  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Предварительные раунды
  4. Россия
  5. Кубок 2021-2022

Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Оренбург
0:3
Конец матча
Динамо Москва
Оренбург
Динамо Москва

История личных встреч

Оренбург
Динамо Москва

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эктов Александр 1 0.5
Дьялло Абдулай 1 0.5
Сычевой Владимир 1 0.5
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0
Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0 Оренбург - Велес Москва 2:1 Томь - Оренбург 1:2 Оренбург - Факел 0:2 Балтика - Оренбург 1:1 Оренбург - Металлург Липецк 4:0 Оренбург - Волгарь 4:0
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0
Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2 Динамо Москва - ЛАСК 0:3 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Динамо Москва - Ческе-Будеевице 4:0
Новости матча
  • После матча
  • "Динамо" громит "Оренбург" со счётом 3-0, занимает первое место в группе 11 и выходит в плей-офф Кубка России. 
    На этом всё, комментировал Дудник Кирилл - до свидания и до новых встреч! 
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток!

    "Оренбург" - "Динамо" Москва 0-3. 
  • 90'
    И сразу же ещё одно наступление проводят хозяева и завершают его дальним и неточным ударом. 
  • Офсайд
    90'
    Снова атака "Оренбурга" прервана свистком арбитра - положение "вне игры" имело место. 
  • Дополнительное время
    90'
    +3 минуты. 
  • 90'
    "Динамовцы" доигрывают поединок, устраивая обмен короткими передачами на чужой половине поля. 
  • Описание гола
    89'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-3!!! ЕВГЕНЬЕВ!!! Роман выигрывает воздух в чужой вратарской и переправляет мяч в ворота после подачи с угла поля. 
  • 88'
    Малых надёжно действует в обороне около своей штрафной площадки, не позволяя себя обыграть Гладышеву. 
  • Фол, нарушение
    87'
    Владимир Сычевой нарушил правила, уронив на газон Сергея Паршивлюка. 
  • Угловой
    86'
    Сергей Паршивлюк выигрывает воздух в своей штрафной площадке и выбивает мяч после исполнения соперником корнера с правого фланга. 
  • Замена
    85'
    В составе "Динамо" две замены. Вместо Грулёва и Тюкавина выходят Гладышев и Игбун. 
  • 84'
    Атаку левым флангом провели хозяева. Пересекли центр поля и смогли заработать только аут. 
  • Описание гола
    83'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! МОРО!!! Скопинцев выполняет подачу с левого фланга - Моро пробивает головой и попадает в штангу, а потом сам же успевает на добивание. 
  • 82'
    Фомин выполнил подачу от углового флага - закрутил мяч в ворота, но Полетаев не сплоховал, выбив мяч кулаками. 
  • Замена
    81'
    Замена в составе "Оренбурга". Вместо Коряна на поле вышел Бидловский. 
  • Угловой
    80'
    Скопинцев прорывается по левому флангу, доходит до штрафной площадки и простреливает - попадает в соперника и зарабатывает угловой. 
  • 79'
    Денис Макаров попытался убежать в контратаку правым флангом. Центр поля пересёк, а потом решил дождаться поддержки партнёров. 
  • Офсайд
    78'
    Джоэль Фамейе снова раньше времени совершает рывок, в результате чего попадает в ещё один офсайд. 
  • 77'
    Корян добрался до штрафной площадки правым флангом и выполнил подачу на Фамейе, который до мяча не дотянулся, соперники опередили. 
  • Офсайд
    76'
    Наступление "Оренбурга" через центральную зону было прервано свистком арбитра - Фамейе забрался в положение "вне игры". 
  • Замена
    75'
    В составе "Динамо" произошла замена. Вместо Захаряна появился Моро. 
  • 74'
    Тюкавин играет на Грулёва на левый край штрафной площадки, Вячеслав стреляет в касание и отправляет мяч в сетку с внешней стороны. 
  • 73'
    Активно включается в игру Скопинцев и выполняет подачу в центр штрафной с левого фланга на Макарова, которого опережают защитники "Оренбурга". 
  • 72'
    Корян сыграл на Титкова, Николай добрался до лицевой линии и выполнил пас пяткой, который перехватили "динамовцы". 
  • 71'
    Денис Макаров предлагает себя на правом фланге, мяч получает и выполняет высокую подачу, с которой справляется Полетаев. 
  • 70'
    И ещё один удар от "Динамо". На сей раз стрелял Макаров и Полетаев без особых трудностей мяч зафиксировал. 
  • 69'
    Ответная атака "Динамо" завершается дальним ударом Захаряна, после которого игровой снаряд пролетает рядом с правой штангой. 
  • Опасный момент
    68'
    Прудников завершает атаку дальним ударом, с которым справляется Лещук. Казалось, что мог быть офсайд, но лайнсмен не отреагировал. 
  • Угловой
    67'
