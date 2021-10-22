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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
1:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Газ-Метан Медиаш
0'
1:0
47' Гол
Claudiu Cristian Balan
50' Желтая карточка
Матрикарди Патрисио
62'
31
Robert
Dimitrie
Popa
5
Jeremy
Huyghebaert
25
Marko
Gajic1
4
Ковачич
Доминик
23
Бушу
Сорин
77
Асамоа
Самуэль
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
51
Сидибе
Секу
24
William
Baeten
27
Ондан
Терелл
9
Claudiu
Cristian
Balan
1
Вылчану
Октавиан
5
Diogo
Izata
3
Матиас
Иури
25
Матрикарди
Патрисио
7
Триф
Разван
92
Альсё
Бриан
8
Франсишку
Жуниор
70
Штяу
Раул
10
Дякону
Роналдо
23
Грэдинару
Рэзван
77
Сарр
Адама
Университатя Крайова
Газ-Метан Медиаш

Ход матча

47'
Claudiu Cristian Balan
(William Baeten)
1:0
50'
 
Матрикарди Патрисио

Владение мячом

История личных встреч

Университатя Крайова
Газ-Метан Медиаш

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
Л1ГА
1:2
Л1ГА
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
Л1
0:0
Л1
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ДА
1:2
ДА
1:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
2:5

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Йован 5 0.21
Густаво Важенин 3 0.13
Нистор Дан 2 0.08
Иван Андрей 2 0.08
Кымпану Георге 2 0.08
William Baeten 2 0.08
Сидибе Секу 2 0.08
Баярам Штефан 2 0.08
Claudiu Cristian Balan 2 0.08
Банку Никусор 1 0.04
Кэпэцынэ Михай 1 0.04
Бауса Хуан 1 0.04
Виейра Угу 1 0.04
Рогульич Анте 1 0.04
Кольич Элвир 1 0.04
Хури Льес 1 (1) 0.04
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0
Газ-Метан Медиаш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матиас Иури 3 0.23
Дякону Роналдо 2 0.15
Матрикарди Патрисио 2 0.15
Морар Влад 1 0.08
Филип Иоан 1 0.08
Шамед Нассер 1 (1) 0.08
Грэдинару Рэзван 0 0
Christian Irobiso I 0 0
Хоршия Овидиу 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 5 0
Constantin Albu 3 1
Банку Никусор 4 0
Скречу Владимир 4 0
Radu Alexandru Negru 4 0
Вынэ Йонуц 3 0
Маркович Йован 3 0
Andrea Compagno 1 1
Мариус Марсел Константин 2 0
Асамоа Самуэль 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Сидибе Секу 2 0
Vlad Pop 2 0
William Baeten 2 0
Виейра Угу 1 0
Нистор Дан 1 0
Бушу Сорин 1 0
Офусу Риги 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Рогульич Анте 1 0
Феделе Маттео 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Бауса Хуан 1 0
Иванов Антоний 1 0
Константин Василе 1 0
Баярам Штефан 1 0
Pedro Machado 1 0
Кымпану Георге 1 0
Alexandru Raicea 1 0
Газ-Метан Медиаш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diogo Izata 3 1
Моура Габриэл 4 0
Шамед Нассер 3 0
Матиас Иури 1 1
Морар Влад 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Триф Разван 2 0
Mihai Lixandru 2 0
Филип Иоан 1 0
Ромеро Роберто 1 0
Felix Mathaus 1 0
Хорж Рэзван 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Велисар Михай 1 0
Petru Dragos 1 0
Dobrin Gaspar 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
4
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 2
13 Не забивали 9
2
10%
2
50%
1-15
2
10%
1
25%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
8
40%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
1
25%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
4
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
17 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

16
7
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
6
38%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
4
57%
76-90

Забито

30
10
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
7%
3
30%
1-15
4
13%
2
20%
16-30
4
13%
2
20%
31-45
10
33%
0
0%
46-60
3
10%
2
20%
61-75
7
23%
1
10%
76-90

Пропущено

22
15
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 10
6
27%
3
20%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
14%
5
33%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0
Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Лачи 0:0
Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2
Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Газ-Метан Медиаш - Политехника Яссы 4:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Астра 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1 Германнштадт - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 4:1 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 24 10 4 10 29 - 24 34
2. ЧФР Клуж 12 10 0 2 17 - 8 30
3. Волунтари 12 8 0 4 17 - 13 24
4. ФКСБ 12 7 3 2 23 - 11 24
5. Ботошани 12 6 5 1 12 - 8 23
6. Рапид Бухарест 12 6 3 3 15 - 9 21
7. УТА Арад 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Арджеш 12 5 3 4 10 - 7 18
9. Вииторул Констанца 12 5 3 4 15 - 8 18
10. Киндия Тырговиште 12 3 5 4 8 - 8 14
11. Газ-Метан Медиаш 0:1 13 3 2 8 10 - 16 11
12. Миовени 12 3 2 7 6 - 16 11
13. Сепси 12 1 7 4 10 - 13 10
14. Динамо Бухарест 12 2 1 9 10 - 28 7
15. Академика Клинчени 12 0 3 9 9 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 13 8 3 2 20 - 7 27
2. ЧФР Клуж 6 6 0 0 12 - 4 18
3. ФКСБ 6 5 1 0 19 - 5 16
4. Волунтари 6 5 0 1 10 - 3 15
5. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
6. УТА Арад 7 3 3 1 7 - 4 12
7. Рапид Бухарест 7 3 1 3 6 - 5 10
8. Ботошани 6 2 3 1 4 - 4 9
9. Киндия Тырговиште 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Газ-Метан Медиаш 0:1 7 2 2 3 6 - 7 8
11. Арджеш 6 2 1 3 3 - 4 7
12. Динамо Бухарест 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Сепси 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Миовени 5 1 1 3 1 - 4 4
15. Академика Клинчени 5 0 2 3 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 6 4 2 0 8 - 4 14
2. ЧФР Клуж 6 4 0 2 5 - 4 12
3. Рапид Бухарест 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Арджеш 6 3 2 1 7 - 3 11
5. Университатя Крайова 1:0 12 3 1 8 9 - 19 10
6. Волунтари 6 3 0 3 7 - 10 9
7. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
8. УТА Арад 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Миовени 7 2 1 4 5 - 12 7
10. Киндия Тырговиште 7 1 3 3 2 - 4 6
11. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 7 0 3 4 2 - 7 3
13. Газ-Метан Медиаш 0:1 6 1 0 5 4 - 9 3
14. Академика Клинчени 7 0 1 6 5 - 21 1
15. Динамо Бухарест 6 0 0 6 1 - 18 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 9 2 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 6 1 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 5 1 1
4. Университатя Крайова Маркович Йован 5 0 0
5. Волунтари Раца Вадим 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 6 1
2. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 7 0
3. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
4. УТА Арад Батха Идриз 5 1
5. Академика Клинчени Каскини Баутиста 6 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Газ-Метан Медиаш
2.24
2.97
3.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Университатя Крайова 1:0 Газ-Метан Медиаш онлайн




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