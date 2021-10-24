Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Заглебье Любин
25' Желтая карточкаКрук Камиль
74
Крук
Камиль
20
Жигулёв
Илья
17
Шиш
Патрик
11
Заиц
Томаш
31
Грошшо
Лукаш
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
11
Ракочи
Михал
26
Пищек
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
-
11 Заиц ТомашНападающий
- Запасные игроки
-
32 Солер ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Роша ЛуишЗащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
25'
История личных встреч
Заглембе Любин
Краковия
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
27 матчей
29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
37%
51.9%
11.1%
10 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.5%
48.1%
33.4%
5 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|3
|0.27
|Даниэл Эрик
|2
|0.18
|Заиц Томаш
|2
|0.18
|Пореба Лукаш
|1
|0.09
|Башкиров Евгений
|1
|0.09
|Живец Саша
|1
|0.09
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.09
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7 (1)
|0.58
|Ханка Серджу
|2
|0.17
|Родин Матай
|2
|0.17
|Альварес Маркос
|1
|0.08
|Рыпэ Корнел
|1
|0.08
|Какабадзе Отар
|1
|0.08
|Ракочи Михал
|1
|0.08
|Мишор Якуб
|1
|0.08
|Сиплак Михал
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пореба Лукаш
|4
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Пантич Александар
|1
|1
|Балич Саша
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Крук Камиль
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Вуйцицки Якуб
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|4
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Родин Матай
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Лусюш Сильвестер
|2
|0
|Альварес Маркос
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Ханка Серджу
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
1
20%
4
44%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
18%
2
22%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
3
25%
5
31%
76-90
Пропущено
18
20
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
4
22%
3
15%
1-15
4
22%
3
15%
16-30
3
17%
4
20%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
1
6%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1
Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Подбескидзе 2:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 3:1 Заглембе Любин - Легия 0:4 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:0
Краковия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0
Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Висла Краков - Краковия 0:0 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Легия - Краковия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|8
|3
|1
|27 - 7
|27
|2.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|3.
|Лехия Гданьск
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|Шлёнск
|12
|5
|5
|2
|20 - 14
|20
|6.
|Краковия
|0:0
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|7.
|Заглембе Любин
|0:0
|11
|5
|1
|5
|13 - 17
|16
|8.
|Радомьяк Радом
|12
|3
|7
|2
|15 - 12
|16
|9.
|Ягеллония
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|10.
|Сталь Мелец
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|12.
|Висла Краков
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|13.
|Гурник Забже
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|14.
|Висла Плоцк
|12
|4
|1
|7
|19 - 21
|13
|15.
|Легия
|9
|3
|0
|6
|10 - 13
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|4
|6
|12 - 18
|7
|17.
|Варта Познань
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|12
|1
|3
|8
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Сталь Мелец
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Заглембе Любин
|0:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|10.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|12.
|Краковия
|0:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|14.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Шлёнск
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|3.
|Лех
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|5.
|Краковия
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Заглембе Любин
|0:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|9.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|11.
|Радомьяк Радом
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Ягеллония
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|15.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0