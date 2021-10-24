Греция: Суперлига 2021-2022
4:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
1:0
18' ПенальтиКамара Абубакар
29' Желтая карточкаЛьюй Брайан
2:0
34' ГолБертолио Факундо
3:0
37' ГолСундгрен Даниэль
38' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
43' Желтая карточкаБелевонис Христос
4:0
43' ПенальтиБруну Гама
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
17
Н'Диайе
Папа
10
Матео
Гарсия
16
Бруну
Гама
20
Флорес
Дейби
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Ход матча
18'
1:0
29'
34'
37'
38'
43'
4:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
Арис Салоники
Панетоликос
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|2 (1)
|0.29
|Бруну Гама
|2 (2)
|0.29
|Бертолио Факундо
|1
|0.14
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.14
|Брабец Якуб
|1
|0.14
|Мансини Даниэль
|1
|0.14
|Матео Гарсия
|1
|0.14
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|2
|0.29
|Дуарте Фредерику
|1
|0.14
|Карелис Никос
|1
|0.14
|Жестед Рюди
|1
|0.14
|Вароне Иван
|1
|0.14
|Диас Хорхе
|1
|0.14
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|2
|0
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Матилья Хавьер
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Джегго Джеймс
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|3
|0
|Карелис Никос
|1
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Льюй Брайан
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Морсай Йонатан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0
Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - ПАОК 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:3 Арис Салоники - Астерас 2:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 1:0
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2
Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Лариса - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 1:2 Олимпиакос - Панетоликос 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|2:0
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Арис Салоники
|4:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 2
|14
|4.
|Волос
|0:2
|7
|4
|1
|2
|15 - 14
|13
|5.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Панатинаикос
|7
|3
|1
|3
|14 - 6
|10
|7.
|ПАС Янина
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|8.
|Астерас
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|9.
|Ионикос
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|ОФИ
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Панетоликос
|0:4
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|12.
|Аполлон Смирнис
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|13.
|Ламия
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Атромитос
|7
|0
|2
|5
|3 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|АЕК
|2:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Волос
|0:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Арис Салоники
|4:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|5.
|Олимпиакос
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|6.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|ПАОК
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Астерас
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|ОФИ
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Панетоликос
|0:4
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|13.
|Ламия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|АЕК
|2:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Арис Салоники
|4:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Волос
|0:2
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|9.
|Панетоликос
|0:4
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|10.
|Ионикос
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Ламия
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1