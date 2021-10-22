Румыния: Первая лига 2021-2022
Университатя Крайова
1:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Ион Облеменко
Газ-Метан Медиаш
1:0
47' ГолClaudiu Cristian Balan
50' Желтая карточкаМатрикарди Патрисио
25
Marko
Gajic1
23
Бушу
Сорин
51
Сидибе
Секу
27
Ондан
Терелл
92
Альсё
Бриан
70
Штяу
Раул
77
Сарр
Адама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Marko Gajic1Защитник
- Защитник
-
23 Бушу СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ондан ТереллПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
16 Vlad Pop
-
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сарр АдамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Хорж РэзванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Шамед НассерПолузащитник
-
71 Морар ВладНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
Ход матча
47'
Владение мячом
История личных встреч
Университатя Крайова
Газ-Метан Медиаш
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|5
|0.21
|Густаво Важенин
|3
|0.13
|Нистор Дан
|2
|0.08
|Иван Андрей
|2
|0.08
|Кымпану Георге
|2
|0.08
|William Baeten
|2
|0.08
|Сидибе Секу
|2
|0.08
|Баярам Штефан
|2
|0.08
|Claudiu Cristian Balan
|2
|0.08
|Банку Никусор
|1
|0.04
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.04
|Бауса Хуан
|1
|0.04
|Виейра Угу
|1
|0.04
|Рогульич Анте
|1
|0.04
|Кольич Элвир
|1
|0.04
|Хури Льес
|1 (1)
|0.04
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матиас Иури
|3
|0.23
|Дякону Роналдо
|2
|0.15
|Матрикарди Патрисио
|2
|0.15
|Морар Влад
|1
|0.08
|Филип Иоан
|1
|0.08
|Шамед Нассер
|1 (1)
|0.08
|Грэдинару Рэзван
|0
|0
|Christian Irobiso I
|0
|0
|Хоршия Овидиу
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|5
|0
|Constantin Albu
|3
|1
|Банку Никусор
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Radu Alexandru Negru
|4
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Andrea Compagno
|1
|1
|Мариус Марсел Константин
|2
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Сидибе Секу
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Иванов Антоний
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Alexandru Raicea
|1
|0
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diogo Izata
|3
|1
|Моура Габриэл
|4
|0
|Шамед Нассер
|3
|0
|Матиас Иури
|1
|1
|Морар Влад
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Триф Разван
|2
|0
|Mihai Lixandru
|2
|0
|Филип Иоан
|1
|0
|Ромеро Роберто
|1
|0
|Felix Mathaus
|1
|0
|Хорж Рэзван
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Велисар Михай
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
|Dobrin Gaspar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
4
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 2
13 Не забивали 9
2
10%
2
50%
1-15
2
10%
1
25%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
8
40%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
1
25%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
4
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
17 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
16
7
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
6
38%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
4
57%
76-90
Забито
30
10
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
7%
3
30%
1-15
4
13%
2
20%
16-30
4
13%
2
20%
31-45
10
33%
0
0%
46-60
3
10%
2
20%
61-75
7
23%
1
10%
76-90
Пропущено
22
15
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 10
6
27%
3
20%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
14%
5
33%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0
Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Лачи 0:0
Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2
Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Газ-Метан Медиаш - Политехника Яссы 4:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Астра 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1 Германнштадт - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 4:1 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|24
|10
|4
|10
|29 - 24
|34
|2.
|ЧФР Клуж
|12
|10
|0
|2
|17 - 8
|30
|3.
|Волунтари
|12
|8
|0
|4
|17 - 13
|24
|4.
|ФКСБ
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|5.
|Ботошани
|12
|6
|5
|1
|12 - 8
|23
|6.
|Рапид Бухарест
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|7.
|УТА Арад
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Арджеш
|12
|5
|3
|4
|10 - 7
|18
|9.
|Вииторул Констанца
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|10.
|Киндия Тырговиште
|12
|3
|5
|4
|8 - 8
|14
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|0:1
|13
|3
|2
|8
|10 - 16
|11
|12.
|Миовени
|12
|3
|2
|7
|6 - 16
|11
|13.
|Сепси
|12
|1
|7
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|12
|2
|1
|9
|10 - 28
|7
|15.
|Академика Клинчени
|12
|0
|3
|9
|9 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|13
|8
|3
|2
|20 - 7
|27
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|3.
|ФКСБ
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|4.
|Волунтари
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|6.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|11.
|Арджеш
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|12.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Университатя Крайова
|1:0
|12
|3
|1
|8
|9 - 19
|10
|6.
|Волунтари
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|7.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|8.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Миовени
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|0:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 9
|3
|14.
|Академика Клинчени
|7
|0
|1
|6
|5 - 21
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|6
|0
|0
|6
|1 - 18
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|9
|2
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|5
|1
|1
|4.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|5
|0
|0
|5.
|Волунтари
|Раца Вадим
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|6
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|7
|0
|3.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|4.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|5.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|6
|0