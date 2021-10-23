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Аргентина: Лига професьональ 2021

Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 32'
Расинг Авельянеда
0'
31' Желтая карточка
Matias Rojas II
32'
19
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
22
Gaston
Avilla
3
Lautaro
Blanco
10
Emiliano
Vecchio
18
Francesco
Lo
Celso
25
Pedro
Ojeda
27
Gino
Infantino
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Рубен
Марко
21
Ариас
Габриэль
2
Juan
Caceres
30
Сигали
Леонардо
16
Мартинес
Маурисио
12
Fernando
Prado
5
Мена
Эухенио
10
Matias
Rojas
II
29
Морено
Анибал
28
Чанкалай
Томас
15
Лисандро
Лопес
III
9
Enzo
Copetti
Росарио Сентраль
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-4-1-1

Ход матча

31'
 
Matias Rojas II

История личных встреч

Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
1:0
С
1:1
ТДВ
1:0
С
2:0
С
0:2
П
4:1
КА
1:0
П
0:1
П
0:3
П
0:0
П
1:1
ПА
3:0
ПА
1:0
ПА
0:1
ПА
4:1
ПА
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 6 0.33
Lucas Emanuel Gamba 4 0.22
Gaston Avilla 3 0.17
Emiliano Vecchio 2 0.11
Gino Infantino 2 0.11
Alan Marinelli 1 0.06
Damian Alberto Martinez 1 0.06
Luciano Ferreyra 1 0.06
Luca Martinez Dupuy 1 0.06
Каральо Милтон 1 0.06
Facundo Almada 1 0.06
Russo Cordero 1 0.06
Diego Zabala 0 0
Michael Covea 0 0
Nicolas Ferreyra 0 0
Pedro Ojeda 0 0
Lautaro Blanco 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чанкалай Томас 2 0.11
Enzo Copetti 2 0.11
Лисандро Лопес III 2 (1) 0.11
Цвитанич Дарио 1 0.06
Javier Correa 1 0.06
Морено Анибал 1 0.06
Пиатти Игнасио 1 0.06
Nery Dominguez 1 0.06
Гарре Бенжамин 1 0.06
Fabricio Dominguez 1 0.06
Leonel Ariel Miranda 0 0
Matias Rojas II 0 0
Carlos Alcaraz 0 0
Juan Caceres 0 0
Gaston Agustin Viera 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Vecchio 4 1
Damian Alberto Martinez 5 0
Pedro Ojeda 4 0
Facundo Almada 3 0
Rodrigo Villagra 1 1
Рубен Марко 2 0
Diego Zabala 2 0
Fernando Torrent 2 0
Ricardo Garay 2 0
Gaston Avilla 2 0
Gino Infantino 2 0
Nicolas Ferreyra 0 1
Броун Хорхе 1 0
Michael Covea 1 0
Leandro Desábato III 1 0
Alan Marinelli 1 0
Francesco Lo Celso 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Lautaro Blanco 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Rafael Sangiovani 1 0
Julio Luques 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 4 0
Мартинес Маурисио 4 0
Carlos Alcaraz 4 0
Juan Caceres 4 0
Морено Анибал 3 0
Matias Rojas II 2 0
Ловера Максимилиано 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Enzo Copetti 0 1
Leonel Ariel Miranda 1 0
Nery Dominguez 1 0
Javier Correa 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Fernando Prado 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
7
54%
4
44%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90

Пропущено

15
5
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
1
7%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
3
20%
2
40%
76-90

Забито

25
13
12 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
5
20%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
3
12%
2
15%
31-45
2
8%
4
31%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
9
36%
5
38%
76-90

