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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Металлург Липецк
0:2
Конец матча
ЦСКА Москва
Металлург Липецк
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Металлург Липецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутьин Александр 1 0.33
Шаповалов Руслан 1 0.33
Поярков Денис 1 (1) 0.33
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 1 0.5
Ахметов Ильзат 1 0.5
Кучаев Константин 1 0.5
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.5
Чалов Фёдор 0 0
Бистрович Кристиян 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0

Карточки

Металлург Липецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кучаев Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Металлург Липецк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Факел - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Волгарь - Металлург Липецк 0:2
Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Текстильщик 0:0 Алания - Металлург Липецк 5:0 Металлург Липецк - Спартак-2 0:2 ПФК Кубань - Металлург Липецк 0:3 Металлург Липецк - Енисей 0:2 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Зенит-Ижевск - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Краснодар-2 1:2 КАМАЗ - Металлург Липецк 3:0 Металлург Липецк - Ротор 0:1 Металлург Липецк - Текстильщик 1:0 Нефтехимик - Металлург Липецк 5:0 Металлург Липецк - Акрон 2:2 Оренбург - Металлург Липецк 4:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0
Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Копенгаген - ЦСКА Москва 1:0 Капфенберг - ЦСКА Москва 0:1
Новости матча
  • После матча
  • В тяжелой для себя игре ЦСКА победил на выезде "Металлург" и вышел в следующую стадию Кубка России. Хороший поединок провели хозяева, дав достойный бой фавориту, но разница в классе все же сказалась. На этом наша трансляция окончена. Для ас работал Федосов Дмитрий. Спасибо за внимание!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 0:2!
  • Желтая карточка
    90'
    Попытался пробить в падении через себя Редькович в чужой штрафной, но попал в голову соперника, за что получил желтую карточку. 
  • Опасный момент
    90'
    Убегал один на один с голкипером Чалов после отличного паса Кучаева, но пробил не только мимо вратаря, но и рядом с дальней штангой. 
  • Дополнительное время
    90'
    Осталось играть командам сегодня три минуты. Именно столько времени добавил арбитр.
  • 89'
    Ушел от соперника по флангу Киселёв и навесил в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось. 
  • 88'
    С левого фланга сместился вдоль линии штрафной Кучаев и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • Желтая карточка
    87'
    В центре поля Завезён в подкате уложил на газон Бистровича. Судья в очередной раз показал желтую карточку нарушителю.
  • Описание гола
    85'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Кристиян Бистрович! Вырезал пас в штрафную Кучаев на ход Чалову, который грамотно поставил корпус и скинул назад. Мяч подхватил Бистрович и вторым касанием пробил по воротам. Сфера полетела точно в ближний нижний угол.
  • 84'
    Забрасывал в штрафную соперника Кучаев на ход Ахметову, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.
  • 83'
    Со штрафного навесил Иванников на ближнюю штангу, где головой пробил Завезён, но мяч полетел выше перекладины.
  • 82'
    Забрасывал в штрафную соперника Завезён на ход Иванникову, но тому пробить в борьбе с Васиным не удалось.
  • Замена
    81'
    Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Кутьина и Овчинникова играть будут Иванников и Ахвледиани.
  • 80'
    После розыгрыша пробивал по воротам Овчинников, но мяч от ноги Васина полетел за боковую линию. Момент был упущен.
  • 78'
    Подскользнулся в своей штрафной Боков, выпустив мяч из рук и вынужден был его хватать заново, чтобы не дать ударить сопернику. Судья назначил свободный удар.
  • 77'
    После навеса с угла поля пробивал по воротам головой Шапавалов, но мяч полетел крайне неточно.
  • Угловой
    76'
    Кутьин пробивал из пределов штрафной после паса от Овчинникова, но мяч голкипер перевел на угловой.
  • 75'
    Щенников неудачно приземлился на газон после столкновения с соперником. Потребуется ему помощь медиков.
  • Замена
    73'
    Вынужденная замена в в составе ЦСКА произошла. Вместо травмированного Владислава Торопа место в рамке занял Данила Боков.
  • 72'
    Пауза в матче. Получил повреждение пальцев в прошлом эпизоде Тороп. Потребуется ему помощь медиков. 
  • 71'
    Забросил в штрафную Шапавалов на ход Овчинникову, но вышел из ворот Тороп и перехватил этот пас.
