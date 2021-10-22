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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лех
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Висла Плоцк
0' 11'
35
Беднарек
Филип
2
Joel
V
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
22
Муравски
Радослав
25
Тиба
Педру
50
Ба-Луа
Адриэль
10
Рамирес
Даниэль
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
94
Лагатор
Душан
2
Михальски
Дамян
77
Томасик
Пётр
92
Фурман
Доминик
9
Коцыля
Давид
14
Швох
Матеуш
6
Расак
Дамиан
95
Damian
Warchol
8
Тушински
Патрик
Лех
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

История личных встреч

Лех
Висла Плоцк

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:0
Э
2:2
Э
0:2
Э
4:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
0:3
Э
2:0
ТМС
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 8 (1) 0.67
Амарал Жоау 4 0.33
Каминьски Якуб 4 0.33
Ребошу Педру 1 0.08
Дуглас Барри 1 0.08
Саламон Бартош 1 0.08
Квеквескири Ника 1 0.08
Тиба Педру 1 0.08
Ба-Луа Адриэль 1 0.08
Скурась Михал 1 0.08
Милич Антонио 0 0
Шатка Любомир 0 0
Рамирес Даниэль 0 0
Joel V 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Warchol 5 0.42
Вольски Рафал 3 (1) 0.25
Секульски Лукаш 3 0.25
Кривоцюк Антон 2 0.17
Колар Марко 1 0.08
Швох Матеуш 1 (1) 0.08
Михальски Дамян 1 0.08
Расак Дамиан 1 0.08
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Валло Кристиан 0 0
Целеменцки Радослав 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 3 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Квеквескири Ника 1 1
Исхак Микаэль 2 0
Тиба Педру 2 0
Joel V 0 1
Саламон Бартош 1 0
Милич Антонио 1 0
Шатка Любомир 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Ребошу Педру 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 4 1
Секульски Лукаш 3 0
Томасик Пётр 3 0
Фурман Доминик 1 1
Лесняк Филип 2 0
Damian Warchol 2 0
Лагатор Душан 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Михальски Дамян 2 0
Вольски Рафал 1 0
Швох Матеуш 1 0
Расак Дамиан 1 0
Коцыля Давид 1 0
Гербовски Фридерик 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
3
30%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
6
43%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
2
14%
1
10%
76-90

Пропущено

1
14
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
100%
5
36%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
22%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

23
19
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
5
26%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
9
39%
4
21%
46-60
3
13%
4
21%
61-75
3
13%
2
11%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
33%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
4
25%
61-75
1
17%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0
Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Лех - Митьюлланд 3:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Висла Краков - Лех 1:2 Лех - Сталь Мелец 1:2 Подбескидзе - Лех 1:0 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Ракув - Лех 3:1 Лех - Легия 0:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5
Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Пяст 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 12 7 4 1 23 - 6 25
2. Лехия Гданьск 11 6 4 1 20 - 9 22
3. Ракув 10 6 3 1 21 - 14 21
4. Погонь Щецин 11 5 4 2 16 - 9 19
5. Шлёнск 11 4 5 2 15 - 14 17
6. Краковия 11 4 4 3 18 - 18 16
7. Радомьяк Радом 12 3 7 2 15 - 12 16
8. Ягеллония 11 4 4 3 12 - 12 16
9. Сталь Мелец 11 4 3 4 15 - 18 15
10. Заглембе Любин 10 5 0 5 13 - 17 15
11. Пяст 11 4 2 5 14 - 15 14
12. Висла Краков 11 4 2 5 14 - 16 14
13. Висла Плоцк 0:0 12 4 2 6 18 - 17 14
14. Гурник Забже 10 4 1 5 13 - 15 13
15. Легия 9 3 0 6 10 - 13 9
16. Брук-Бет Термалица 10 1 4 5 10 - 15 7
17. Варта Познань 11 1 4 6 8 - 15 7
18. Гурник Ленчна 12 1 3 8 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 7 4 3 0 14 - 1 15
2. Погонь Щецин 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Лехия Гданьск 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Висла Плоцк 0:0 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Сталь Мелец 6 4 0 2 9 - 8 12
6. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
7. Ягеллония 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
10. Гурник Забже 6 3 0 3 7 - 7 9
11. Краковия 5 2 2 1 10 - 8 8
12. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
14. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Ракув 3 1 2 0 7 - 4 5
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Лех 0:0 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
4. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 5 2 0 3 5 - 11 6
9. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
10. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Радомьяк Радом 6 0 4 2 5 - 7 4
12. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
13. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Легия 5 1 0 4 4 - 8 3
15. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 0:0 7 0 1 6 8 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 8 1 1
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
3. Ракув Иви Лопес 6 3 4
4. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
5. Гурник Ленчна Bartosz Spiaczka 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Висла Плоцк Жезничак Якуб 4 1
3. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
4. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
5. Пяст Храпек Михал 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Висла Плоцк
1.42
5.45
9.88
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лех 0:0 Висла Плоцк онлайн




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