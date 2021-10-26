Россия: Кубок 2021-2022
0:2
Конец матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Белов АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Завезён ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Машнин Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
Бомбардиры внутри турнира
Металлург Липецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутьин Александр
|1
|0.33
|Шаповалов Руслан
|1
|0.33
|Поярков Денис
|1 (1)
|0.33
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|1
|0.5
|Ахметов Ильзат
|1
|0.5
|Кучаев Константин
|1
|0.5
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.5
|Чалов Фёдор
|0
|0
|Бистрович Кристиян
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
Карточки
Металлург Липецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кучаев Константин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Металлург Липецк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Факел - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Волгарь - Металлург Липецк 0:2
Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Текстильщик 0:0 Алания - Металлург Липецк 5:0 Металлург Липецк - Спартак-2 0:2 ПФК Кубань - Металлург Липецк 0:3 Металлург Липецк - Енисей 0:2 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Зенит-Ижевск - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Краснодар-2 1:2 КАМАЗ - Металлург Липецк 3:0 Металлург Липецк - Ротор 0:1 Металлург Липецк - Текстильщик 1:0 Нефтехимик - Металлург Липецк 5:0 Металлург Липецк - Акрон 2:2 Оренбург - Металлург Липецк 4:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0
Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Копенгаген - ЦСКА Москва 1:0 Капфенберг - ЦСКА Москва 0:1
Прогнозы на матч Металлург Липецк 0:2 ЦСКА Москва
Исход игры
Металлург Липецк
2.9% (4)
Ничья
2.2% (3)
ЦСКА Москва
94.9% (129)
Тотал 2.5
Больше
45.38% (54)
Меньше
54.62% (65)
Обе команды забьют
Да
26.05% (31)
Нет
73.95% (88)
Популярный счёт
0:2 ЦСКА Москва
40.4% (55)
0:3 ЦСКА Москва
15.4% (21)
1:2 ЦСКА Москва
13.2% (18)
1:3 ЦСКА Москва
8.8% (12)
0:1 ЦСКА Москва
6.6% (9)
0:4 ЦСКА Москва
1.5% (2)
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