Бразилия: Серия A 2021
Флуминенсе
3:1
Конец матча
Фламенго
8' Желтая карточкаДиего Рибас
1:0
17' ГолДжон Кеннеди
41' Желтая карточкаРибейро Эвертон
42' Желтая карточкаАндре
2:0
61' ГолДжон Кеннеди
63' Желтая карточкаДжон Кеннеди
64' Желтая карточкаБраз Давид
2:1
71' ГолМартинс Родригес
75' Желтая карточкаSamuel VII
3:1
86' ГолЭрнандес Абель
87' Желтая карточкаЭрнандес Абель
90' Желтая карточкаВитиньо Виктор
90' Желтая карточкаLucca
44
Браз
Давид
35
Андре
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
21
Jhon
Arias
23
Джон
Кеннеди
10
Диего
Рибас
19
Michael
3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 АндреПолузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисПолузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Джон КеннедиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 МаноэлЗащитник
-
29 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Касарес ХуанНападающий
-
7 LuccaНападающий
-
31 Calegari
-
40 Luan Chagas
-
14 Danilo IV
-
8 Gustavo1
-
Главный тренер: Marcao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 ЛазароЗащитник
-
36 РамонЗащитник
- Защитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
-
48 Ryan Luka
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
8'
17'
1:0
41'
42'
61'
2:0
63'
64'
71'
2:1
72'
72'
75'
86'
3:1
87'
90'
90'
История личных встреч
Флуминенсе
Фламенго
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
68.2%
13 побед 15 ничьих 0 побед
33 матча
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 24 победы
Первый тайм
51.5%
48.5%
0 побед 17 ничьих 18 побед
Второй тайм
30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 17 побед
55 матчей
27.3%
29.1%
43.6%
15 побед 16 ничьих 24 победы
Первый тайм
18.2%
49.1%
32.7%
10 побед 27 ничьих 18 побед
Второй тайм
23.6%
45.5%
30.9%
13 побед 25 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис
|4
|0.15
|Fred II
|3 (1)
|0.11
|Бобадилья Рауль
|3
|0.11
|Lucca
|3
|0.11
|Caio Paulista
|2
|0.07
|Huan Nino2
|2
|0.07
|Джон Кеннеди
|2
|0.07
|Эрнандес Абель
|2 (1)
|0.07
|Yago I
|1
|0.04
|Андре
|1
|0.04
|Касарес Хуан
|1
|0.04
|Нене Андерсон
|1
|0.04
|Jhon Arias
|1
|0.04
|Gabriel Teixeira
|1
|0.04
|Danilo IV
|0
|0
|Эжидио Перейра
|0
|0
|Gustavo1
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Бруно
|9
|0.36
|Педро Гильерме
|7
|0.28
|Michael 3
|6
|0.24
|Габриэл Барбоза
|6 (2)
|0.24
|Витиньо Виктор
|3
|0.12
|Перейра Андреас
|3
|0.12
|Муниз Родриго
|3
|0.12
|Рибейро Эвертон
|2
|0.08
|Энрике Густаво
|2
|0.08
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.04
|Мартинс Родригес
|1
|0.04
|Кенеди Роберт
|1
|0.04
|Виллиан Арао
|1
|0.04
|Тьяго Маия
|1
|0.04
|Луис Филипе
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Абель
|4
|1
|Энрике Луис
|5
|0
|Lucca
|5
|0
|Huan Nino2
|5
|0
|Андре
|4
|0
|Fred II
|4
|0
|Yago I
|4
|0
|Luccas Claro
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Джон Кеннеди
|2
|0
|Danilo IV
|2
|0
|Samuel VII
|2
|0
|Jhon Arias
|2
|0
|Gustavo1
|2
|0
|Бобадилья Рауль
|1
|0
|Муриэл Беккер
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Веллингтон III
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Kayky
|1
|0
|Gabriel Teixeira
|1
|0
|Matheus Martins
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Виктор
|7
|0
|Диего Рибас
|6
|0
|Энрике Бруно
|5
|0
|Кайо Родриго
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Исла Маурисио
|3
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|1
|Max Alves
|2
|0
|Кенеди Роберт
|1
|0
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
25
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
2
13%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
19%
4
16%
31-45
3
19%
4
16%
46-60
4
25%
6
24%
61-75
2
13%
7
28%
76-90
Пропущено
12
11
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
4
33%
3
27%
76-90
Забито
13
20
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
2
15%
4
20%
1-15
2
15%
4
20%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
5
25%
61-75
3
23%
4
20%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
5
33%
46-60
4
27%
3
20%
61-75
4
27%
3
20%
76-90
Забито
29
45
12 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
4
14%
6
13%
1-15
4
14%
6
13%
16-30
4
14%
7
16%
31-45
5
17%
4
9%
46-60
7
24%
11
24%
61-75
5
17%
11
24%
76-90
Пропущено
27
26
8 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
2
7%
2
8%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
4
15%
3
12%
31-45
4
15%
8
31%
46-60
7
26%
4
15%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Флуминенсе - Форталеза 0:2
Флуминенсе - Брагантино 2:1 Куяба - Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Байя 2:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Барселона Гуаякиль - Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Барселона Гуаякиль 2:2 Америка Минейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 1:0 Флуминенсе - Крисьюма 3:0 Крисьюма - Флуминенсе 2:1
Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3
Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Олимпия Асунсьон - Фламенго 1:4 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 АБК - Фламенго 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|26
|17
|5
|4
|42 - 19
|56
|2.