    Практически сразу же "Динамо" исполнило ещё один угловой, снова с правого фланга, и вновь воздух снял "Оренбург". 
  • Угловой
    65'
    Гости исполнили корнер с правого фланга, но ничего опасного не случилось, так как первыми на мяче оказались хозяева. 
  • 64'
    Дмитрий Скопинцев наносит удар из-за пределов штрафной площадки и не попадает в створ, отправляя мяч чуть выше перекладины. 
  • 63'
    Александр Эктов успешно отработал в обороне на правом фланге, а потом допустил ошибку, отправив мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    62'
    Тимур Аюпов нарушил правила в атаке. Нужно действовать аккуратнее, ведь "горчичник" уже имеется. 
  • 61'
    Прудников не сумел обыграть Паршивлюка на левом фланге - мяч пробросил, а потом встретился с корпусом Сергея. 
  • Замена
    60'
    Замена в составе "Динамо". Уходит Клинтон Нжи, а вместо него появляется Денис Макаров. 
  • 59'
    Полетаев вышел из ворот и выбил мяч за боковую линию, опередив Тюкавина. 
  • 58'
    Клинтон Нжи совершил рывок по правому флангу. Добрался до штрафной площадки, а потом лишился мяча, оказавшись в окружении двоих соперников. 
  • 57'
    Аршак Корян нанёс удар из-за штрафной - мяч попал в игрока "Динамо", заметался в штрафной площадке и в итоге был выбит. 
  • 56'
    Пока без моментов проходит второй тайм. А вот нарушений правил многовато, из-за них игра разбивается на эпизоды. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Атака "Динамо" была прервана свистком арбитра - гости нарушили правила на Тимуре Аюпове. 
  • Желтая карточка
    54'
    Николай Прудников проиграл единоборство Сергею Паршивлюку и нарушил правила, после чего получил жёлтую карточку. 
  • 52'
    Роман Евгеньев успевает выполнить передачу назад, не пуская к мячу Джоэля Фамейе. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Хозяева нарушают правила на правом фланге - Ренато Гойкович бьёт по ногам Константина Тюкавина. 
  • 50'
    В контратаку убежали футболисты "Оренбурга". Прудников сыграл на Коряна и совершил рывок в штрафную, а вот ответный пас получился слишком сильным. 
  • 49'
    Хозяева с первых минут второго тайма берут мяч под контроль и действуют первым номером, стремясь как можно быстрее сравнять счёт. 
  • Замена
    48'
    У "Оренбурга" случились две перестановки. Вместо Шаболина и Дьялло вышли Титков и Фамейе. 
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Динамо" произошла замена - вместо Шиманьски вышел Фомин. 
  • Второй тайм начался
    46'
    "Оренбург" и "Динамо" продолжают выяснять отношения. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток арбитра, завершая первый тайм при счёте 0-1 в пользу "Динамо". 
  • 45'
    "Динамо" провело контратаку 4 в 3, которую неточным ударом с левого угла штрафной площадки завершил Клинтон Нжи. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Захарян переусердствовал в отборе мяча на левом фланге, уронив на газон Дьялло. Корян выполнил подачу и не сумел перебить ближнего соперника. 
  • Судья
    44'
    Тимур Аюпов падает в штрафной площадке "Динамо" после борьбы с Александром Кутицким, но арбитр показывает, что фола не было и нужно выполнить удар от ворот. 
  • 43'
    Грулёв продолжает активничать на левом фланге, правда сейчас даже подачу как следует выполнить не смог, попав в ногу Эктова. 
  • 42'
    Грулёв получает мяч на левом фланге и выполняет прострел, с которым справляется Полетаев, успешно играя на выходе. 
  • Фол, нарушение
    41'
    А теперь гости нарушают правила. Бальбуэна толкает в спину Дьялло. Многовато остановок в концовке первого тайма. 
  • Желтая карточка
    39'
    Матео Стаматов нарушает правила в атаке, сбивая Себастиана Шиманьски, после чего получает "горчичник". 
  • Угловой
    38'
    Арсен Захарян выполнил подачу с углового с правого фланга и получилось неудачно - хозяева сыграли на отбой. 
  • Опасный момент
    37'
    ОПАСНО! Лещук выручает свою команду, справляясь с выходом 1 на 1, в котором участвовал Артём Шаболин. 
  • 36'
    Роман Евгеньев надёжно действует у своих ворот, выбивая мяч головой после подачи с левого фланга. 
  • 35'
    В контратаку убежали "динамовцы". Клинтон Нжи получил мяч на левом фланге, начал смещаться в центр и игровой снаряд потерял. Искусственный газон сыграл свою роль. 
  • Офсайд
    34'
    Клинтон Нжи пробивает из центра штрафной площадки - Полетаев отбивает перед собой, Тюкавин добивает, но из офсайда. 
  • Угловой
    32'
    Гости исполнили угловой с правого фланга. Мяч был отправлен на ближнюю штангу, откуда не сумел пробить Нжи, не подстроившись под игровой снаряд. 
  • Фол, нарушение
    31'
