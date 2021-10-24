Аргентина: Лига професьональ 2021
Росарио Сентраль
2:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
32' Желтая карточкаMatias Rojas II
46' Желтая карточкаFrancesco Lo Celso
1:0
56' ГолGino Infantino
1:1
66' ГолEnzo Copetti
2:1
80' ГолРубен Марко
87' Желтая карточкаПиатти Игнасио
90' Желтая карточкаGaston Avilla
90' Желтая карточкаPedro Ojeda
90' Желтая карточкаCarlos Alcaraz
90' Вторая желтая карточкаGaston Avilla
19
Броун
Хорхе
25
Pedro
Ojeda
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
24 Lucas Amud
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Lucas Nunez
-
-
-
25 Gaston Gomez
-
44 Ivan Maggi
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
Ход матча
32'
56'
66'
80'
2:1
87'
90'
90'
90'
90'
История личных встреч
Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубен Марко
|7
|0.39
|Lucas Emanuel Gamba
|4
|0.22
|Gaston Avilla
|3
|0.17
|Gino Infantino
|3
|0.17
|Emiliano Vecchio
|2
|0.11
|Alan Marinelli
|1
|0.06
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.06
|Luciano Ferreyra
|1
|0.06
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.06
|Каральо Милтон
|1
|0.06
|Facundo Almada
|1
|0.06
|Russo Cordero
|1
|0.06
|Diego Zabala
|0
|0
|Michael Covea
|0
|0
|Nicolas Ferreyra
|0
|0
|Pedro Ojeda
|0
|0
|Lautaro Blanco
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|3
|0.17
|Чанкалай Томас
|2
|0.11
|Лисандро Лопес III
|2 (1)
|0.11
|Цвитанич Дарио
|1
|0.06
|Javier Correa
|1
|0.06
|Морено Анибал
|1
|0.06
|Пиатти Игнасио
|1
|0.06
|Nery Dominguez
|1
|0.06
|Гарре Бенжамин
|1
|0.06
|Fabricio Dominguez
|1
|0.06
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|Matias Rojas II
|0
|0
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Gaston Agustin Viera
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Avilla
|3
|2
|Emiliano Vecchio
|4
|1
|Damian Alberto Martinez
|5
|0
|Pedro Ojeda
|5
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|1
|Рубен Марко
|2
|0
|Diego Zabala
|2
|0
|Fernando Torrent
|2
|0
|Ricardo Garay
|2
|0
|Francesco Lo Celso
|2
|0
|Gino Infantino
|2
|0
|Nicolas Ferreyra
|0
|1
|Броун Хорхе
|1
|0
|Michael Covea
|1
|0
|Leandro Desábato III
|1
|0
|Alan Marinelli
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Lautaro Blanco
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Rafael Sangiovani
|1
|0
|Julio Luques
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Alcaraz
|5
|0
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Мартинес Маурисио
|4
|0
|Juan Caceres
|4
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Морено Анибал
|3
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Enzo Copetti
|0
|1
|Пиатти Игнасио
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Nery Dominguez
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Fernando Prado
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
8
53%
4
40%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90
Пропущено
15
5
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
1
7%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
3
20%
2
40%
76-90
Забито
27
14
12 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
5
19%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
11%
2
14%
31-45
3
11%
4
29%
46-60
2
7%
3
21%
61-75
10
37%
5
36%
76-90
Пропущено
24
13
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 10
1
4%
3
23%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
8
33%
0
0%
31-45
4
17%
3
23%
46-60
3
13%
4
31%
61-75
5
21%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Росарио Сентраль - Тачира 1:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Паулу 1:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу - Расинг Авельянеда 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|17
|12
|3
|2
|34 - 12
|39
|2.
|Тальерес Кордоба
|17
|10
|2
|5
|24 - 16
|32
|3.
|Бока Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|21 - 13
|30
|4.
|Ланус
|17
|9
|3
|5
|30 - 26
|30
|5.
|Велес Сарсфилд
|17
|7
|7
|3
|24 - 13
|28
|6.
|Дефенса и Хустисия
|18
|7
|7
|4
|25 - 17
|28
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|17
|7
|6
|4
|26 - 18
|27
|8.
|Колон
|17
|7
|5
|5
|14 - 19
|26
|9.
|Уракан
|17
|6
|7
|4
|16 - 13
|25
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|7
|5
|16 - 18
|25
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|6
|7
|4
|18 - 16
|25
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|6
|6
|5
|18 - 15
|24
|13.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|3
|8
|26 - 25
|24
|14.
|Годой Крус
|17
|6
|5
|6
|26 - 22
|23
|15.
|Расинг Авельянеда
|18
|5
|8
|5
|15 - 12
|23
|16.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|17.
|Сармиенто
|17
|5
|5
|7
|19 - 21
|20
|18.
|Атлетико Тукуман
|17
|5
|5
|7
|17 - 24
|20
|19.
|Атлетико Платенсе
|18
|4
|8
|6
|20 - 22
|20
|20.
|Альдосиви
|17
|5
|2
|10
|17 - 29
|17
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|4
|5
|8
|17 - 24
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|17
|4
|5
|8
|15 - 23
|17
|23.
|Патронато Парана
|17
|3
|7
|7
|16 - 22
|16
|24.
|Банфилд
|17
|2
|9
|6
|12 - 19
|15
|25.
|Арсенал Саранди
|17
|2
|7
|8
|6 - 21
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|5.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|7.
|Ланус
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Колон
|8
|4
|3
|1
|7 - 6
|15
|9.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|11.
|Сармиенто
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|12.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|14.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|16.
|Уракан
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|18.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|21.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|22.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|23.
|Альдосиви
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Ланус
|8
|5
|0
|3
|15 - 14
|15
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|5.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Тальерес Кордоба
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|12.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|15.
|Банфилд
|9
|1
|7
|1
|5 - 6
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|20.
|Сармиенто
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|Атлетико Тукуман
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|24.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|10
|0
|4
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|3.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0
|2
|5.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|9
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|6
|1
|2.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|3.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|4
|2
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|5.
|Альдосиви
|Ромеро Гастон
|7
|0