  • Опасный момент
    70'
    По правому флангу прорвался на скорости Ахметов и от лицевой линии прострелил на дальнюю штангу, но здесь каким-то чудом не попал по пустым воротам Кучаев.
  • 69'
    Шапавалов руками схватил за плечо Щенникова на фланге. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
  • Замена
    68'
    Замена в составе москвичей произошла. Вместо Алана Дзагоева шанс проявить себя получил Бактиёр Зайнутдинов.
  • 66'
    По флангу отдавал Кучаев на ход Бистровичу, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за  пределы поля.
  • 65'
    Забросил Войдель в штрафную соперника на Арустамяна, но того опередил Набабкин и вынес мяч далеко в центр поля.
  • 64'
    Диагональный пас Бистрович исполнял на фланг, куда забегал Щенников, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • Замена
    63'
    Замена в составе хозяев произошла. Вместо Дениса Пояркова играть будет Юрий Завезён.
  • 61'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Сазонов на ход Кутьину, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 60'
    Со штрафного Ахметов навесил на дальнюю штангу, где пытался подставить ногу Кучаев, но не дотянулся он до мяча.
  • 59'
    Забрасывал в штрафную соперника Кучаев на ход Ахметова, но того перед линией уложил на газон защитник. 
  • 57'
    Снова мог пробивать по воротам Кутьин после подачи от Сазонова, но нарушил он правила в борьбе против Набабкина.
  • 56'
    С левого фланга навесил Сазонов на дальнюю штангу, но здесь спокойно головой сферу вынес подальше Васин.
  • Замена
    55'
    Замена в составе москвичей произошла. Вместо Фукса и Яковлева игру продолжать будут Набабкин и Ахметов.
  • 54'
    Киселёв прорвался по флангу и низом прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера ушла за боковую линию.
  • Офсайд
    53'
    Мог убегать на ворота соперника Кутьин после паса от Войделя, но судья остановил атаку, зафиксировав офсайд.
  • 52'
    Прорывался на скорости в штрафную соперника Чалов, но вовремя вернулся в оборону Киселёв и в подкате вынес сферу.
  • 51'
    С левого фланга низом прострелил в штрафную Войдель, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • Желтая карточка
    50'
    Яковлев руками перекинул через бедро соперника на фланге. Судья в очередной раз показал желтую карточку.
  • 49'
    С угла поля навесил Кучаев на дальнюю штангу, но здесь Овчинников вынес мяч обратно на фланг.
  • Угловой
    48'
    С правого фланга навесил Кучаев на дальнюю штангу, но здесь Поярков головой вынес снаряд на угловой.
  • Желтая карточка
    47'
    В центре поля Войдель заехал по ногам сопернику в грубом подкате. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
  • 45'
    Пробивал в падении Чалов из пределов штрафной, но на пути мяча оказался Овчинников в подкате.
  • 45'
    Кучаева руками уложил на газон на фланге Киселёв. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 44'
    Сместился с фланга Кутьин в центр и покатил поперек на Войделя, который пробил в касание. Мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.
  • 43'
    На фланге Бохинена в подкате уложил на газон Сазонов. Штрафной удар исполнять будут игроки ЦСКА.
  • Описание гола
    42'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Эмиль Бохинен! Дожали соперника все же москвичи. Отобрал мяч на чужой половине поля Кучаев и отдал вперед на Чалова, который скинул в касание на Бохинена. Эмиль пробил с разворота точно в нижний угол, без шансов для вратаря.
  • 41'
    Диагональ вырезал Бистрович в штрафную на Щенникова, но прочитал эпизод Киселёв и перехватил мяч.
  • 40'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил Кутьин повреждение. Потребуется ему медицинская помощь. 
  • 39'
    Заехал сопернику локтем по затылку в центре поля Фукс. Штрафной удар исполнять будут хозяева. 
  • 38'
    Скинул головой мяч в чужой штрафной Чалов на Бохинена, но удар последнего накрыли защитники.
  • 37'
    Мягко забрасывал Сазонов в штрафную на ход Кутьину, но тот нарушил правила в борьбе против Васина.
  • 36'
    С фланга сместился в центр Дзагоев и пробил снова в ближний угол, но мяч пролетел над перекладиной. 
  • 34'
    Подтолкнул соперника в центре поля руками Бистрович. Штрафной удар исполнять будут игроки "Металлурга".
  • 33'
    Пробивал снова Дзагоев с линии штрафной после паса от Чалова, но мяч прошел далеко от дальней штанги.
