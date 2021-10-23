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Бразилия: Серия A 2021

2021
Флуминенсе
0:0
Первый тайм: 5'
Фламенго
0' 5'
1
Маркос
Дос
Сантос
2
Samuel
VII
44
Браз
Давид
4
Luccas
Claro
30
Хавьер
Марлон
35
Андре
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
21
Jhon
Arias
70
Caio
Paulista
23
Джон
Кеннеди
1
Алвес
Диего
34
Котулио
Матеус
3
Кайо
Родриго
2
Энрике
Густаво
6
Мартинс
Родригес
10
Диего
Рибас
8
Тьяго
Маия
7
Рибейро
Эвертон
18
Перейра
Андреас
19
Michael
3
63
Vitor
Gabriel1
Флуминенсе
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Флуминенсе
Фламенго

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
68.2%
13 побед 15 ничьих 0 побед

33 матча

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 24 победы

Первый тайм

51.5%
48.5%
0 побед 17 ничьих 18 побед

Второй тайм

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 17 побед

55 матчей

27.3%
29.1%
43.6%
15 побед 16 ничьих 24 победы

Первый тайм

18.2%
49.1%
32.7%
10 побед 27 ничьих 18 побед

Второй тайм

23.6%
45.5%
30.9%
13 побед 25 ничьих 17 побед

История матчей

СA
0:1
ККГ
3:1
ККГ
1:1
ККГ
0:1
СA
1:2
СA
1:2
ЧК
1:0
ЧК
1:2
КК
1:1
ККГ
2:3
ККГ
0:1
СA
2:0
СA
0:0
ЧК
1:1
КК
1:2
ККГР
3:2
ККГ
0:1
СA
3:0
СA
0:2
КК
1:1
ККГР
4:0
КС
3:3
КС
0:1
СA
1:1
СA
2:2
ЧК
2:1
ЧК
0:1
ЧК
1:1
ЧК
3:3
СA
1:2
СA
1:2
К2ЙРЧГ
0:0
К1Р
1:2
СA
1:3
СA
2:3
ЧК
3:0
БСА
1:1
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:0
КС
1:1
КС
0:0
СA
0:0
CC
1:0
CC
1:1
СA
2:2
СA
0:1
CC
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис 4 0.15
Fred II 3 (1) 0.12
Бобадилья Рауль 3 0.12
Lucca 3 0.12
Caio Paulista 2 0.08
Huan Nino2 2 0.08
Yago I 1 0.04
Андре 1 0.04
Касарес Хуан 1 0.04
Нене Андерсон 1 0.04
Jhon Arias 1 0.04
Gabriel Teixeira 1 0.04
Эрнандес Абель 1 (1) 0.04
Danilo IV 0 0
Эжидио Перейра 0 0
Gustavo1 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Бруно 9 0.38
Педро Гильерме 7 0.29
Michael 3 6 0.25
Габриэл Барбоза 6 (2) 0.25
Витиньо Виктор 3 0.13
Перейра Андреас 3 0.13
Муниз Родриго 3 0.13
Рибейро Эвертон 2 0.08
Энрике Густаво 2 0.08
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.04
Кенеди Роберт 1 0.04
Виллиан Арао 1 0.04
Тьяго Маия 1 0.04
Луис Филипе 0 0
Котулио Матеус 0 0
Исла Маурисио 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Мартинс Родригес 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Луис 5 0
Huan Nino2 5 0
Эрнандес Абель 3 1
Lucca 4 0
Fred II 4 0
Yago I 4 0
Андре 3 0
Luccas Claro 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Danilo IV 2 0
Jhon Arias 2 0
Gustavo1 2 0
Бобадилья Рауль 1 0
Джон Кеннеди 1 0
Муриэл Беккер 1 0
Маноэл 1 0
Веллингтон III 1 0
Samuel VII 1 0
Caio Paulista 1 0
Kayky 1 0
Gabriel Teixeira 1 0
Matheus Martins 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Виктор 6 0
Диего Рибас 5 0
Энрике Бруно 5 0
Кайо Родриго 4 0
Joao Gomes 4 0
Исла Маурисио 3 0
Луис Филипе 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Котулио Матеус 3 0
Габриэл Барбоза 1 1
Max Alves 2 0
Кенеди Роберт 1 0
Лео Перейра 1 0
Перейра Андреас 1 0
Марсело Родиней 1 0
Энрике Густаво 1 0
Виана Бруно 1 0
Педро Гильерме 1 0
Мартинс Родригес 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
24
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
2
15%
2
8%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
3
23%
5
21%
61-75
1
8%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

11
8
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
3
38%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
25%
76-90

Забито

13
20
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
2
15%
4
20%
1-15
2
15%
4
20%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
5
25%
61-75
3
23%
4
20%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
5
33%
46-60
4
27%
3
20%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Забито

