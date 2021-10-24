Греция: Суперлига 2021-2022
5:1
Конец матча
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
1:0
18' ПенальтиКамара Абубакар
29' Желтая карточкаЛьюй Брайан
2:0
34' ГолБертолио Факундо
3:0
37' ГолСундгрен Даниэль
38' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
43' Желтая карточкаБелевонис Христос
4:0
43' ПенальтиБруну Гама
5:0
52' ГолН'Диайе Папа
58' Желтая карточкаН'Диайе Папа
62' Желтая карточкаСаша
5:1
67' ПенальтиВергос Николаос
75' Желтая карточкаFabien Antunes
5:1
80' Не забитый пенальтиИтурбе Хуан
80' Желтая карточкаДуарте Фредерику
86' Желтая карточкаМатилья Хавьер
90' Желтая карточкаИтурбе Хуан
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
17
Н'Диайе
Папа
10
Матео
Гарсия
16
Бруну
Гама
20
Флорес
Дейби
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Ход матча
18'
1:0
29'
34'
37'
38'
43'
4:0
52'
5:0
58'
60'
62'
67'
5:1
75'
80'
5:1
80'
86'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
23 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Арис Салоники
Панетоликос
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|2 (1)
|0.29
|Бруну Гама
|2 (2)
|0.29
|Бертолио Факундо
|1
|0.14
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.14
|Брабец Якуб
|1
|0.14
|Н'Диайе Папа
|1
|0.14
|Мансини Даниэль
|1
|0.14
|Матео Гарсия
|1
|0.14
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|3 (1)
|0.43
|Дуарте Фредерику
|1
|0.14
|Карелис Никос
|1
|0.14
|Жестед Рюди
|1
|0.14
|Вароне Иван
|1
|0.14
|Диас Хорхе
|1
|0.14
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Диайе Папа
|3
|0
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Камара Абубакар
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Итурбе Хуан
|1
|0
|Джегго Джеймс
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|3
|0
|Карелис Никос
|1
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Льюй Брайан
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Fabien Antunes
|1
|0
|Морсай Йонатан
|1
|0
|Дуарте Фредерику
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
3
14
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
33%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
33%
2
14%
61-75
1
33%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0
Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - ПАОК 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:3 Арис Салоники - Астерас 2:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 1:0
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2
Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Лариса - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 1:2 Олимпиакос - Панетоликос 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Олимпиакос
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|5.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Панатинаикос
|7
|3
|1
|3
|14 - 6
|10
|7.
|ПАС Янина
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|8.
|Астерас
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|9.
|Ионикос
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|ОФИ
|0:0
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|11.
|Панетоликос
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|12.
|Ламия
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|14.
|Атромитос
|7
|0
|2
|5
|3 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|АЕК
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Олимпиакос
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|6.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|ПАОК
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Астерас
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|ОФИ
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|13.
|Ламия
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Олимпиакос
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Арис Салоники
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|ОФИ
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|9.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|Ламия
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ионикос
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1