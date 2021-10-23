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Аргентина: Лига професьональ 2021

Дефенса и Хустисия
0:0
Второй тайм: 47'
Атлетико Платенсе
0'
39' Желтая карточка
Nahuel Iribarren
47'
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
4
Franco
Paredes
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
19
Gabriel
Hachen
31
Facundo
Gutierrez
29
Пиццини
Франсиско
7
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
9
Miguel
Merentiel
22
Охеда
Луис
4
Augusto
Schott
2
Nahuel
Iribarren
38
Kevin
Lomonaco
3
Juan
Infante
5
Hernan
Lamberti
21
Ivan
Gomez
13
Pablo
Gerzel
18
Horacio
Tijanovich
9
Мансилья
Брайан
7
Matias
Tissera
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Атлетико Платенсе
4-2-3-1

Ход матча

39'
 
Nahuel Iribarren

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Атлетико Платенсе

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

НБ
4:1
НБ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пиццини Франсиско 5 0.28
Miguel Merentiel 4 0.22
Walter Bou 3 0.17
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0.11
Барриос Лукас 2 0.11
Gabriel Hachen 2 0.11
Rodrigo Contreras 2 0.11
Nicolas Tripicchio 2 0.11
Hugo Ezequiel Silva 1 0.06
Сото Алексис 0 0
Matías Rodríguez I 0 0
Facundo Gutierrez 0 0
Adonis Frias 0 0
Nazareno Colombo 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Tissera 5 0.28
Augusto Schott 3 0.17
Мансилья Брайан 3 (1) 0.17
Куручет Факундо 2 0.11
Mauro Bogado 1 (1) 0.06
Бертоло Николас 1 0.06
Hernan Lamberti 1 0.06
Lucas Acevedo 1 0.06
Kevin Lomonaco 1 0.06
Ivan Gomez 0 0
Nicolas Zalazar 0 0
Florian Monzon 0 0
Franco Baldassarra 0 0
Facundo Russo 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adonis Frias 5 0
Nicolas Tripicchio 4 0
Matías Rodríguez I 3 0
Gabriel Hachen 2 0
Rodrigo Contreras 2 0
Кардона Томас 2 0
Hugo Ezequiel Silva 2 0
Сото Алексис 2 0
Miguel Merentiel 2 0
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0
Braian Rivero 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Hugo Fernandez 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Franco Paredes 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансилья Брайан 5 0
Hernan Lamberti 4 0
Facundo Cardozo 4 0
Augusto Schott 4 0
Mauro Bogado 2 0
Nahuel Iribarren 2 0
Ivan Gomez 2 0
Куручет Факундо 2 0
Matias Tissera 2 0
Pablo Gerzel 2 0
Де Оливера Хорхе 0 1
Бертоло Николас 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Franco Baldassarra 1 0
Tiago Palacios 1 0
Nadir Zeineddin 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
6%
1
8%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
5
31%
3
25%
76-90

Пропущено

8
13
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
4
50%
4
31%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

24
18
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
8%
1
6%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
3
13%
5
28%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
5
21%
3
17%
61-75
7
29%
29%
3
17%
76-90

Пропущено

15
21
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
6
29%
16-30
4
27%
1
5%
31-45
4
27%
5
24%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
4
27%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2 Фламенго - Дефенса и Хустисия 4:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Фламенго 0:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 17 12 3 2 34 - 12 39
2. Тальерес Кордоба 17 10 2 5 24 - 16 32
3. Бока Хуниорс 17 8 6 3 21 - 13 30
4. Ланус 17 9 3 5 30 - 26 30
5. Велес Сарсфилд 17 7 7 3 24 - 13 28
6. Эстудиантес Ла Плата 17 7 6 4 26 - 18 27
7. Колон 17 7 5 5 14 - 19 26
8. Дефенса и Хустисия 0:0 18 6 8 4 23 - 16 26
9. Уракан 17 6 7 4 16 - 13 25
10. Химнасия Ла-Плата 18 6 7 5 16 - 18 25
11. Индепендьенте Авельянеда 17 6 7 4 18 - 16 25
12. Аргентинос Хуниорс 17 6 6 5 18 - 15 24
13. Годой Крус 17 6 5 6 26 - 22 23
14. Расинг Авельянеда 17 5 8 4 14 - 10 23
15. Унион Санта-Фе 17 6 4 7 20 - 24 22
16. Росарио Сентраль 17 6 3 8 24 - 24 21
17. Атлетико Платенсе 0:0 18 4 9 5 19 - 20 21
18. Сармиенто 17 5 5 7 19 - 21 20
19. Атлетико Тукуман 17 5 5 7 17 - 24 20
20. Альдосиви 17 5 2 10 17 - 29 17
21. Ньюэллс Олд Бойз 17 4 5 8 17 - 24 17
22. Сан-Лоренсо 17 4 5 8 15 - 23 17
23. Патронато Парана 17 3 7 7 16 - 22 16
24. Банфилд 17 2 9 6 12 - 19 15
25. Арсенал Саранди 17 2 7 8 6 - 21 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Тальерес Кордоба 8 6 1 1 14 - 4 19
3. Дефенса и Хустисия 0:0 9 5 3 1 16 - 8 18
4. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
5. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
6. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
7. Ланус 9 4 3 2 15 - 12 15
8. Колон 8 4 3 1 7 - 6 15
9. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 11 - 7 14
10. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
11. Атлетико Тукуман 8 3 4 1 10 - 7 13
12. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
13. Индепендьенте Авельянеда 9 3 4 2 9 - 7 13
14. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
15. Росарио Сентраль 8 4 0 4 12 - 9 12
16. Уракан 9 3 3 3 7 - 8 12
17. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
18. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
20. Арсенал Саранди 9 2 5 2 5 - 7 11
21. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
22. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
23. Альдосиви 9 3 0 6 10 - 16 9
24. Атлетико Платенсе 0:0 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Бока Хуниорс 9 4 3 2 12 - 7 15
3. Ланус 8 5 0 3 15 - 14 15
4. Эстудиантес Ла Плата 9 4 2 3 14 - 12 14
5. Уракан 8 3 4 1 9 - 5 13
6. Тальерес Кордоба 9 4 1 4 10 - 12 13
7. Атлетико Платенсе 0:0 10 3 4 3 13 - 12 13
8. Расинг Авельянеда 9 3 4 2 9 - 6 13
9. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
10. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
11. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
12. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
15. Банфилд 9 1 7 1 5 - 6 10
16. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
18. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
19. Дефенса и Хустисия 0:0 9 1 5 3 7 - 8 8
20. Сармиенто 8 1 4 3 7 - 11 7
21. Атлетико Тукуман 9 2 1 6 7 - 17 7
22. Ньюэллс Олд Бойз 8 1 3 4 5 - 10 6
23. Сан-Лоренсо 9 1 3 5 5 - 14 6
24. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ривер Плейт Альварес Хулиан 10 0 4
2. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
3. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 9 0 2
5. Альдосиви Каутеруссио Мартин 9 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 6 1
2. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
3. Колон Rodrigo Aliendro 4 2
4. Уракан Jonathan Galvan 7 0
5. Альдосиви Ромеро Гастон 7 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Науель Ирибаррен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Атлетико Платенсе
1.86
3.50
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 0:0 Атлетико Платенсе онлайн




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