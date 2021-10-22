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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Киндия Тырговиште
0:1
Конец матча

Стадион:
Университатя Крайова
0'
0:0
17' Не забитый пенальти
Нистор Дан
0:1
73' Гол
Иван Андрей
86' Желтая карточка
Баярам Штефан
90' Желтая карточка
Кэпэцынэ Михай
90' Желтая карточка
Крецу Александру
90'+6
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
5
Daniel
Celea
6
Якоб
Паул
2
Мартак
Мариус
10
Негуц
Кристиан
8
Дулка
Марко
59
Попадюк
Дору
7
Корбу
Лауренциу
17
Сербан
Марьян
11
Флоря
Даниэль
13
Пильячелли
Мирко
33
Кэпэцынэ
Михай
25
Гэман
Валеричэ
6
Скречу
Владимир
11
Банку
Никусор
24
Рогульич
Анте
16
Нистор
Дан
15
Хури
Льес
28
Кымпану
Георге
19
Кольич
Элвир
9
Иван
Андрей
Киндия Тырговиште
Университатя Крайова

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Университатя Крайова

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 3 0.23
Флоря Даниэль 2 0.15
Попадюк Дору 2 0.15
Керкез Кристиан 1 0.08
Кэпушэ Тибериу 0 0
Дулка Марко 0 0
Сербан Марьян 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Йован 5 0.2
Густаво Важенин 3 0.12
Иван Андрей 3 0.12
Claudiu Cristian Balan 3 0.12
Нистор Дан 2 0.08
Кымпану Георге 2 0.08
William Baeten 2 0.08
Сидибе Секу 2 0.08
Баярам Штефан 2 0.08
Банку Никусор 1 0.04
Кэпэцынэ Михай 1 0.04
Бауса Хуан 1 0.04
Виейра Угу 1 0.04
Рогульич Анте 1 0.04
Кольич Элвир 1 0.04
Alexandru Raicea 1 0.04
Хури Льес 1 (1) 0.04
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоря Даниэль 4 0
Попадюк Дору 3 0
Корбу Лауренциу 3 0
Дулка Марко 3 0
Якоб Паул 3 0
Сучиу Сергиу 1 1
Коцич Милан 1 1
Кэпушэ Тибериу 2 0
Попа Даньел 2 0
Кабуз Каталин 2 0
Сербан Марьян 2 0
Негуц Кристиан 2 0
Дину Корнел 2 0
Daniel Celea 2 0
Emil Sandoi 2 0
Кантав Микаэль 1 0
Баксеванос Николаос 1 0
Матич Рэзван 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 5 0
Constantin Albu 3 1
Банку Никусор 4 0
Скречу Владимир 4 0
Radu Alexandru Negru 4 0
Вынэ Йонуц 3 0
Маркович Йован 3 0
Andrea Compagno 1 1
Мариус Марсел Константин 2 0
Асамоа Самуэль 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Сидибе Секу 2 0
Баярам Штефан 2 0
Vlad Pop 2 0
William Baeten 2 0
Виейра Угу 1 0
Нистор Дан 1 0
Бушу Сорин 1 0
Офусу Риги 1 0
Крецу Александру 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Рогульич Анте 1 0
Феделе Маттео 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Бауса Хуан 1 0
Иванов Антоний 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0
Кымпану Георге 1 0
Alexandru Raicea 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Пропущено

5
16
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 11
1
20%
6
38%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
2
40%
3
19%
76-90

Забито

2
22
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 10
11 Не забивали 14
1
50%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
50%
9
41%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
33
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 13
7 Не забивали 7
1
13%
2
6%
1-15
2
25%
4
12%
16-30
1
13%
4
12%
31-45
2
25%
11
33%
46-60
0
0%
4
12%
61-75
2
25%
8
24%
76-90

Пропущено

9
22
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 16
1
11%
6
27%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
3
33%
3
14%
46-60
2
22%
4
18%
61-75
2
22%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0
Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Астра 0:0 Киндия Тырговиште - Политехника Яссы 2:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Университатя Крайова 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 25 11 4 10 31 - 24 37
2. ЧФР Клуж 12 10 0 2 17 - 8 30
3. Волунтари 12 8 0 4 17 - 13 24
4. ФКСБ 12 7 3 2 23 - 11 24
5. Ботошани 12 6 5 1 12 - 8 23
6. Рапид Бухарест 12 6 3 3 15 - 9 21
7. УТА Арад 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Арджеш 12 5 3 4 10 - 7 18
9. Вииторул Констанца 12 5 3 4 15 - 8 18
10. Киндия Тырговиште 13 3 5 5 8 - 9 14
11. Газ-Метан Медиаш 13 3 2 8 10 - 17 11
12. Миовени 12 3 2 7 6 - 16 11
13. Сепси 12 1 7 4 10 - 13 10
14. Динамо Бухарест 12 2 1 9 10 - 28 7
15. Академика Клинчени 12 0 3 9 9 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 13 8 3 2 21 - 7 27
2. ЧФР Клуж 6 6 0 0 12 - 4 18
3. ФКСБ 6 5 1 0 19 - 5 16
4. Волунтари 6 5 0 1 10 - 3 15
5. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
6. УТА Арад 7 3 3 1 7 - 4 12
7. Рапид Бухарест 7 3 1 3 6 - 5 10
8. Ботошани 6 2 3 1 4 - 4 9
9. Киндия Тырговиште 6 2 2 2 6 - 5 8
10. Газ-Метан Медиаш 7 2 2 3 6 - 7 8
11. Арджеш 6 2 1 3 3 - 4 7
12. Динамо Бухарест 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Сепси 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Миовени 5 1 1 3 1 - 4 4
15. Академика Клинчени 5 0 2 3 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Университатя Крайова 13 4 1 8 10 - 19 13
3. ЧФР Клуж 6 4 0 2 5 - 4 12
4. Рапид Бухарест 5 3 2 0 9 - 4 11
5. Арджеш 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Волунтари 6 3 0 3 7 - 10 9
7. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
8. УТА Арад 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Миовени 7 2 1 4 5 - 12 7
10. Киндия Тырговиште 7 1 3 3 2 - 4 6
11. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 7 0 3 4 2 - 7 3
13. Газ-Метан Медиаш 6 1 0 5 4 - 10 3
14. Академика Клинчени 7 0 1 6 5 - 21 1
15. Динамо Бухарест 6 0 0 6 1 - 18 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 9 2 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 6 1 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 5 1 1
4. Университатя Крайова Маркович Йован 5 0 0
5. Волунтари Раца Вадим 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 6 1
2. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 7 0
3. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
4. УТА Арад Батха Идриз 5 1
5. Академика Клинчени Каскини Баутиста 6 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова онлайн




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