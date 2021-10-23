Аргентина: Лига професьональ 2021
Дефенса и Хустисия
0:0
Второй тайм: 47'
Атлетико Платенсе
39' Желтая карточкаNahuel Iribarren
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
30 Raul Loaiza
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
-
13 Pablo GerzelПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Sponton
Ход матча
39'
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Атлетико Платенсе
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пиццини Франсиско
|5
|0.28
|Miguel Merentiel
|4
|0.22
|Walter Bou
|3
|0.17
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0.11
|Барриос Лукас
|2
|0.11
|Gabriel Hachen
|2
|0.11
|Rodrigo Contreras
|2
|0.11
|Nicolas Tripicchio
|2
|0.11
|Hugo Ezequiel Silva
|1
|0.06
|Сото Алексис
|0
|0
|Matías Rodríguez I
|0
|0
|Facundo Gutierrez
|0
|0
|Adonis Frias
|0
|0
|Nazareno Colombo
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Tissera
|5
|0.28
|Augusto Schott
|3
|0.17
|Мансилья Брайан
|3 (1)
|0.17
|Куручет Факундо
|2
|0.11
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.06
|Бертоло Николас
|1
|0.06
|Hernan Lamberti
|1
|0.06
|Lucas Acevedo
|1
|0.06
|Kevin Lomonaco
|1
|0.06
|Ivan Gomez
|0
|0
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|Florian Monzon
|0
|0
|Franco Baldassarra
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adonis Frias
|5
|0
|Nicolas Tripicchio
|4
|0
|Matías Rodríguez I
|3
|0
|Gabriel Hachen
|2
|0
|Rodrigo Contreras
|2
|0
|Кардона Томас
|2
|0
|Hugo Ezequiel Silva
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Miguel Merentiel
|2
|0
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0
|Braian Rivero
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Hugo Fernandez
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансилья Брайан
|5
|0
|Hernan Lamberti
|4
|0
|Facundo Cardozo
|4
|0
|Augusto Schott
|4
|0
|Mauro Bogado
|2
|0
|Nahuel Iribarren
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Куручет Факундо
|2
|0
|Matias Tissera
|2
|0
|Pablo Gerzel
|2
|0
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|Бертоло Николас
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
12
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
6%
1
8%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Пропущено
8
13
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
4
50%
4
31%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
24
18
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
8%
1
6%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
3
13%
5
28%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
5
21%
3
17%
61-75
7
29%
29%
3
17%
76-90
Пропущено
15
21
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
6
29%
16-30
4
27%
1
5%
31-45
4
27%
5
24%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
4
27%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2 Фламенго - Дефенса и Хустисия 4:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Фламенго 0:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|17
|12
|3
|2
|34 - 12
|39
|2.
|Тальерес Кордоба
|17
|10
|2
|5
|24 - 16
|32
|3.
|Бока Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|21 - 13
|30
|4.
|Ланус
|17
|9
|3
|5
|30 - 26
|30
|5.
|Велес Сарсфилд
|17
|7
|7
|3
|24 - 13
|28
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|17
|7
|6
|4
|26 - 18
|27
|7.
|Колон
|17
|7
|5
|5
|14 - 19
|26
|8.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|18
|6
|8
|4
|23 - 16
|26
|9.
|Уракан
|17
|6
|7
|4
|16 - 13
|25
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|7
|5
|16 - 18
|25
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|6
|7
|4
|18 - 16
|25
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|6
|6
|5
|18 - 15
|24
|13.
|Годой Крус
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|14.
|Расинг Авельянеда
|17
|5
|8
|4
|14 - 10
|23
|15.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|3
|8
|24 - 24
|21
|17.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|18
|4
|9
|5
|19 - 20
|21
|18.
|Сармиенто
|17
|5
|5
|7
|19 - 21
|20
|19.
|Атлетико Тукуман
|17
|5
|5
|7
|17 - 24
|20
|20.
|Альдосиви
|17
|5
|2
|10
|17 - 29
|17
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|4
|5
|8
|17 - 24
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|17
|4
|5
|8
|15 - 23
|17
|23.
|Патронато Парана
|17
|3
|7
|7
|16 - 22
|16
|24.
|Банфилд
|17
|2
|9
|6
|12 - 19
|15
|25.
|Арсенал Саранди
|17
|2
|7
|8
|6 - 21
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Тальерес Кордоба
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|3.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|5.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|7.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Колон
|8
|4
|3
|1
|7 - 6
|15
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|10.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|11.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|12.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|15.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|16.
|Уракан
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|21.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|22.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|23.
|Альдосиви
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|24.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Ланус
|8
|5
|0
|3
|15 - 14
|15
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|5.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|7.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 12
|13
|8.
|Расинг Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|10.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|12.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|15.
|Банфилд
|9
|1
|7
|1
|5 - 6
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|18.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|19.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|20.
|Сармиенто
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|Атлетико Тукуман
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|24.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|10
|0
|4
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|3.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0
|2
|5.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|9
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|6
|1
|2.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|3.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|4
|2
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|5.
|Альдосиви
|Ромеро Гастон
|7
|0