    А теперь уже и сам Аршак Корян нарушает правила, срывая атаку "Динамо". Арбитр свисток даёт и ограничивается устным замечанием. 
  • 30'
    Клинтон Нжи принимает мяч перед штрафной площадкой, входит в неё правым краем и стреляет - выше перекладины пролетает круглый. 
  • 29'
    Продолжает поединок Аршак Корян. Тем временем "Оренбург" разыграл штрафной и быстро потерял мяч. 
  • Травма, повреждение
    28'
    Арсен Захарян нарушает правила в центре поля, сбивая Аршака Коряна. 
  • 27'
    С фланга на фланг переводят мяч хозяева, но всё это вдали от ворот "Динамо" и без остроты. 
  • Опасный момент
    25'
    Алексей Миронов получает мяч на правом крае штрафной площадки и пробивает с подъёма - выше цели летит игровой снаряд. 
  • 24'
    Матео Стаматов успешно действует в отборе на левом фланге, останавливая Клинтона Нжи при помощи подката. 
  • Угловой
    23'
    Себастиан Шиманьски выполнил высокую подачу в штрафную площадку с углового, но борьба в воздухе осталась за хозяевами. 
  • 22'
    Тюкавин и Грулёв попытались прорваться к воротам через центр, но пас Константина получился в ноги сопернику. 
  • Желтая карточка
    21'
    Тимур Аюпов нарушает правила, наступая на ногу соперника, после чего видит перед собой карточку жёлтого цвета. 
  • 20'
    Матео Стаматов получил мяч на левом фланге и выполнил передачу вперёд, которая оказалась безадресной. 
  • 18'
    "Динамовцы" перешли в атаку через центральную зону, далее был выполнен пас на левый фланг, который оказался неточным. 
  • Судья
    17'
    Дьялло врывается в штрафную площадку, пробрасывает мяч головой мимо вышедшего Лещука и падает, но арбитр показывает, что фола не было. 
  • Травма, повреждение
    16'
    Не сразу поднялся Клинтон Нжи, но сейчас сумел покинуть поле и готов вновь вернуться на него. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Тимур Аюпов нарушает правила в борьбе с Клинтоном Нжи, проверяя на прочность ноги соперника. 
  • 14'
    Аршак Корян принимает мяч в штрафной площадке и пробивает по воротам - получается точно, но не сильно, Игорь Лещук справляется. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Роман Евгеньев нарушает правила на левом фланге, сбивая Артёма Шаболина. 
  • Угловой
    12'
    Ещё один угловой заработал "Оренбург", только теперь на левом фланге. Снова розыгрыш и подача в центр, а затем неточный удар. 
  • Угловой
    11'
    Хозяева заработали корнер на правом фланге. Разыграли его, а затем выполнили подачу, которая адресата не нашла. 
  • 10'
    После забитого гола "динамовцы" снова идут в атаку, но на сей раз "Оренбург" справляется, успешно действуя в отборе. 
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ТЮКАВИН!!! Константин откликается на подачу с левого фланга и поражает цель, пробивая головой из вратарской. 
  • 8'
    Хозяева справились с угловым соперника, потом попытались провести контратаку правым флангом, но потеряли мяч, перейдя центр поля. 
  • Угловой
    7'
    Дмитрий Скопинцев подключается к атаке левым флангом, доходит до штрафной площадки и простреливает - попадает в соперника и зарабатывает корнер. 
  • 6'
    Владислав Полетаев получает мяч от своих партнёров и выбивает его в район центрального круга, где на перехвате действуют футболисты "Динамо". 
  • 5'
    Левым флангом гости добрались до штрафной площадки, вошли в неё, а потом лишились мяча, так и не успев нанести удар. 
  • 4'
    Клинтон Нжи открылся под передачу на правом фланге, пас последовал, но мяч был пущен слишком сильно, в аут. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Аршак Корян нарушает правила в центре поля, сбивая сзади Фабиана Бальбуэна. 
  • 2'
    "Оренбург" сразу же проводит атаку, правым флангом, которую ударом завершает Дьялло, но Игорь Лещук на месте. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Поединок стартовал! 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Оренбург" - "Динамо" Москва, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 130
Оренбург 11.5% (15)
X 9.2% (12)
Динамо Москва 79.2% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Оренбург 0:3 Динамо Москва онлайн


Прогнозы на матч Оренбург 0:3 Динамо Москва

Исход игры
Оренбург
11.5% (15)
Ничья
9.2% (12)
Динамо Москва
79.2% (103)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (62)
Меньше
46.09% (53)
Обе команды забьют
Да
60.87% (70)
Нет
39.13% (45)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
36.2% (47)
0:1 Динамо Москва
15.4% (20)
0:2 Динамо Москва
14.6% (19)
1:1 Ничья
7.7% (10)
2:1 Оренбург
7.7% (10)
1:3 Динамо Москва
2.3% (3)
1:0 Оренбург
2.3% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 