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Аргентина: Лига професьональ 2021

Химнасия Ла-Плата
2:2
Второй тайм: 76'
Сентраль Кордоба Росарио
0'
0:1
13' Гол
Milton Gimenez
0:1
29' Не забитый пенальти
Luis Miguel Rodriguez
45' Желтая карточка
Lucas Brochero
1:1
49' Гол
Maximiliano Angel Coronel
52' Желтая карточка
Алеман Брайн
2:1
59' Гол
Luis Miguel Rodriguez
2:2
66' Гол
Milton Gimenez
69' Желтая карточка
Milton Gimenez
76'
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
23
Maximiliano
Angel
Coronel
25
Лихт
Лукас
10
Алеман
Брайн
5
Чеккини
Эмануэль
11
Матеас
Перез
Гарсия
8
Luis
Miguel
Rodriguez
7
Карбонеро
Йохан
30
Rodrigo
Holgado
23
Ригамонти
Сесар
25
Gonzalo
Bettini
4
Oscar
Salomon
2
Federico
Andueza
12
Jonathan
Bay
18
Jesus
Soraire
39
Mateo
Montenegro
27
Carlo
Lattanzio
21
Lucas
Brochero
45
Milton
Gimenez
9
Риано
Клаудио
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-3-1-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Сентраль Кордоба Росарио

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Miguel Rodriguez 3 0.17
Карбонеро Йохан 3 0.17
Leandro Contin 2 0.11
Матеас Перез Гарсия 2 0.11
Guillermo Fratta 2 0.11
Алеман Брайн 1 0.06
Maximiliano Angel Coronel 1 0.06
Leonardo Morales 1 0.06
German Guiffrey 1 0.06
Francisco Gerometta 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 7 (2) 0.39
Мартинес Алекс 3 0.17
Leonardo Sequeira 2 (1) 0.11
Рибас Себастьян 2 0.11
Мелано Лукас 2 0.11
Pablo Arganaraz 1 0.06
Lucas Brochero 0 0
Matias Mier 0 0
Gonzalo Bettini 0 0
Jesus Soraire 0 0
Jonathan Bay 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuel Insurralde 4 1
Matias Melluso 5 0
Алеман Брайн 3 0
Чеккини Эмануэль 3 0
Guillermo Fratta 3 0
Nery Leyes 1 1
Luis Miguel Rodriguez 2 0
Leandro Contin 2 0
Francisco Gerometta 2 0
Карбонеро Йохан 0 1
Лихт Лукас 1 0
Maximiliano Angel Coronel 1 0
Leonardo Morales 1 0
Рей Родриго 1 0
Erik Ramirez 1 0
Rodrigo Holgado 1 0
Harrinson Mancilla 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 4 1
Milton Gimenez 5 0
Oscar Salomon 5 0
Federico Andueza 4 0
Cristian Vega 3 0
Gonzalo Bettini 3 0
Carlo Lattanzio 3 0
Jesus Soraire 2 0
Jonathan Bay 2 0
Juan Cruz III 2 0
Pablo Arganaraz 2 0
Mateo Montenegro 2 0
Hernan Lopez 0 1
Ригамонти Сесар 1 0
Franco Sbutoni 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Juan Daniel Galeano 1 0
Leonardo Sequeira 1 0
Lucas Brochero 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
75%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 8
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

12
17
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
4
33%
3
18%
61-75
5
42%
4
24%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
2
14%
5
31%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
2
13%
4
17%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
5
31%
2
8%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
4
25%
5
21%
61-75
5
31%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1
Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:5 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:2 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 17 12 3 2 34 - 12 39
2. Тальерес Кордоба 17 10 2 5 24 - 16 32
3. Бока Хуниорс 17 8 6 3 21 - 13 30
4. Ланус 17 9 3 5 30 - 26 30
5. Велес Сарсфилд 17 7 7 3 24 - 13 28
6. Эстудиантес Ла Плата 17 7 6 4 26 - 18 27
7. Колон 17 7 5 5 14 - 19 26
8. Уракан 17 6 7 4 16 - 13 25
9. Дефенса и Хустисия 17 6 7 4 23 - 16 25
10. Химнасия Ла-Плата 2:2 18 6 7 5 16 - 18 25
11. Индепендьенте Авельянеда 17 6 7 4 18 - 16 25
12. Аргентинос Хуниорс 17 6 6 5 18 - 15 24
13. Годой Крус 17 6 5 6 26 - 22 23
14. Расинг Авельянеда 17 5 8 4 14 - 10 23
15. Унион Санта-Фе 17 6 4 7 20 - 24 22
16. Росарио Сентраль 17 6 3 8 24 - 24 21
17. Сармиенто 17 5 5 7 19 - 21 20
18. Атлетико Тукуман 17 5 5 7 17 - 24 20
19. Атлетико Платенсе 17 4 8 5 19 - 20 20
20. Альдосиви 17 5 2 10 17 - 29 17
21. Ньюэллс Олд Бойз 17 4 5 8 17 - 24 17
22. Сан-Лоренсо 17 4 5 8 15 - 23 17
23. Патронато Парана 17 3 7 7 16 - 22 16
24. Банфилд 17 2 9 6 12 - 19 15
25. Арсенал Саранди 17 2 7 8 6 - 21 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 2:2 18 2 7 9 18 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Тальерес Кордоба 8 6 1 1 14 - 4 19
3. Дефенса и Хустисия 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Химнасия Ла-Плата 2:2 10 4 5 1 9 - 6 17
5. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
6. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
7. Ланус 9 4 3 2 15 - 12 15
8. Колон 8 4 3 1 7 - 6 15
9. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 11 - 7 14
10. Атлетико Тукуман 8 3 4 1 10 - 7 13
11. Индепендьенте Авельянеда 9 3 4 2 9 - 7 13
12. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
13. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
14. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
15. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
16. Уракан 9 3 3 3 7 - 8 12
17. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
18. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
20. Арсенал Саранди 9 2 5 2 5 - 7 11
21. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
22. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
23. Альдосиви 9 3 0 6 10 - 16 9
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 2:2 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Бока Хуниорс 9 4 3 2 12 - 7 15
3. Ланус 8 5 0 3 15 - 14 15
4. Эстудиантес Ла Плата 9 4 2 3 14 - 12 14
5. Уракан 8 3 4 1 9 - 5 13
6. Тальерес Кордоба 9 4 1 4 10 - 12 13
7. Расинг Авельянеда 9 3 4 2 9 - 6 13
8. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Атлетико Платенсе 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
12. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
15. Банфилд 9 1 7 1 5 - 6 10
16. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Дефенса и Хустисия 9 1 5 3 7 - 8 8
18. Химнасия Ла-Плата 2:2 8 2 2 4 7 - 12 8
19. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
20. Сармиенто 8 1 4 3 7 - 11 7
21. Атлетико Тукуман 9 2 1 6 7 - 17 7
22. Ньюэллс Олд Бойз 8 1 3 4 5 - 10 6
23. Сан-Лоренсо 9 1 3 5 5 - 14 6
24. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 2:2 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ривер Плейт Альварес Хулиан 10 0 4
2. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
3. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 9 0 2
5. Альдосиви Каутеруссио Мартин 9 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 6 1
2. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
3. Колон Rodrigo Aliendro 4 2
4. Уракан Jonathan Galvan 7 0
5. Альдосиви Ромеро Гастон 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Лукас Брочеро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Луис Мигел Родригес пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    17'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Милтон Хименес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
2.21
3.32
3.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 2:2 Сентраль Кордоба Росарио онлайн




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