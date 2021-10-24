Греция: Суперлига 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Пантессалико
29' Желтая карточкаFranco Romero1
0:0
40' Не забитый пенальтиРегаттен Адриен
0:1
42' ГолАнсарифард Карим
44' Желтая карточкаГрильо Фаусто
45' Желтая карточкаФеррари Франко
45' Желтая карточкаАнсарифард Карим
0:2
45' ГолЦубер Стивен
61' Желтая карточкаМанталос Петрос
1:2
79' ГолРинер Жан-Пьер
86' Желтая карточкаЛе Таллек Дамьен
90' Желтая карточкаНинис Сотирис
1:3
90' ГолХаджсафи Эсхан
12
Рота
Лазарос
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
Ход матча
29'
40'
0:0
42'
0:1
44'
45'
45'
45'
0:2
61'
79'
1:2
86'
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
11 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 27
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Волос
АЕК
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|5 (2)
|0.71
|Бартоло Хулиан
|3
|0.43
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.29
|Kevin Rosero
|2
|0.29
|Феррари Франко
|1
|0.14
|Фернандес Пауло
|1
|0.14
|Гюлен Левент
|1
|0.14
|Терезиу Александрос
|1
|0.14
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Регаттен Адриен
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|5 (1)
|0.71
|Араужо Серхио
|3
|0.43
|Враньеш Огнен
|2
|0.29
|Ансарифард Карим
|2
|0.29
|Гарсия Леви
|1
|0.14
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.14
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.14
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.14
|Манталос Петрос
|0
|0
|Шахов Евгений
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Шимански Дамиан
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|5
|0
|Клейман Борис
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Нинис Сотирис
|2
|0
|Алекс Соареш
|2
|0
|Грильо Фаусто
|2
|0
|Franco Romero1
|2
|0
|Цоканис Тасос
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Таллек Дамьен
|4
|0
|Враньеш Огнен
|2
|0
|Манталос Петрос
|2
|0
|Ансарифард Карим
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Шахов Евгений
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
5
71%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
9
0
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
3
18%
3
19%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90
Пропущено
14
7
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
5
71%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0
Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0 Волос - АЕК 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Волос - АЕК 1:0 Волос - Олимпиакос 1:2 Волос - Аполлон Смирнис 2:0
АЕК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0
ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - АЕК 2:1 Олимпиакос - АЕК 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 АЕК - Астерас 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|5.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Панатинаикос
|7
|3
|1
|3
|14 - 6
|10
|7.
|ПАС Янина
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|8.
|Астерас
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|9.
|Ионикос
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|ОФИ
|0:0
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|11.
|Панетоликос
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|12.
|Ламия
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|14.
|Атромитос
|7
|0
|2
|5
|3 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|АЕК
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Олимпиакос
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|6.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|ПАОК
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Астерас
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|ОФИ
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|13.
|Ламия
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Арис Салоники
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|ОФИ
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|9.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|Ламия
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ионикос
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1