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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Заглембе Любин
1:1
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
25' Желтая карточка
Крук Камиль
50' Желтая карточка
Стажиньски Филип
1:0
65' Гол
Стажиньски Филип
68' Желтая карточка
Бартолевски Матеуш
1:1
87' Гол
Хебо Матиас
90' Желтая карточка
Жигулёв Илья
90'+5
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
74
Крук
Камиль
2
Пантич
Александар
77
Бартолевски
Матеуш
31
Пакульски
Давид
20
Жигулёв
Илья
9
Даниэл
Эрик
18
Стажиньски
Филип
17
Шиш
Патрик
11
Заиц
Томаш
31
Грошшо
Лукаш
2
Рыпэ
Корнел
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
19
Садикович
Дамир
11
Ракочи
Михал
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
6
Лусюш
Сильвестер
4
Ханка
Серджу
26
Пищек
Филип
Заглембе Любин
4-2-3-1
Краковия
4-1-4-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Краковия

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

27 матчей

29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

37%
51.9%
11.1%
10 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.5%
48.1%
33.4%
5 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

Э
2:4
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
ЭГА
1:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:2
К
0:3
ЭГБ
2:2
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
1:0
Э
1:2
Э
4:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
OE
3:1
OE
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 3 0.27
Даниэл Эрик 2 0.18
Заиц Томаш 2 0.18
Стажиньски Филип 1 0.09
Пореба Лукаш 1 0.09
Башкиров Евгений 1 0.09
Живец Саша 1 0.09
Бартолевски Матеуш 1 0.09
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 7 (1) 0.58
Ханка Серджу 2 0.17
Родин Матай 2 0.17
Альварес Маркос 1 0.08
Рыпэ Корнел 1 0.08
Мишор Якуб 1 0.08
Какабадзе Отар 1 0.08
Хебо Матиас 1 0.08
Ракочи Михал 1 0.08
Сиплак Михал 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Роша Луиш 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартолевски Матеуш 4 0
Пореба Лукаш 4 0
Солер Ян 3 0
Ходына Кацпер 3 0
Пантич Александар 1 1
Балич Саша 2 0
Жигулёв Илья 2 0
Заиц Томаш 2 0
Крук Камиль 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Вуйцицки Якуб 1 0
Стажиньски Филип 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 4 0
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Родин Матай 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Сиплак Михал 2 0
Лусюш Сильвестер 2 0
Альварес Маркос 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Югас Якуб 1 0
Ханка Серджу 1 0
Пестка Камил 1 0
Зауха Патрик 1 0
Karol Knap 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
4
33%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
1
20%
4
44%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
18%
2
22%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
3
23%
6
35%
76-90

Пропущено

19
21
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
4
21%
3
14%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
2
11%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1
Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Подбескидзе 2:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 3:1 Заглембе Любин - Легия 0:4 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:0
Краковия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0
Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Висла Краков - Краковия 0:0 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Легия - Краковия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 12 8 3 1 27 - 7 27
2. Ракув 11 7 3 1 24 - 16 24
3. Лехия Гданьск 12 6 5 1 21 - 10 23
4. Погонь Щецин 12 6 4 2 20 - 10 22
5. Шлёнск 12 5 5 2 20 - 14 20
6. Краковия 12 4 5 3 19 - 19 17
7. Сталь Мелец 0:0 12 4 4 4 15 - 18 16
8. Заглембе Любин 11 5 1 5 14 - 18 16
9. Радомьяк Радом 12 3 7 2 15 - 12 16
10. Ягеллония 12 4 4 4 13 - 16 16
11. Пяст 11 4 2 5 14 - 15 14
12. Висла Краков 12 4 2 6 14 - 21 14
13. Гурник Забже 11 4 2 5 14 - 16 14
14. Висла Плоцк 12 4 1 7 19 - 21 13
15. Легия 9 3 0 6 10 - 13 9
16. Варта Познань 0:0 12 1 5 6 8 - 15 8
17. Брук-Бет Термалица 11 1 4 6 12 - 18 7
18. Гурник Ленчна 12 1 3 8 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Лехия Гданьск 6 4 2 0 11 - 4 14
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Сталь Мелец 0:0 6 4 0 2 9 - 8 12
6. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
7. Ягеллония 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Гурник Забже 6 3 0 3 7 - 7 9
10. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
12. Краковия 5 2 2 1 10 - 8 8
13. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
14. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 0:0 6 0 4 2 2 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Шлёнск 6 3 2 1 12 - 8 11
3. Лех 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 5 2 0 3 5 - 11 6
9. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
10. Гурник Забже 5 1 2 2 7 - 9 5
11. Сталь Мелец 0:0 6 0 4 2 6 - 10 4
12. Радомьяк Радом 6 0 4 2 5 - 7 4
13. Ягеллония 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Варта Познань 0:0 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Легия 5 1 0 4 4 - 8 3
16. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Крук Камиль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Заглембе Любин 1:1 Краковия онлайн




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