|Форталеза
|28
|14
|6
|8
|38 - 30
|48
|3.
|Фламенго
|25
|14
|4
|7
|47 - 24
|46
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|27
|14
|4
|9
|40 - 33
|46
|5.
|Брагантино
|27
|10
|13
|4
|43 - 32
|43
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|27
|10
|10
|7
|35 - 28
|40
|7.
|Коринтианс
|27
|10
|10
|7
|28 - 24
|40
|8.
|Флуминенсе
|27
|10
|9
|8
|28 - 28
|39
|9.
|Америка Минейро
|28
|8
|11
|9
|27 - 29
|35
|10.
|Куяба
|27
|7
|14
|6
|26 - 26
|35
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|10
|4
|13
|32 - 36
|34
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|8
|10
|8
|22 - 24
|34
|13.
|Сан-Паулу
|27
|7
|13
|7
|22 - 26
|34
|14.
|Сеара
|27
|6
|14
|7
|25 - 29
|32
|15.
|Жувентуде
|28
|6
|11
|11
|27 - 36
|29
|16.
|Сантос
|27
|6
|11
|10
|23 - 34
|29
|17.
|Байя
|26
|7
|7
|12
|28 - 38
|28
|18.
|Спорт Ресифи
|27
|6
|9
|12
|14 - 22
|27
|19.
|Гремио
|25
|7
|5
|13
|23 - 30
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|27
|1
|10
|16
|24 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|10
|1
|1
|26 - 7
|31
|2.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|8
|2
|4
|24 - 21
|26
|4.
|Фламенго
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|5.
|Сеара
|14
|6
|6
|2
|18 - 12
|24
|6.
|Флуминенсе
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|9.
|Америка Минейро
|14
|5
|5
|4
|12 - 9
|20
|10.
|Сантос
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|11.
|Сан-Паулу
|14
|4
|8
|2
|12 - 10
|20
|12.
|Жувентуде
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|13.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|14.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|15.
|Брагантино
|13
|3
|8
|2
|19 - 17
|17
|16.
|Гремио
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|17
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|7
|3
|9 - 11
|16
|18.
|Байя
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|19.
|Спорт Ресифи
|14
|3
|5
|6
|6 - 8
|14
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|14
|7
|5
|2
|24 - 15
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|3.
|Фламенго
|12
|6
|3
|3
|25 - 11
|21
|4.
|Форталеза
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|5.
|Коринтианс
|14
|5
|6
|3
|11 - 9
|21
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|7.
|Куяба
|13
|3
|9
|1
|12 - 9
|18
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|4
|5
|13 - 15
|16
|11.
|Америка Минейро
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Сан-Паулу
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|13.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|8 - 14
|13
|14.
|Байя
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|1
|9
|14 - 20
|13
|16.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|17.
|Сантос
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|18.
|Гремио
|12
|3
|0
|9
|8 - 17
|9
|19.
|Сеара
|13
|0
|8
|5
|7 - 17
|8
|20.
|Шапекоэнсе
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|11
|2
|4
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Yuri Alberto
|11
|0
|3
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10
|3
|6
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|10
|2
|2
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|9
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|8
|1
|3.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|6
|2
|4.
|Куяба
|Joao Lucas2
|9
|0
|5.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|7
|1