Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Университатя Крайова имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' После удара головой, который сделал Сарр Адама мяч выносится вратарем на угловой

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Назначен штрафной. Пострадал Ондан Терелл , его свалил Diogo Izata.

45' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Асамоа Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Бушу Сорин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Octavian Valceanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Diogo Izata выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Diogo Izata возвращается на поле.

36' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Альсё Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Ох, нехорошо это выглядит. Diogo Izata получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Diogo Izata на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Матрикарди Патрисио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Robert Dimitrie Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Дякону Роналдо нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

33' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Ондан Терелл наказан за толчок Diogo Izata

30' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Жереми Хейгебарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Дякону Роналдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Diogo Izata из команды Газ-Метан Медиаш отправил кросс в штрафную...

25' Дякону Роналдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Плохо сыграл Матрикарди Патрисио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

23' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Альсё Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Альсё Бриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Асамоа Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игрок из команды Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

15' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Diogo Izata возвращается на поле.

15' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Отличные скиллы показывает Бушу Сорин , обводя своих соперников

13' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

13' Diogo Izata из команды Газ-Метан Медиаш покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Diogo Izata возвращается на поле.

10' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Diogo Izata из команды Газ-Метан Медиаш покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.

9' Diogo Izata на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Отличные скиллы показывает Сидибе Секу , обводя своих соперников

8' Асамоа Самуэль пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

7' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Сидибе Секу имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

6' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Триф Разван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Дякону Роналдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Грэдинару Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола