В тяжелой для себя игре ЦСКА победил на выезде "Металлург" и вышел в следующую стадию Кубка России. Хороший поединок провели хозяева, дав достойный бой фавориту, но разница в классе все же сказалась. На этом наша трансляция окончена. Для ас работал Федосов Дмитрий. Спасибо за внимание!

Осталось играть командам сегодня три минуты. Именно столько времени добавил арбитр.

Убегал один на один с голкипером Чалов после отличного паса Кучаева, но пробил не только мимо вратаря, но и рядом с дальней штангой.

Попытался пробить в падении через себя Редькович в чужой штрафной, но попал в голову соперника, за что получил желтую карточку.

На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 0:2!

89' Ушел от соперника по флангу Киселёв и навесил в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.

88' С левого фланга сместился вдоль линии штрафной Кучаев и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

87' В центре поля Завезён в подкате уложил на газон Бистровича. Судья в очередной раз показал желтую карточку нарушителю.

85' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Кристиян Бистрович! Вырезал пас в штрафную Кучаев на ход Чалову, который грамотно поставил корпус и скинул назад. Мяч подхватил Бистрович и вторым касанием пробил по воротам. Сфера полетела точно в ближний нижний угол.

84' Забрасывал в штрафную соперника Кучаев на ход Ахметову, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.

83' Со штрафного навесил Иванников на ближнюю штангу, где головой пробил Завезён, но мяч полетел выше перекладины.

82' Забрасывал в штрафную соперника Завезён на ход Иванникову, но тому пробить в борьбе с Васиным не удалось.

81' Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Кутьина и Овчинникова играть будут Иванников и Ахвледиани.

80' После розыгрыша пробивал по воротам Овчинников, но мяч от ноги Васина полетел за боковую линию. Момент был упущен.

78' Подскользнулся в своей штрафной Боков, выпустив мяч из рук и вынужден был его хватать заново, чтобы не дать ударить сопернику. Судья назначил свободный удар.

77' После навеса с угла поля пробивал по воротам головой Шапавалов, но мяч полетел крайне неточно.

76' Кутьин пробивал из пределов штрафной после паса от Овчинникова, но мяч голкипер перевел на угловой.

75' Щенников неудачно приземлился на газон после столкновения с соперником. Потребуется ему помощь медиков.

73' Вынужденная замена в в составе ЦСКА произошла. Вместо травмированного Владислава Торопа место в рамке занял Данила Боков.

72' Пауза в матче. Получил повреждение пальцев в прошлом эпизоде Тороп. Потребуется ему помощь медиков.

71' Забросил в штрафную Шапавалов на ход Овчинникову, но вышел из ворот Тороп и перехватил этот пас.

70' По правому флангу прорвался на скорости Ахметов и от лицевой линии прострелил на дальнюю штангу, но здесь каким-то чудом не попал по пустым воротам Кучаев.

69' Шапавалов руками схватил за плечо Щенникова на фланге. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

68' Замена в составе москвичей произошла. Вместо Алана Дзагоева шанс проявить себя получил Бактиёр Зайнутдинов.

66' По флангу отдавал Кучаев на ход Бистровичу, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

65' Забросил Войдель в штрафную соперника на Арустамяна, но того опередил Набабкин и вынес мяч далеко в центр поля.

64' Диагональный пас Бистрович исполнял на фланг, куда забегал Щенников, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

63' Замена в составе хозяев произошла. Вместо Дениса Пояркова играть будет Юрий Завезён.

61' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Сазонов на ход Кутьину, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

60' Со штрафного Ахметов навесил на дальнюю штангу, где пытался подставить ногу Кучаев, но не дотянулся он до мяча.

59' Забрасывал в штрафную соперника Кучаев на ход Ахметова, но того перед линией уложил на газон защитник.

57' Снова мог пробивать по воротам Кутьин после подачи от Сазонова, но нарушил он правила в борьбе против Набабкина.

56' С левого фланга навесил Сазонов на дальнюю штангу, но здесь спокойно головой сферу вынес подальше Васин.

55' Замена в составе москвичей произошла. Вместо Фукса и Яковлева игру продолжать будут Набабкин и Ахметов.

54' Киселёв прорвался по флангу и низом прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера ушла за боковую линию.

53' Мог убегать на ворота соперника Кутьин после паса от Войделя, но судья остановил атаку, зафиксировав офсайд.

52' Прорывался на скорости в штрафную соперника Чалов, но вовремя вернулся в оборону Киселёв и в подкате вынес сферу.

51' С левого фланга низом прострелил в штрафную Войдель, но здесь никого из партнеров не оказалось.

50' Яковлев руками перекинул через бедро соперника на фланге. Судья в очередной раз показал желтую карточку.

49' С угла поля навесил Кучаев на дальнюю штангу, но здесь Овчинников вынес мяч обратно на фланг.

48' С правого фланга навесил Кучаев на дальнюю штангу, но здесь Поярков головой вынес снаряд на угловой.

47' В центре поля Войдель заехал по ногам сопернику в грубом подкате. Судья расценил этот фол на желтую карточку.