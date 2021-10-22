Польша: Экстракласса 2021-2022
Радомьяк Радом
3:1
Конец матча
Стадион: Stadion Broni Radom
Гурник Ленчна
1:0
25' ГолАнгельски Кароль
2:0
38' ГолМауридес Жуниор
57' Желтая карточкаSerhij Krykun
3:0
61' ГолМашаду Луиш
76' Желтая карточкаBartosz Spiaczka
3:1
82' ГолГаска Дамиан
9
Леандро
22
Tiago
Matos
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
22 Tiago MatosПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
Ход матча
25'
38'
2:0
57'
61'
3:0
75'
76'
82'
3:1
История личных встреч
Радомьяк Радом
Гурник Ленчна
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|4 (2)
|0.33
|Мауридес Жуниор
|3
|0.25
|Леандро
|2
|0.17
|Машаду Луиш
|2
|0.17
|Рондон Марио
|1
|0.08
|Радецки Матеуш
|1
|0.08
|Dominik Sokol
|1
|0.08
|Tiago Matos
|1
|0.08
|Meik Karwot
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|6 (1)
|0.5
|Гаска Дамиан
|1
|0.08
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0.08
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.08
|Мак Михал
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|3
|1
|Michal Kaput
|4
|0
|Damian Jakubik
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Meik Karwot
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|4
|1
|Bartosz Spiaczka
|4
|0
|Рыманяк Бартош
|3
|0
|Мак Михал
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Serhij Krykun
|2
|0
|Tomasz Midzierski
|1
|0
|Szymon Drewniak
|1
|0
|Tomasz Tymosiak
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Гаска Дамиан
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
|Щесняк Криспин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
1
17%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
2
15%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
16
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
29%
2
13%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
6
55%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
5
33%
2
18%
76-90
Пропущено
12
29
8 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
25%
4
14%
1-15
4
33%
6
21%
16-30
1
8%
3
10%
31-45
1
8%
7
24%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
25%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0
Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - ЦВКС Ресовия 3:1 Бельхатув - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Сандецья 3:0 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Сосновец - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Стомиль Ольштын 1:0
Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4
Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 0:1 Тыхы - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Сандецья 3:0 Заглембе Сосновец - Гурник Ленчна 0:1 Гурник Ленчна - Стомиль Ольштын 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Одра Ополе 1:1 Тыхы - Гурник Ленчна 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|12
|7
|4
|1
|23 - 6
|25
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|21 - 14
|21
|4.
|Погонь Щецин
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|5.
|Шлёнск
|11
|4
|5
|2
|15 - 14
|17
|6.
|Краковия
|11
|4
|4
|3
|18 - 18
|16
|7.
|Радомьяк Радом
|12
|3
|7
|2
|15 - 12
|16
|8.
|Ягеллония
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|9.
|Сталь Мелец
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|10.
|Заглембе Любин
|10
|5
|0
|5
|13 - 17
|15
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|12.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|13.
|Висла Плоцк
|0:0
|12
|4
|2
|6
|18 - 17
|14
|14.
|Гурник Забже
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|15.
|Легия
|9
|3
|0
|6
|10 - 13
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Варта Познань
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|12
|1
|3
|8
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|7
|4
|3
|0
|14 - 1
|15
|2.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Висла Плоцк
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Сталь Мелец
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|10.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Краковия
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|12.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|14.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|15.
|Ракув
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лех
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|4.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|9.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Радомьяк Радом
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|15.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|0:0
|7
|0
|1
|6
|8 - 16
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|8
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|6
|3
|4
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|5.
|Гурник Ленчна
|Bartosz Spiaczka
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Висла Плоцк
|Жезничак Якуб
|4
|1
|3.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|4.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|5.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0