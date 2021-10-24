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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Волос
0:2
Перерыв

Стадион:
АЕК
0'
29' Желтая карточка
Franco Romero1
0:0
40' Не забитый пенальти
Регаттен Адриен
0:1
42' Гол
Ансарифард Карим
44' Желтая карточка
Грильо Фаусто
45' Желтая карточка
Феррари Франко
45' Желтая карточка
Ансарифард Карим
0:2
45' Гол
Цубер Стивен
55
Клейман
Борис
7
Emiliano
Purita
27
Franco
Romero1
37
Грильо
Фаусто
26
Феррари
Франко
73
Бартоло
Хулиан
6
Цоканис
Тасос
14
Баррьентос
Жан
17
Регаттен
Адриен
10
Фернандес
Пауло
9
Ван
Веерт
Том
23
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Враньеш
Огнен
24
Митоглу
Герасимос
3
Мохаммади
Милад
4
Шимански
Дамиан
8
Симоэш
Андре
7
Амрабат
Нордин
20
Манталос
Петрос
17
Цубер
Стивен
10
Ансарифард
Карим
Волос
4-4-1-1
АЕК
4-2-3-1

Ход матча

29'
Franco Romero1
 
40'
Регаттен Адриен
0:0
42'
0:1
Ансарифард Карим
(Цубер Стивен)
44'
Грильо Фаусто
 
45'
Феррари Франко
 
45'
Ринер Жан-Пьер
Emiliano Purita
 
45'
 
Ансарифард Карим
45'
0:2
Цубер Стивен
(Амрабат Нордин)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

История личных встреч

Волос
АЕК

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:0
К
1:0
К
4:2
С
2:2
С
1:3
С
3:2
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 5 (2) 0.71
Бартоло Хулиан 3 0.43
Kevin Rosero 2 0.29
Феррари Франко 1 0.14
Фернандес Пауло 1 0.14
Гюлен Левент 1 0.14
Ринер Жан-Пьер 1 0.14
Терезиу Александрос 1 0.14
Баррьентос Жан 0 0
Регаттен Адриен 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 5 (1) 0.71
Араужо Серхио 3 0.43
Враньеш Огнен 2 0.29
Ансарифард Карим 2 0.29
Гарсия Леви 1 0.14
Амрабат Нордин 1 (1) 0.14
Ле Таллек Дамьен 1 0.14
Манталос Петрос 0 0
Шахов Евгений 0 0
Танкович Муамер 0 0
Шимански Дамиан 0 0
Мохаммади Милад 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 5 0
Клейман Борис 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Алекс Соареш 2 0
Грильо Фаусто 2 0
Franco Romero1 2 0
Нинис Сотирис 1 0
Цоканис Тасос 1 0
Emiliano Purita 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Таллек Дамьен 3 0
Враньеш Огнен 2 0
Ансарифард Карим 2 0
Гарсия Леви 0 1
Шахов Евгений 1 0
Манталос Петрос 1 0
Симоэш Андре 1 0
Шимански Дамиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
67%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

9
0
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
3
19%
3
23%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0
Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0 Волос - АЕК 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Волос - АЕК 1:0 Волос - Олимпиакос 1:2 Волос - Аполлон Смирнис 2:0
АЕК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0
ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - АЕК 2:1 Олимпиакос - АЕК 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 АЕК - Астерас 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 2:0 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Олимпиакос 6 4 2 0 10 - 3 14
3. Арис Салоники 4:0 7 4 2 1 9 - 2 14
4. Волос 0:2 7 4 1 2 15 - 14 13
5. ПАОК 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Панатинаикос 7 3 1 3 14 - 6 10
7. ПАС Янина 7 2 3 2 5 - 5 9
8. Астерас 7 2 2 3 4 - 6 8
9. Ионикос 7 2 2 3 5 - 9 8
10. ОФИ 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Панетоликос 0:4 7 1 2 4 7 - 14 5
12. Аполлон Смирнис 7 1 2 4 3 - 12 5
13. Ламия 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Атромитос 7 0 2 5 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. АЕК 2:0 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Волос 0:2 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Арис Салоники 4:0 4 2 2 0 5 - 0 8
5. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 1 5
6. ПАС Янина 3 1 1 1 3 - 3 4
7. ПАОК 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Астерас 3 1 0 2 2 - 4 3
11. ОФИ 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Панетоликос 0:4 4 0 1 3 3 - 7 1
13. Ламия 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 3 3 0 0 6 - 2 9
3. АЕК 2:0 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Арис Салоники 4:0 3 2 0 1 4 - 2 6
5. ОФИ 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
7. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Волос 0:2 3 1 1 1 8 - 10 4
9. Панетоликос 0:4 3 1 1 1 4 - 7 4
10. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Ламия 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Атромитос 3 0 1 2 0 - 6 1
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1
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