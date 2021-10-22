Польша: Экстракласса 2021-2022
Лех
4:1
Конец матча
Стадион: ИНЕА Зрители: 20077
Висла Плоцк
1:0
14' ГолСаламон Бартош
1:1
16' ГолЛагатор Душан
21' Желтая карточкаДуглас Барри
39' Желтая карточкаШвох Матеуш
43' Желтая карточкаТомасик Пётр
2:1
53' ГолМуравски Радослав
3:1
78' ГолКаминьски Якуб
88' Желтая карточкаСкурась Михал
4:1
89' ГолАмарал Жоау
2
Joel
V
25
Тиба
Педру
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Joel VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Мацей Скожа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Колар МаркоНападающий
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
Ход матча
14'
16'
1:1
21'
39'
43'
53'
78'
3:1
81'
88'
89'
4:1
История личных встреч
Лех
Висла Плоцк
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|8 (1)
|0.67
|Амарал Жоау
|5
|0.42
|Каминьски Якуб
|5
|0.42
|Саламон Бартош
|2
|0.17
|Ребошу Педру
|1
|0.08
|Дуглас Барри
|1
|0.08
|Квеквескири Ника
|1
|0.08
|Муравски Радослав
|1
|0.08
|Тиба Педру
|1
|0.08
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.08
|Скурась Михал
|1
|0.08
|Рамирес Даниэль
|0
|0
|Милич Антонио
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
|Joel V
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Warchol
|5
|0.42
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.25
|Секульски Лукаш
|3
|0.25
|Кривоцюк Антон
|2
|0.17
|Колар Марко
|1
|0.08
|Михальски Дамян
|1
|0.08
|Швох Матеуш
|1 (1)
|0.08
|Лагатор Душан
|1
|0.08
|Расак Дамиан
|1
|0.08
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Валло Кристиан
|0
|0
|Целеменцки Радослав
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|4
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Квеквескири Ника
|1
|1
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Тиба Педру
|2
|0
|Joel V
|0
|1
|Саламон Бартош
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Ребошу Педру
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|4
|1
|Томасик Пётр
|4
|0
|Секульски Лукаш
|3
|0
|Фурман Доминик
|1
|1
|Швох Матеуш
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Лагатор Душан
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Вольски Рафал
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Гербовски Фридерик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
11
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
11%
1
9%
1-15
3
17%
4
36%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
7
39%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
22%
1
9%
76-90
Пропущено
2
18
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
2
11%
1-15
1
50%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
50%
7
39%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
22%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
27
20
9 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
15%
2
10%
1-15
3
11%
6
30%
16-30
2
7%
2
10%
31-45
10
37%
4
20%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
5
19%
2
10%
76-90
Пропущено
7
20
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
29%
2
10%
1-15
1
14%
4
20%
16-30
1
14%
2
10%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
1
14%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0
Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Лех - Митьюлланд 3:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Висла Краков - Лех 1:2 Лех - Сталь Мелец 1:2 Подбескидзе - Лех 1:0 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Ракув - Лех 3:1 Лех - Легия 0:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5
Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Пяст 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|8
|3
|1
|27 - 7
|27
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|21 - 14
|21
|4.
|Погонь Щецин
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|5.
|Шлёнск
|11
|4
|5
|2
|15 - 14
|17
|6.
|Краковия
|11
|4
|4
|3
|18 - 18
|16
|7.
|Радомьяк Радом
|12
|3
|7
|2
|15 - 12
|16
|8.
|Ягеллония
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|9.
|Сталь Мелец
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|10.
|Заглембе Любин
|10
|5
|0
|5
|13 - 17
|15
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|12.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|13.
|Гурник Забже
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|14.
|Висла Плоцк
|12
|4
|1
|7
|19 - 21
|13
|15.
|Легия
|9
|3
|0
|6
|10 - 13
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|17.
|Варта Познань
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|12
|1
|3
|8
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Сталь Мелец
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|10.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Краковия
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|12.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|14.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|15.
|Ракув
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лех
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|4.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|9.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Радомьяк Радом
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|15.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|8
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|6
|3
|4
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|5.
|Гурник Ленчна
|Bartosz Spiaczka
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Висла Плоцк
|Жезничак Якуб
|4
|1
|3.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|4.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|5.
|Лех
|Дуглас Барри
|4
|0