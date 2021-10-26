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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Металлург Липецк
 
Позже
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Металлург Липецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутьин Александр 1 0.5
Шаповалов Руслан 1 0.5
Поярков Денис 1 (1) 0.5
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 1 1
Ахметов Ильзат 1 1
Кучаев Константин 1 1
Зайнутдинов Бактиёр 1 1
Чалов Фёдор 0 0
Бистрович Кристиян 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0

Карточки

Металлург Липецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кучаев Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Металлург Липецк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Факел - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Волгарь - Металлург Липецк 0:2
Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Текстильщик 0:0 Алания - Металлург Липецк 5:0 Металлург Липецк - Спартак-2 0:2 ПФК Кубань - Металлург Липецк 0:3 Металлург Липецк - Енисей 0:2 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Зенит-Ижевск - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Краснодар-2 1:2 КАМАЗ - Металлург Липецк 3:0 Металлург Липецк - Ротор 0:1 Металлург Липецк - Текстильщик 1:0 Нефтехимик - Металлург Липецк 5:0 Металлург Липецк - Акрон 2:2 Оренбург - Металлург Липецк 4:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0
Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Копенгаген - ЦСКА Москва 1:0 Капфенберг - ЦСКА Москва 0:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Металлург Липецк - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2021, осталось 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 133
    Металлург Липецк 2.3% (3)
    X 2.3% (3)
    ЦСКА Москва 95.5% (127)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Металлург Липецк
    Ничья
    ЦСКА Москва
    18.39
    6.70
    1.29
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Металлург Липецк - ЦСКА Москва онлайн


    Прогнозы на матч Металлург Липецк - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Металлург Липецк
    2.3% (3)
    Ничья
    2.3% (3)
    ЦСКА Москва
    95.5% (127)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.76% (54)
    Меньше
    54.24% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    26.27% (31)
    Нет
    73.73% (87)
    Популярный счёт
    0:2 ЦСКА Москва
    40.6% (54)
    0:3 ЦСКА Москва
    15.8% (21)
    1:2 ЦСКА Москва
    13.5% (18)
    1:3 ЦСКА Москва
    9% (12)
    0:1 ЦСКА Москва
    6.8% (9)
    0:4 ЦСКА Москва
    1.5% (2)
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