  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лех
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 20077
Висла Плоцк
0'
1:0
14' Гол
Саламон Бартош
1:1
16' Гол
Лагатор Душан
21' Желтая карточка
Дуглас Барри
39' Желтая карточка
Швох Матеуш
43' Желтая карточка
Томасик Пётр
2:1
53' Гол
Муравски Радослав
3:1
78' Гол
Каминьски Якуб
88' Желтая карточка
Скурась Михал
4:1
89' Гол
Амарал Жоау
90'+3
35
Беднарек
Филип
2
Joel
V
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
22
Муравски
Радослав
25
Тиба
Педру
50
Ба-Луа
Адриэль
10
Рамирес
Даниэль
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
94
Лагатор
Душан
2
Михальски
Дамян
77
Томасик
Пётр
92
Фурман
Доминик
9
Коцыля
Давид
14
Швох
Матеуш
6
Расак
Дамиан
95
Damian
Warchol
8
Тушински
Патрик
Лех
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

История личных встреч

Лех
Висла Плоцк

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:0
Э
2:2
Э
0:2
Э
4:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
0:3
Э
2:0
ТМС
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 8 (1) 0.67
Амарал Жоау 5 0.42
Каминьски Якуб 5 0.42
Саламон Бартош 2 0.17
Ребошу Педру 1 0.08
Дуглас Барри 1 0.08
Квеквескири Ника 1 0.08
Муравски Радослав 1 0.08
Тиба Педру 1 0.08
Ба-Луа Адриэль 1 0.08
Скурась Михал 1 0.08
Рамирес Даниэль 0 0
Милич Антонио 0 0
Шатка Любомир 0 0
Joel V 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Warchol 5 0.42
Вольски Рафал 3 (1) 0.25
Секульски Лукаш 3 0.25
Кривоцюк Антон 2 0.17
Колар Марко 1 0.08
Михальски Дамян 1 0.08
Швох Матеуш 1 (1) 0.08
Лагатор Душан 1 0.08
Расак Дамиан 1 0.08
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Валло Кристиан 0 0
Целеменцки Радослав 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 4 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Квеквескири Ника 1 1
Исхак Микаэль 2 0
Тиба Педру 2 0
Joel V 0 1
Саламон Бартош 1 0
Милич Антонио 1 0
Шатка Любомир 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Ребошу Педру 1 0
Скурась Михал 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 4 1
Томасик Пётр 4 0
Секульски Лукаш 3 0
Фурман Доминик 1 1
Швох Матеуш 2 0
Лесняк Филип 2 0
Damian Warchol 2 0
Лагатор Душан 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Михальски Дамян 2 0
Вольски Рафал 1 0
Расак Дамиан 1 0
Коцыля Давид 1 0
Гербовски Фридерик 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
11
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
11%
1
9%
1-15
3
17%
4
36%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
7
39%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
22%
1
9%
76-90

Пропущено

2
18
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
2
11%
1-15
1
50%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
50%
7
39%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
22%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

27
20
9 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
15%
2
10%
1-15
3
11%
6
30%
16-30
2
7%
2
10%
31-45
10
37%
4
20%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
5
19%
2
10%
76-90

Пропущено

7
20
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
29%
2
10%
1-15
1
14%
4
20%
16-30
1
14%
2
10%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
1
14%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0
Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Лех - Митьюлланд 3:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Висла Краков - Лех 1:2 Лех - Сталь Мелец 1:2 Подбескидзе - Лех 1:0 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Ракув - Лех 3:1 Лех - Легия 0:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5
Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Пяст 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 12 8 3 1 27 - 7 27
2. Лехия Гданьск 11 6 4 1 20 - 9 22
3. Ракув 10 6 3 1 21 - 14 21
4. Погонь Щецин 11 5 4 2 16 - 9 19
5. Шлёнск 11 4 5 2 15 - 14 17
6. Краковия 11 4 4 3 18 - 18 16
7. Радомьяк Радом 12 3 7 2 15 - 12 16
8. Ягеллония 11 4 4 3 12 - 12 16
9. Сталь Мелец 11 4 3 4 15 - 18 15
10. Заглембе Любин 10 5 0 5 13 - 17 15
11. Пяст 11 4 2 5 14 - 15 14
12. Висла Краков 11 4 2 5 14 - 16 14
13. Гурник Забже 10 4 1 5 13 - 15 13
14. Висла Плоцк 12 4 1 7 19 - 21 13
15. Легия 9 3 0 6 10 - 13 9
16. Брук-Бет Термалица 10 1 4 5 10 - 15 7
17. Варта Познань 11 1 4 6 8 - 15 7
18. Гурник Ленчна 12 1 3 8 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Погонь Щецин 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Лехия Гданьск 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Сталь Мелец 6 4 0 2 9 - 8 12
6. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
7. Ягеллония 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
10. Гурник Забже 6 3 0 3 7 - 7 9
11. Краковия 5 2 2 1 10 - 8 8
12. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
14. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Ракув 3 1 2 0 7 - 4 5
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Лех 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
4. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 5 2 0 3 5 - 11 6
9. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
10. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Радомьяк Радом 6 0 4 2 5 - 7 4
12. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
13. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Легия 5 1 0 4 4 - 8 3
15. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 8 1 1
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
3. Ракув Иви Лопес 6 3 4
4. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
5. Гурник Ленчна Bartosz Spiaczka 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Висла Плоцк Жезничак Якуб 4 1
3. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
4. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
5. Лех Дуглас Барри 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Томасик Пётр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Швох Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Дуглас Барри получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Лагатор Душан бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Саламон Бартош бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лех 4:1 Висла Плоцк онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 