Пропущено

23
11
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
1
4%
3
27%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
8
35%
0
0%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
2
9%
4
36%
61-75
5
22%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Росарио Сентраль - Тачира 1:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Паулу 1:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу - Расинг Авельянеда 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 17 12 3 2 34 - 12 39
2. Тальерес Кордоба 17 10 2 5 24 - 16 32
3. Бока Хуниорс 17 8 6 3 21 - 13 30
4. Ланус 17 9 3 5 30 - 26 30
5. Велес Сарсфилд 17 7 7 3 24 - 13 28
6. Дефенса и Хустисия 18 7 7 4 25 - 17 28
7. Эстудиантес Ла Плата 17 7 6 4 26 - 18 27
8. Колон 17 7 5 5 14 - 19 26
9. Уракан 17 6 7 4 16 - 13 25
10. Химнасия Ла-Плата 18 6 7 5 16 - 18 25
11. Индепендьенте Авельянеда 17 6 7 4 18 - 16 25
12. Аргентинос Хуниорс 17 6 6 5 18 - 15 24
13. Расинг Авельянеда 0:0 18 5 9 4 14 - 10 24
14. Годой Крус 17 6 5 6 26 - 22 23
15. Унион Санта-Фе 17 6 4 7 20 - 24 22
16. Росарио Сентраль 0:0 18 6 4 8 24 - 24 22
17. Сармиенто 17 5 5 7 19 - 21 20
18. Атлетико Тукуман 17 5 5 7 17 - 24 20
19. Атлетико Платенсе 18 4 8 6 20 - 22 20
20. Альдосиви 17 5 2 10 17 - 29 17
21. Ньюэллс Олд Бойз 17 4 5 8 17 - 24 17
22. Сан-Лоренсо 17 4 5 8 15 - 23 17
23. Патронато Парана 17 3 7 7 16 - 22 16
24. Банфилд 17 2 9 6 12 - 19 15
25. Арсенал Саранди 17 2 7 8 6 - 21 13
26. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
3. Тальерес Кордоба 8 6 1 1 14 - 4 19
4. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
5. Велес Сарсфилд 9 4 4 1 18 - 7 16
6. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
7. Ланус 9 4 3 2 15 - 12 15
8. Колон 8 4 3 1 7 - 6 15
9. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 11 - 7 14
10. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
11. Сармиенто 9 4 1 4 12 - 10 13
12. Атлетико Тукуман 8 3 4 1 10 - 7 13
13. Годой Крус 9 3 4 2 14 - 10 13
14. Индепендьенте Авельянеда 9 3 4 2 9 - 7 13
15. Росарио Сентраль 0:0 9 4 1 4 12 - 9 13
16. Уракан 9 3 3 3 7 - 8 12
17. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
18. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
20. Арсенал Саранди 9 2 5 2 5 - 7 11
21. Расинг Авельянеда 0:0 8 2 4 2 5 - 4 10
22. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
23. Альдосиви 9 3 0 6 10 - 16 9
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Бока Хуниорс 9 4 3 2 12 - 7 15
3. Ланус 8 5 0 3 15 - 14 15
4. Эстудиантес Ла Плата 9 4 2 3 14 - 12 14
5. Расинг Авельянеда 0:0 10 3 5 2 9 - 6 14
6. Уракан 8 3 4 1 9 - 5 13
7. Тальерес Кордоба 9 4 1 4 10 - 12 13
8. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
12. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
15. Банфилд 9 1 7 1 5 - 6 10
16. Росарио Сентраль 0:0 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
18. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
19. Дефенса и Хустисия 9 1 5 3 7 - 8 8
20. Сармиенто 8 1 4 3 7 - 11 7
21. Атлетико Тукуман 9 2 1 6 7 - 17 7
22. Ньюэллс Олд Бойз 8 1 3 4 5 - 10 6
23. Сан-Лоренсо 9 1 3 5 5 - 14 6
24. Патронато Парана 9 1 3 5 7 - 14 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 8 0 2 6 1 - 14 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ривер Плейт Альварес Хулиан 10 0 4
2. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
3. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 9 0 2
5. Альдосиви Каутеруссио Мартин 9 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 6 1
2. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 6 1
3. Колон Rodrigo Aliendro 4 2
4. Уракан Jonathan Galvan 7 0
5. Альдосиви Ромеро Гастон 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    Матиас Рохас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Расинг Авельянеда
2.22
3.51
3.51
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда онлайн




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