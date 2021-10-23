Аргентина: Лига професьональ 2021
Химнасия Ла-Плата
2:2
Второй тайм: 76'
Сентраль Кордоба Росарио
0:1
13' ГолMilton Gimenez
0:1
29' Не забитый пенальтиLuis Miguel Rodriguez
45' Желтая карточкаLucas Brochero
1:1
49' ГолMaximiliano Angel Coronel
52' Желтая карточкаАлеман Брайн
2:1
59' ГолLuis Miguel Rodriguez
2:2
66' ГолMilton Gimenez
69' Желтая карточкаMilton Gimenez
17
Рей
Родриго
25
Лихт
Лукас
10
Алеман
Брайн
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Matias MierНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
Ход матча
13'
0:1
29'
45'
49'
52'
59'
66'
2:2
69'
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Сентраль Кордоба Росарио
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Miguel Rodriguez
|3
|0.17
|Карбонеро Йохан
|3
|0.17
|Leandro Contin
|2
|0.11
|Матеас Перез Гарсия
|2
|0.11
|Guillermo Fratta
|2
|0.11
|Алеман Брайн
|1
|0.06
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0.06
|Leonardo Morales
|1
|0.06
|German Guiffrey
|1
|0.06
|Francisco Gerometta
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|7 (2)
|0.39
|Мартинес Алекс
|3
|0.17
|Leonardo Sequeira
|2 (1)
|0.11
|Рибас Себастьян
|2
|0.11
|Мелано Лукас
|2
|0.11
|Pablo Arganaraz
|1
|0.06
|Lucas Brochero
|0
|0
|Matias Mier
|0
|0
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|Jesus Soraire
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Manuel Insurralde
|4
|1
|Matias Melluso
|5
|0
|Алеман Брайн
|3
|0
|Чеккини Эмануэль
|3
|0
|Guillermo Fratta
|3
|0
|Nery Leyes
|1
|1
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0
|Leandro Contin
|2
|0
|Francisco Gerometta
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|0
|1
|Лихт Лукас
|1
|0
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0
|Leonardo Morales
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Erik Ramirez
|1
|0
|Rodrigo Holgado
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|4
|1
|Milton Gimenez
|5
|0
|Oscar Salomon
|5
|0
|Federico Andueza
|4
|0
|Cristian Vega
|3
|0
|Gonzalo Bettini
|3
|0
|Carlo Lattanzio
|3
|0
|Jesus Soraire
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Juan Cruz III
|2
|0
|Pablo Arganaraz
|2
|0
|Mateo Montenegro
|2
|0
|Hernan Lopez
|0
|1
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Franco Sbutoni
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|Leonardo Sequeira
|1
|0
|Lucas Brochero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
75%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 8
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
12
17
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
4
33%
3
18%
61-75
5
42%
4
24%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
2
14%
5
31%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
2
13%
4
17%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
5
31%
2
8%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
4
25%
5
21%
61-75
5
31%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1
Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:5 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:2 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|17
|12
|3
|2
|34 - 12
|39
|2.
|Тальерес Кордоба
|17
|10
|2
|5
|24 - 16
|32
|3.
|Бока Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|21 - 13
|30
|4.
|Ланус
|17
|9
|3
|5
|30 - 26
|30
|5.
|Велес Сарсфилд
|17
|7
|7
|3
|24 - 13
|28
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|17
|7
|6
|4
|26 - 18
|27
|7.
|Колон
|17
|7
|5
|5
|14 - 19
|26
|8.
|Уракан
|17
|6
|7
|4
|16 - 13
|25
|9.
|Дефенса и Хустисия
|17
|6
|7
|4
|23 - 16
|25
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|2:2
|18
|6
|7
|5
|16 - 18
|25
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|6
|7
|4
|18 - 16
|25
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|6
|6
|5
|18 - 15
|24
|13.
|Годой Крус
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|14.
|Расинг Авельянеда
|17
|5
|8
|4
|14 - 10
|23
|15.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|3
|8
|24 - 24
|21
|17.
|Сармиенто
|17
|5
|5
|7
|19 - 21
|20
|18.
|Атлетико Тукуман
|17
|5
|5
|7
|17 - 24
|20
|19.
|Атлетико Платенсе
|17
|4
|8
|5
|19 - 20
|20
|20.
|Альдосиви
|17
|5
|2
|10
|17 - 29
|17
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|4
|5
|8
|17 - 24
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|17
|4
|5
|8
|15 - 23
|17
|23.
|Патронато Парана
|17
|3
|7
|7
|16 - 22
|16
|24.
|Банфилд
|17
|2
|9
|6
|12 - 19
|15
|25.
|Арсенал Саранди
|17
|2
|7
|8
|6 - 21
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2:2
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Тальерес Кордоба
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|2:2
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|5.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|7.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Колон
|8
|4
|3
|1
|7 - 6
|15
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|10.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|13.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|14.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|15.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|16.
|Уракан
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|21.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|22.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|23.
|Альдосиви
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2:2
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Ланус
|8
|5
|0
|3
|15 - 14
|15
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|5.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|12.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|15.
|Банфилд
|9
|1
|7
|1
|5 - 6
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Дефенса и Хустисия
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|2:2
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|19.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|20.
|Сармиенто
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|Атлетико Тукуман
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|24.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2:2
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|10
|0
|4
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|3.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0
|2
|5.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|9
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|6
|1
|2.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|3.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|4
|2
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|5.
|Альдосиви
|Ромеро Гастон
|7
|0