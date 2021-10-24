Бразилия: Серия A 2021
Форталеза
3:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
1:0
1' ГолЛима Лукас
2:0
7' ГолPicachu
32' Желтая карточкаФернандо Матос
39' Желтая карточкаChristian Cardoso
3:0
61' ГолRobson IV
73' Желтая карточкаRobson IV
77' Желтая карточкаЭдерсон Хонорато
44
Тити
16
Jussa
22
Picachu
14
Ronald
30
Bruno
Melo
17
David
VI
13
Khellven
27
Ivaldo
37
Lucas
Fasson
32
Роша
Педро
17
Bissoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ТитиЗащитник
-
16 JussaЗащитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Bruno MeloПолузащитник
-
25 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
29 Гедес ДаниэлЗащитник
-
4 ЖаксонЗащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
77 Igor Torres
-
-
20 Romarinho3
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
-
13 KhellvenЗащитник
-
27 IvaldoЗащитник
-
37 Lucas FassonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
17 BissoliНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
26 Erick2
-
19 Jaderson
-
16 Abner2
-
-
-
Главный тренер: Alberto Valentim
Ход матча
1'
1:0
32'
43'
61'
3:0
73'
77'
История личных встреч
Форталеза
Атлетико Паранаэнсе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|8 (1)
|0.29
|Robson IV
|8
|0.29
|David VI
|4
|0.14
|Marcelo Conceicao
|4
|0.14
|Igor Torres
|3
|0.11
|Тити
|2
|0.07
|Веллингтон Паулиста
|2 (1)
|0.07
|Lucas Crispim
|1
|0.04
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.04
|Tinga I
|1
|0.04
|Лима Лукас III
|1
|0.04
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0.04
|Энрике Луис
|0
|0
|Гедес Даниэл
|0
|0
|Romarinho3
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|5
|0.19
|Renato Kayzer
|4
|0.15
|Nikao
|3 (1)
|0.11
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.11
|Витиньо Витор V
|2
|0.07
|Jadson I
|2
|0.07
|Роша Педро
|2
|0.07
|Christian Cardoso
|2
|0.07
|Bissoli
|2 (1)
|0.07
|Марсиньо Силва
|1
|0.04
|Khellven
|1
|0.04
|Thiago Heleno
|1
|0.04
|Фернандо Матос
|1
|0.04
|Carlos Eduardo III
|1
|0.04
|Ivaldo
|1
|0.04
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0.04
|Abner2
|0
|0
|Энрике Педру II
|0
|0
|Лео Ситтадини
|0
|0
|Erick2
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фелипе
|9
|1
|David VI
|4
|1
|Эдерсон Хонорато
|5
|0
|Тити
|5
|0
|Robson IV
|4
|0
|Picachu
|4
|0
|Ronald
|2
|1
|Lucas Crispim
|3
|0
|Tinga I
|3
|0
|Marcelo Conceicao
|3
|0
|Juan Quintero II
|1
|1
|Энрике Луис
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Felipe Alves
|2
|0
|Jussa
|2
|0
|Igor Torres
|2
|0
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|Carlinho
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Энрикес Анхело
|1
|0
|Жаксон
|1
|0
|Romarinho3
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikao
|6
|0
|Thiago Heleno
|4
|1
|Richard Almeida de Oliveira2
|4
|1
|Ivaldo
|5
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|Christian Cardoso
|4
|0
|Erick2
|4
|0
|Витиньо Витор V
|3
|0
|David Terans
|2
|0
|Лео Ситтадини
|2
|0
|Renato Kayzer
|2
|0
|Nicolas Vichiatto
|2
|0
|Nicolas Hernandez2
|2
|0
|Abner2
|2
|0
|Марсиньо Силва
|0
|1
|Фернандо Матос
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|Bissoli
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Альварадо Джейми
|1
|0
|Lucas Fasson
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
15
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
4
19%
4
27%
76-90
Пропущено
13
19
2 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 11
0
0%
5
26%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
4
31%
3
16%
46-60
4
31%
6
32%
61-75
3
23%
1
5%
76-90
Забито
18
19
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
1
6%
8
42%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
3
17%
6
32%
61-75
4
22%
1
5%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
6
38%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
4
25%
4
27%
76-90
Забито
39
34
16 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
6
15%
2
6%
1-15
7
18%
2
6%
16-30
3
8%
12
35%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
8
21%
8
24%
61-75
8
21%
5
15%
76-90
Пропущено
29
34
11 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 21
2
7%
7
21%
1-15
2
7%
4
12%
16-30
7
24%
4
12%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
7
24%
7
21%
61-75
7
24%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Шапекоэнсе - Форталеза 1:2 Форталеза - Гремио 1:0 Форталеза - Бояка Чико 0:0
Форталеза - Фламенго 0:3 Флуминенсе - Форталеза 0:2 Валледупар - Форталеза 1:1 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Спорт Ресифи - Форталеза 0:1 Форталеза - Орсомарсо 4:0 Атлетико Кали - Форталеза 0:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Форталеза - Сан-Паулу 3:1 Форталеза - Богота 3:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Байя - Форталеза 4:2 Барранкилья - Форталеза 0:0 Форталеза - Куяба 0:0 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Пеньяроль - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - ЛДУ Кито 4:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|26
|17
|5
|4
|42 - 19
|56
|2.
