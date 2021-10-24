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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Арис Салоники
5:1
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
1:0
18' Пенальти
Камара Абубакар
29' Желтая карточка
Льюй Брайан
2:0
34' Гол
Бертолио Факундо
3:0
37' Гол
Сундгрен Даниэль
38' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
43' Желтая карточка
Белевонис Христос
4:0
43' Пенальти
Бруну Гама
5:0
52' Гол
Н'Диайе Папа
58' Желтая карточка
Н'Диайе Папа
62' Желтая карточка
Саша
5:1
67' Пенальти
Вергос Николаос
75' Желтая карточка
Fabien Antunes
5:1
80' Не забитый пенальти
Итурбе Хуан
80' Желтая карточка
Дуарте Фредерику
86' Желтая карточка
Матилья Хавьер
90' Желтая карточка
Итурбе Хуан
90'+4
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
22
Ганя
Кристиан
17
Н'Диайе
Папа
6
Джегго
Джеймс
10
Матео
Гарсия
18
Бертолио
Факундо
16
Бруну
Гама
47
Камара
Абубакар
22
Мелиссас
Никос
8
Льюй
Брайан
47
Малис
Александрос
13
Корнелиус
Дерек
4
Fabien
Antunes
20
Флорес
Дейби
6
Вароне
Иван
37
Цигарас
Ангелос
25
Морсай
Йонатан
9
Вергос
Николаос
14
Дуарте
Фредерику
Арис Салоники
4-2-3-1
Панетоликос
4-3-3

История личных встреч

Арис Салоники
Панетоликос

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:0
С
0:0
С
5:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 2 (1) 0.29
Бруну Гама 2 (2) 0.29
Бертолио Факундо 1 0.14
Сундгрен Даниэль 1 0.14
Брабец Якуб 1 0.14
Н'Диайе Папа 1 0.14
Мансини Даниэль 1 0.14
Матео Гарсия 1 0.14
Фабиано Лейсманн 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 3 (1) 0.43
Дуарте Фредерику 1 0.14
Карелис Никос 1 0.14
Жестед Рюди 1 0.14
Вароне Иван 1 0.14
Диас Хорхе 1 0.14
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Малис Александрос 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Диайе Папа 3 0
Матилья Хавьер 2 0
Саша Лукас 2 0
Камара Абубакар 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Бертолио Факундо 1 0
Сундгрен Даниэль 1 0
Итурбе Хуан 1 0
Джегго Джеймс 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 3 0
Карелис Никос 1 0
Белевонис Христос 1 0
Хухумис Диамантис 1 0
Мендоса Хавьер 1 0
Льюй Брайан 1 0
Вароне Иван 1 0
Флорес Дейби 1 0
Fabien Antunes 1 0
Морсай Йонатан 1 0
Дуарте Фредерику 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

3
14
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
33%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
33%
2
14%
61-75
1
33%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0
Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - ПАОК 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:3 Арис Салоники - Астерас 2:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 1:0
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2
Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Панетоликос 3:1 Лариса - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Лариса - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 1:2 Олимпиакос - Панетоликос 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Олимпиакос 6 4 2 0 10 - 3 14
3. Арис Салоники 7 4 2 1 10 - 3 14
4. Волос 7 4 1 2 16 - 15 13
5. ПАОК 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Панатинаикос 7 3 1 3 14 - 6 10
7. ПАС Янина 7 2 3 2 5 - 5 9
8. Астерас 7 2 2 3 4 - 6 8
9. Ионикос 7 2 2 3 5 - 9 8
10. ОФИ 0:0 7 1 5 1 7 - 8 8
11. Панетоликос 7 1 2 4 8 - 15 5
12. Ламия 0:0 7 1 2 4 6 - 9 5
13. Аполлон Смирнис 7 1 2 4 3 - 12 5
14. Атромитос 7 0 2 5 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. АЕК 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Волос 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Арис Салоники 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 1 5
6. ПАС Янина 3 1 1 1 3 - 3 4
7. ПАОК 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Астерас 3 1 0 2 2 - 4 3
11. ОФИ 0:0 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Панетоликос 4 0 1 3 3 - 7 1
13. Ламия 0:0 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 3 3 0 0 6 - 2 9
3. АЕК 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Арис Салоники 3 2 0 1 4 - 2 6
5. ОФИ 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
7. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
9. Панетоликос 3 1 1 1 5 - 8 4
10. Ламия 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Атромитос 3 0 1 2 0 - 6 1
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1
Где смотреть матч Арис Салоники 5:1 Панетоликос онлайн




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