26
44
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
4
15%
6
14%
1-15
3
12%
6
14%
16-30
4
15%
7
16%
31-45
5
19%
4
9%
46-60
6
23%
10
23%
61-75
4
15%
11
25%
76-90

Пропущено

26
23
8 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
2
8%
2
9%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
4
15%
8
35%
46-60
6
23%
3
13%
61-75
8
31%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Флуминенсе - Форталеза 0:2
Флуминенсе - Брагантино 2:1 Куяба - Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Байя 2:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Барселона Гуаякиль - Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Барселона Гуаякиль 2:2 Америка Минейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 1:0 Флуминенсе - Крисьюма 3:0 Крисьюма - Флуминенсе 2:1
Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3
Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Олимпия Асунсьон - Фламенго 1:4 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 АБК - Фламенго 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 26 17 5 4 42 - 19 56
2. Фламенго 0:0 25 14 5 6 46 - 21 47
3. Палмейрас Сан-Паулу 27 14 4 9 40 - 33 46
4. Форталеза 27 13 6 8 35 - 30 45
5. Брагантино 27 10 13 4 43 - 32 43
6. Интернасьонал Порту Алегре 27 10 10 7 35 - 28 40
7. Коринтианс 27 10 10 7 28 - 24 40
8. Флуминенсе 0:0 27 9 10 8 25 - 27 37
9. Америка Минейро 28 8 11 9 27 - 29 35
10. Куяба 27 7 14 6 26 - 26 35
11. Сан-Паулу 27 7 13 7 22 - 26 34
12. Атлетико Паранаэнсе 26 10 4 12 32 - 33 34
13. Атлетико Гойяненсе 26 8 10 8 22 - 24 34
14. Сеара 27 6 14 7 25 - 29 32
15. Жувентуде 28 6 11 11 27 - 36 29
16. Сантос 27 6 11 10 23 - 34 29
17. Байя 26 7 7 12 28 - 38 28
18. Спорт Ресифи 27 6 9 12 14 - 22 27
19. Гремио 25 7 5 13 23 - 30 26
20. Шапекоэнсе 27 1 10 16 24 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 10 1 1 26 - 7 31
2. Палмейрас Сан-Паулу 14 8 2 4 24 - 21 26
3. Фламенго 0:0 13 8 1 4 22 - 13 25
4. Сеара 14 6 6 2 18 - 12 24
5. Форталеза 13 7 3 3 18 - 13 24
6. Интернасьонал Порту Алегре 13 6 4 3 21 - 14 22
7. Атлетико Паранаэнсе 13 6 3 4 18 - 16 21
8. Флуминенсе 0:0 14 5 6 3 12 - 12 21
9. Америка Минейро 14 5 5 4 12 - 9 20
10. Сантос 13 5 5 3 12 - 11 20
11. Сан-Паулу 14 4 8 2 12 - 10 20
12. Жувентуде 14 5 5 4 14 - 14 20
13. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
14. Брагантино 13 3 8 2 19 - 17 17
15. Гремио 13 4 5 4 15 - 13 17
16. Куяба 14 4 5 5 14 - 17 17
17. Атлетико Гойяненсе 13 3 7 3 9 - 11 16
18. Байя 12 4 3 5 15 - 17 15
19. Спорт Ресифи 14 3 5 6 6 - 8 14
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 14 7 5 2 24 - 15 26
2. Атлетико Минейро 14 7 4 3 16 - 12 25
3. Фламенго 0:0 12 6 4 2 24 - 8 22
4. Форталеза 14 6 3 5 17 - 17 21
5. Коринтианс 14 5 6 3 11 - 9 21
6. Палмейрас Сан-Паулу 13 6 2 5 16 - 12 20
7. Куяба 13 3 9 1 12 - 9 18
8. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
9. Интернасьонал Порту Алегре 14 4 6 4 14 - 14 18
10. Флуминенсе 0:0 13 4 4 5 13 - 15 16
11. Америка Минейро 14 3 6 5 15 - 20 15
12. Сан-Паулу 13 3 5 5 10 - 16 14
13. Байя 14 3 4 7 13 - 21 13
14. Атлетико Паранаэнсе 13 4 1 8 14 - 17 13
15. Спорт Ресифи 13 3 4 6 8 - 14 13
16. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
17. Сантос 14 1 6 7 11 - 23 9
18. Гремио 12 3 0 9 8 - 17 9
19. Сеара 13 0 8 5 7 - 17 8
20. Шапекоэнсе 13 1 5 7 14 - 23 8

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 11 2 4
2. Интернасьонал Порту Алегре Yuri Alberto 11 0 3
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 3 6
4. Байя Gilberto IV 10 2 2
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 9 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 8 1
3. Жувентуде Guilherme Castilho 6 2
4. Куяба Joao Lucas2 9 0
5. Сеара Габриэл Барбоза 7 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Фламенго
5.30
3.45
1.88
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Где смотреть матч Флуминенсе 0:0 Фламенго онлайн




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