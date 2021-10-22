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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Радомьяк Радом
3:1
Конец матча

Стадион:
Гурник Ленчна
0'
1:0
25' Гол
Ангельски Кароль
2:0
38' Гол
Мауридес Жуниор
57' Желтая карточка
Serhij Krykun
3:0
61' Гол
Машаду Луиш
76' Желтая карточка
Bartosz Spiaczka
3:1
82' Гол
Гаска Дамиан
90'+3
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
22
Tiago
Matos
23
Нашименту
Филипе
20
Машаду
Луиш
13
Мауридес
Жуниор
19
Ангельски
Кароль
33
Гостомски
Мацей
20
Рыманяк
Бартош
2
Tomasz
Midzierski
5
Kamil
Pajnowski
3
Leandro
VIII
6
Гол
Януш
7
Tomasz
Tymosiak
13
Вендрыховски
Марцел
88
Гарсия
Алекс
22
Serhij
Krykun
18
Bartosz
Spiaczka
Радомьяк Радом
4-4-2
Гурник Ленчна
4-2-3-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Гурник Ленчна

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
3:0
ПД
2:1
ВД
5:2
ВД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 4 (2) 0.33
Мауридес Жуниор 3 0.25
Леандро 2 0.17
Машаду Луиш 2 0.17
Рондон Марио 1 0.08
Радецки Матеуш 1 0.08
Dominik Sokol 1 0.08
Tiago Matos 1 0.08
Meik Karwot 0 0
Нашименту Филипе 0 0
Damian Jakubik 0 0
Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 6 (1) 0.5
Гаска Дамиан 1 0.08
Przemyslaw Banaszak 1 0.08
Вендрыховски Марцел 1 0.08
Мак Михал 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Гарсия Алекс 0 0
Leandro VIII 0 0
Орловски Мацей 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 3 1
Michal Kaput 4 0
Damian Jakubik 3 0
Машаду Луиш 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Meik Karwot 2 0
Леандро 2 0
Бранко Рафаэл 2 0
Рондон Марио 1 0
Абрамович Давид 1 0
Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 4 1
Bartosz Spiaczka 4 0
Рыманяк Бартош 3 0
Мак Михал 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Serhij Krykun 2 0
Tomasz Midzierski 1 0
Szymon Drewniak 1 0
Tomasz Tymosiak 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Гаска Дамиан 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Щесняк Криспин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
1
17%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
2
15%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
16
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
29%
2
13%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
6
55%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
5
33%
2
18%
76-90

Пропущено

12
29
8 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
25%
4
14%
1-15
4
33%
6
21%
16-30
1
8%
3
10%
31-45
1
8%
7
24%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
25%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0
Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - ЦВКС Ресовия 3:1 Бельхатув - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Сандецья 3:0 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Сосновец - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Стомиль Ольштын 1:0
Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4
Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 0:1 Тыхы - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Сандецья 3:0 Заглембе Сосновец - Гурник Ленчна 0:1 Гурник Ленчна - Стомиль Ольштын 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Одра Ополе 1:1 Тыхы - Гурник Ленчна 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 12 7 4 1 23 - 6 25
2. Лехия Гданьск 11 6 4 1 20 - 9 22
3. Ракув 10 6 3 1 21 - 14 21
4. Погонь Щецин 11 5 4 2 16 - 9 19
5. Шлёнск 11 4 5 2 15 - 14 17
6. Краковия 11 4 4 3 18 - 18 16
7. Радомьяк Радом 12 3 7 2 15 - 12 16
8. Ягеллония 11 4 4 3 12 - 12 16
9. Сталь Мелец 11 4 3 4 15 - 18 15
10. Заглембе Любин 10 5 0 5 13 - 17 15
11. Пяст 11 4 2 5 14 - 15 14
12. Висла Краков 11 4 2 5 14 - 16 14
13. Висла Плоцк 0:0 12 4 2 6 18 - 17 14
14. Гурник Забже 10 4 1 5 13 - 15 13
15. Легия 9 3 0 6 10 - 13 9
16. Брук-Бет Термалица 10 1 4 5 10 - 15 7
17. Варта Познань 11 1 4 6 8 - 15 7
18. Гурник Ленчна 12 1 3 8 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 7 4 3 0 14 - 1 15
2. Погонь Щецин 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Лехия Гданьск 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Висла Плоцк 0:0 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Сталь Мелец 6 4 0 2 9 - 8 12
6. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
7. Ягеллония 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
10. Гурник Забже 6 3 0 3 7 - 7 9
11. Краковия 5 2 2 1 10 - 8 8
12. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
14. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Ракув 3 1 2 0 7 - 4 5
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Лех 0:0 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
4. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 5 2 0 3 5 - 11 6
9. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
10. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Радомьяк Радом 6 0 4 2 5 - 7 4
12. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
13. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Легия 5 1 0 4 4 - 8 3
15. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 0:0 7 0 1 6 8 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 8 1 1
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
3. Ракув Иви Лопес 6 3 4
4. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
5. Гурник Ленчна Bartosz Spiaczka 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Висла Плоцк Жезничак Якуб 4 1
3. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
4. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
5. Пяст Храпек Михал 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Мауридес Жуниор бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Ангельски Кароль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Радомьяк Радом 3:1 Гурник Ленчна онлайн




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