|Форталеза
|28
|14
|6
|8
|38 - 30
|48
|3.
|Фламенго
|25
|14
|4
|7
|47 - 24
|46
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|27
|14
|4
|9
|40 - 33
|46
|5.
|Брагантино
|27
|10
|13
|4
|43 - 32
|43
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|27
|10
|10
|7
|35 - 28
|40
|7.
|Коринтианс
|27
|10
|10
|7
|28 - 24
|40
|8.
|Флуминенсе
|27
|10
|9
|8
|28 - 28
|39
|9.
|Америка Минейро
|28
|8
|11
|9
|27 - 29
|35
|10.
|Куяба
|27
|7
|14
|6
|26 - 26
|35
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|10
|4
|13
|32 - 36
|34
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|8
|10
|8
|22 - 24
|34
|13.
|Сан-Паулу
|27
|7
|13
|7
|22 - 26
|34
|14.
|Сеара
|27
|6
|14
|7
|25 - 29
|32
|15.
|Жувентуде
|28
|6
|11
|11
|27 - 36
|29
|16.
|Сантос
|27
|6
|11
|10
|23 - 34
|29
|17.
|Байя
|26
|7
|7
|12
|28 - 38
|28
|18.
|Спорт Ресифи
|27
|6
|9
|12
|14 - 22
|27
|19.
|Гремио
|25
|7
|5
|13
|23 - 30
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|27
|1
|10
|16
|24 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|10
|1
|1
|26 - 7
|31
|2.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|8
|2
|4
|24 - 21
|26
|4.
|Фламенго
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|5.
|Сеара
|14
|6
|6
|2
|18 - 12
|24
|6.
|Флуминенсе
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|9.
|Америка Минейро
|14
|5
|5
|4
|12 - 9
|20
|10.
|Сантос
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|11.
|Сан-Паулу
|14
|4
|8
|2
|12 - 10
|20
|12.
|Жувентуде
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|13.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|14.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|15.
|Брагантино
|13
|3
|8
|2
|19 - 17
|17
|16.
|Гремио
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|17
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|7
|3
|9 - 11
|16
|18.
|Байя
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|19.
|Спорт Ресифи
|14
|3
|5
|6
|6 - 8
|14
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|14
|7
|5
|2
|24 - 15
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|3.
|Фламенго
|12
|6
|3
|3
|25 - 11
|21
|4.
|Форталеза
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|5.
|Коринтианс
|14
|5
|6
|3
|11 - 9
|21
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|7.
|Куяба
|13
|3
|9
|1
|12 - 9
|18
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|4
|5
|13 - 15
|16
|11.
|Америка Минейро
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Сан-Паулу
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|13.
|Спорт Ресифи
|13
|3
|4
|6
|8 - 14
|13
|14.
|Байя
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|1
|9
|14 - 20
|13
|16.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|17.
|Сантос
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|18.
|Гремио
|12
|3
|0
|9
|8 - 17
|9
|19.
|Сеара
|13
|0
|8
|5
|7 - 17
|8
|20.
|Шапекоэнсе
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|11
|2
|4
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Yuri Alberto
|11
|0
|3
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10
|3
|6
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|10
|2
|2
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|9
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|8
|1
|3.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|6
|2
|4.
|Куяба
|Joao Lucas2
|9
|0
|5.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|7
|1