Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
44' Желтая карточкаПасалидис Триантафиллос
57' Желтая карточкаБехарано Данни
63' Желтая карточкаАдежо Даниэл
74' Желтая карточкаМанусос Йоргос
83' Желтая карточкаМельядо Мигель
90' Желтая карточкаВан Дёйнен Майк
90' Желтая карточкаТайрон Густаво
90' Желтая карточкаСелимович Вахид
21
Тораль
Хон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
57'
63'
74'
75'
83'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
26 Нарушения правил 21
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
ОФИ
Ламия
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|4 (2)
|0.57
|Наби Адил
|1
|0.14
|Вурос Праксителис
|1
|0.14
|Luis Gallegos
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тайрон Густаво
|1
|0.14
|Манусос Йоргос
|1 (1)
|0.14
|Караманос Тасос
|1
|0.14
|Големич Владимир
|1
|0.14
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.14
|Cristopher Nunez
|1
|0.14
|Романич Лазар
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Нейра Хуан
|4
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Ван Дёйнен Майк
|1
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Камау Брюс
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Мельядо Мигель
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манусос Йоргос
|2
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Бехарано Данни
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Theofanis Tsandaris
|2
|0
|Романич Лазар
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Гентсоглу Савас
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Тайрон Густаво
|1
|0
|Мартинес Анхель II
|1
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0
|Cristopher Nunez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
33%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0
ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2 Лариса - ОФИ 0:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 ОФИ - ПАС Янина 2:1 Волос - ОФИ 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Лариса 2:3
Ламия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0
Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Ламия - Атромитос 0:0 Ламия - Лариса 2:1 Олимпиакос - Ламия 3:0 Ламия - ПАОК 1:1 Ламия - ПАС Янина 0:0 Лариса - Ламия 0:1 ПАОК - Ламия 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Олимпиакос
|0:0
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|ПАОК
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|6.
|Панатинаикос
|7
|3
|1
|3
|14 - 6
|10
|7.
|ПАС Янина
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|8.
|Астерас
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|9.
|Ионикос
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|ОФИ
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|11.
|Панетоликос
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|12.
|Ламия
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|14.
|Атромитос
|7
|0
|2
|5
|3 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|АЕК
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Олимпиакос
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|6.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|ПАОК
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Астерас
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|ОФИ
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|13.
|Ламия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Олимпиакос
|0:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Арис Салоники
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|9.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ионикос
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1