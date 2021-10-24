  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2021-2022

Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ОФИ
0:0
Перерыв

Стадион:
Ламия
0'
44' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
4
Пасалидис
Триантафиллос
14
Вурос
Праксителис
38
Балояннис
Константинос
29
Мельядо
Мигель
8
Нейра
Хуан
16
Luis
Gallegos
21
Тораль
Хон
30
Кастаньос
Люк
7
Лампру
Лазарос
1
Гаравелис
Атанасиос
23
Скондрас
Яннис
4
Адежо
Даниэл
41
Големич
Владимир
12
Мартинес
Анхель
II
16
Бехарано
Данни
6
Theofanis
Tsandaris
11
Караманос
Тасос
7
Cristopher
Nunez
28
Романич
Лазар
8
Арабули
Бачана
ОФИ
4-3-3
Ламия
4-2-3-1

Ход матча

44'
Пасалидис Триантафиллос
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

ОФИ
Ламия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:2
С
2:0
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
1:3
С
1:1
ФЛ
1:1
ФЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 4 (2) 0.57
Наби Адил 1 0.14
Вурос Праксителис 1 0.14
Luis Gallegos 0 0
Коровесис Никос 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайрон Густаво 1 0.14
Манусос Йоргос 1 (1) 0.14
Караманос Тасос 1 0.14
Големич Владимир 1 0.14
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.14
Cristopher Nunez 1 0.14
Романич Лазар 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Нейра Хуан 4 0
Luis Gallegos 2 0
Яннулис Костас 1 0
Кастаньос Люк 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Камау Брюс 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Диамантис Апостолос 1 0
Балояннис Константинос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Големич Владимир 2 0
Theofanis Tsandaris 2 0
Романич Лазар 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Манусос Йоргос 1 0
Адежо Даниэл 1 0
Гентсоглу Савас 1 0
Шаранов Боян 1 0
Караманос Тасос 1 0
Бехарано Данни 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Мартинес Анхель II 1 0
Kyriakos Mazoulouxis 1 0
Cristopher Nunez 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
33%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0
ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2 Лариса - ОФИ 0:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 ОФИ - ПАС Янина 2:1 Волос - ОФИ 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Лариса 2:3
Ламия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0
Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Ламия - Атромитос 0:0 Ламия - Лариса 2:1 Олимпиакос - Ламия 3:0 Ламия - ПАОК 1:1 Ламия - ПАС Янина 0:0 Лариса - Ламия 0:1 ПАОК - Ламия 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Олимпиакос 6 4 2 0 10 - 3 14
3. Арис Салоники 7 4 2 1 10 - 3 14
4. Волос 7 4 1 2 16 - 15 13
5. ПАОК 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Панатинаикос 7 3 1 3 14 - 6 10
7. ПАС Янина 7 2 3 2 5 - 5 9
8. Астерас 7 2 2 3 4 - 6 8
9. Ионикос 7 2 2 3 5 - 9 8
10. ОФИ 0:0 7 1 5 1 7 - 8 8
11. Панетоликос 7 1 2 4 8 - 15 5
12. Ламия 0:0 7 1 2 4 6 - 9 5
13. Аполлон Смирнис 7 1 2 4 3 - 12 5
14. Атромитос 7 0 2 5 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. АЕК 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Волос 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Арис Салоники 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Олимпиакос 3 1 2 0 4 - 1 5
6. ПАС Янина 3 1 1 1 3 - 3 4
7. ПАОК 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Астерас 3 1 0 2 2 - 4 3
11. ОФИ 0:0 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Панетоликос 4 0 1 3 3 - 7 1
13. Ламия 0:0 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Олимпиакос 3 3 0 0 6 - 2 9
3. АЕК 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Арис Салоники 3 2 0 1 4 - 2 6
5. ОФИ 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
7. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
9. Панетоликос 3 1 1 1 5 - 8 4
10. Ламия 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Атромитос 3 0 1 2 0 - 6 1
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Пасалидис Триантафиллос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Ламия
2.62
2.41
4.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ОФИ 0:0 Ламия онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 