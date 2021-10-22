Румыния: Первая лига 2021-2022
Киндия Тырговиште
0:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Илие Оана
Университатя Крайова
0:0
17' Не забитый пенальтиНистор Дан
59
Попадюк
Дору
16
Нистор
Дан
15
Хури
Льес
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Стоян АдрианПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
15 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
0:0
Владение мячом
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Университатя Крайова
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|3
|0.23
|Флоря Даниэль
|2
|0.15
|Попадюк Дору
|2
|0.15
|Керкез Кристиан
|1
|0.08
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Дулка Марко
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Йован
|5
|0.2
|Густаво Важенин
|3
|0.12
|Claudiu Cristian Balan
|3
|0.12
|Нистор Дан
|2
|0.08
|Иван Андрей
|2
|0.08
|Кымпану Георге
|2
|0.08
|William Baeten
|2
|0.08
|Сидибе Секу
|2
|0.08
|Баярам Штефан
|2
|0.08
|Банку Никусор
|1
|0.04
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.04
|Бауса Хуан
|1
|0.04
|Виейра Угу
|1
|0.04
|Рогульич Анте
|1
|0.04
|Кольич Элвир
|1
|0.04
|Alexandru Raicea
|1
|0.04
|Хури Льес
|1 (1)
|0.04
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоря Даниэль
|4
|0
|Попадюк Дору
|3
|0
|Корбу Лауренциу
|3
|0
|Дулка Марко
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Коцич Милан
|1
|1
|Кэпушэ Тибериу
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Кабуз Каталин
|2
|0
|Сербан Марьян
|2
|0
|Негуц Кристиан
|2
|0
|Дину Корнел
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|5
|0
|Constantin Albu
|3
|1
|Банку Никусор
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Radu Alexandru Negru
|4
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Andrea Compagno
|1
|1
|Мариус Марсел Константин
|2
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Сидибе Секу
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Иванов Антоний
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Alexandru Raicea
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Пропущено
4
16
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 11
1
25%
6
38%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
50%
3
19%
76-90
Забито
2
22
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 10
10 Не забивали 13
1
50%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
50%
9
41%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
32
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
1
13%
2
6%
1-15
2
25%
4
13%
16-30
1
13%
4
13%
31-45
2
25%
11
34%
46-60
0
0%
3
9%
61-75
2
25%
8
25%
76-90
Пропущено
8
22
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 16
1
13%
6
27%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
3
38%
3
14%
46-60
1
13%
4
18%
61-75
2
25%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0
Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Астра 0:0 Киндия Тырговиште - Политехника Яссы 2:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Университатя Крайова 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|25
|10
|5
|10
|30 - 24
|35
|2.
|ЧФР Клуж
|12
|10
|0
|2
|17 - 8
|30
|3.
|Волунтари
|12
|8
|0
|4
|17 - 13
|24
|4.
|ФКСБ
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|5.
|Ботошани
|12
|6
|5
|1
|12 - 8
|23
|6.
|Рапид Бухарест
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|7.
|УТА Арад
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Арджеш
|12
|5
|3
|4
|10 - 7
|18
|9.
|Вииторул Констанца
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|10.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|13
|3
|6
|4
|8 - 8
|15
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|12.
|Миовени
|12
|3
|2
|7
|6 - 16
|11
|13.
|Сепси
|12
|1
|7
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|12
|2
|1
|9
|10 - 28
|7
|15.
|Академика Клинчени
|12
|0
|3
|9
|9 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|13
|8
|3
|2
|21 - 7
|27
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|3.
|ФКСБ
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|4.
|Волунтари
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|6.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|9.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|11.
|Арджеш
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|12.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|3.
|Университатя Крайова
|0:0
|13
|3
|2
|8
|9 - 19
|11
|4.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Волунтари
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|7.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|8.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Миовени
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|14.
|Академика Клинчени
|7
|0
|1
|6
|5 - 21
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|6
|0
|0
|6
|1 - 18
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|9
|2
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|5
|1
|1
|4.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|5
|0
|0
|5.
|Волунтари
|Раца Вадим
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|6
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|7
|0
|3.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|4.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|5.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|6
|0