  • 32'
    Навесил Бохинен с фланга в штрафную на Кучаева, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и не смог пробить.
  • 30'
    В контратаку убегал по флангу Кутьин и прострелил в штрафную, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 29'
    В центре поля получил по ногам Дзагоев от Овчинникова. В очередной раз судья назначил штрафной в пользу москвичей.
  • 28'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Бохинен, но мяч свалился с ноги и полетел далеко на трибуну.
  • 27'
    С правого фланга Кучаев прострелил низом в штрафную, но здесь удар Чалова накрыли защитники.
  • 25'
    После неудачного выноса защитника мяч подхватил у штрафной Кучаев и пробил с лету, но крайне неточно.
  • 24'
    На фланге грамотно подставился Кучаев и вынудил нарушить правила Овчинникова. Опасный стандарт исполнят гости.
  • 23'
    С правого фланга навесил Каптилович на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча.
  • Офсайд
    22'
    Убежал по флангу Яковлев и низом прострелил в штрафную, где пробил с ходу Войдель, но судья остановил атаку из-за офсайда. 
  • 21'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Кутьин после скидки от Яковлева и пробил с острого угла, но намного выше ворот.
  • 20'
    Проникающий пас отдавал Яковлев в штрафную на Кучаева, но перехватил снова Иваньков мяч подкате.
  • 19'
    В центре поля Кутьина уложил на газон Дзагоев. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 18'
    Сместился с левого фланга к центру Кучаев и пробил с линии штрафной в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой.
  • 17'
    В центре поля Дзагоева руками в спину подтолкнул Арустамян. Штрафной удар исполнять будут москвичи.
  • 16'
    Мягко забросил в штрафную соперника Каптилович на ход Кучаеву, но того от мяча оттеснил корпусом Яковлев.
  • 15'
    Забрасывал с фланга Щенников в штрафную, куда вбегал Чалов, но не смог он догнать снаряд в пределах поля.
  • 14'
    Мог убегать на ворота соперника Чалов после паса от Кучаева, но Матюша вышел за пределы штрафной и отвел угрозу.
  • 13'
    Убегал Бохинен по правому флангу после паса от Кучаева, но в чистейшем подкате Иваньков вынес мяч в сторону.
  • 11'
    С правого фланга Овчинников прострелил в центр на Кутьина, но на выходе Тороп оказался первым на мяче.
  • 10'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Кучаев,  но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до голкипера.
  • 9'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Овчинников на ход Арустамяну, но тот проиграл борьбу за мяч Васину.
  • 8'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Фукс и пробил с лету в ближний угол, но точности ему явно не хватило.
  • 7'
    Прорывался по флангу на скорости Бохинен, но получил по ногам от Иванькова. Штрафной удар вновь исполнят гости.
  • 6'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Войдель, но здесь добраться до мяча Кутьину не позволил Фукс.
  • 5'
    В центре поля получил по ногам Дзагоев от Сазонова. Штрафной удар исполнять будут игроки ЦСКА.
  • 4'
    После навеса с угла поля пробивал по воротам Яковлев, но мяч оказался в руках Матюши после рикошета от Редьковича.
  • Угловой
    3'
    Мягко забросил в штрафную соперника Кучаев на ход Чалову, но того опередил Киселёв и вынес мяч на угловой.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе фиолетовый комплект формы. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю Вас на матч группового этапа Кубка России, в котором встретятся "Металлург" и ЦСКА. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 136
Металлург Липецк 2.9% (4)
X 2.2% (3)
ЦСКА Москва 94.9% (129)
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Где смотреть матч Металлург Липецк 0:2 ЦСКА Москва онлайн


Прогнозы на матч Металлург Липецк 0:2 ЦСКА Москва

Исход игры
Металлург Липецк
2.9% (4)
Ничья
2.2% (3)
ЦСКА Москва
94.9% (129)
Тотал 2.5
Больше
45.38% (54)
Меньше
54.62% (65)
Обе команды забьют
Да
26.05% (31)
Нет
73.95% (88)
Популярный счёт
0:2 ЦСКА Москва
40.4% (55)
0:3 ЦСКА Москва
15.4% (21)
1:2 ЦСКА Москва
13.2% (18)
1:3 ЦСКА Москва
8.8% (12)
0:1 ЦСКА Москва
6.6% (9)
0:4 ЦСКА Москва
1.5% (2)
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