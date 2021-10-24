Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Stadion Dyskobolii
78' Желтая карточкаФлис Марцин
90' Желтая карточкаТралка Лукаш
20
Чиж
Шимон
10
Мак
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мак МатеушНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Wiktor Klos
-
22 Koki Hinokio
-
Главный тренер: Adam Majewski
Ход матча
История личных встреч
Варта Познань
Сталь Мелец
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коррин Милан
|2
|0.17
|Гжесик Ян
|2
|0.17
|Зреляк Адам
|1
|0.08
|Кузимски Матеуш
|1
|0.08
|Иванов Роберт
|1
|0.08
|Чижички Матеуш
|1
|0.08
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Матеуш
|5
|0.42
|Томашевич Гжегож
|4 (3)
|0.33
|Пясецки Фабиан
|2 (1)
|0.17
|Де Амо Хонатан
|1
|0.08
|Колев Александар
|1
|0.08
|Флис Марцин
|1
|0.08
|Ситек Максимилиан
|1
|0.08
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Тралка Лукаш
|2
|1
|Иванов Роберт
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Зреляк Адам
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Кузимски Матеуш
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиро Матеуш
|2
|1
|Мак Матеуш
|3
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Флис Марцин
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Глива Михал
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Томашевич Гжегож
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|Стрончек Рафал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Забито
8
18
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
0
0%
5
28%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
3
38%
1
6%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
5
33%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2
Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3
Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Легия 0:0 Сталь Мелец - Ракув 0:1 Лех - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|8
|3
|1
|27 - 7
|27
|2.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|3.
|Лехия Гданьск
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|Шлёнск
|12
|5
|5
|2
|20 - 14
|20
|6.
|Краковия
|12
|4
|5
|3
|19 - 19
|17
|7.
|Сталь Мелец
|12
|4
|4
|4
|15 - 18
|16
|8.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|9.
|Радомьяк Радом
|12
|3
|7
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Ягеллония
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|12.
|Висла Краков
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|13.
|Гурник Забже
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|14.
|Висла Плоцк
|12
|4
|1
|7
|19 - 21
|13
|15.
|Легия
|9
|3
|0
|6
|10 - 13
|9
|16.
|Варта Познань
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|4
|6
|12 - 18
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|12
|1
|3
|8
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Сталь Мелец
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|10.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|12.
|Краковия
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|14.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Шлёнск
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|3.
|Лех
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|9.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|11.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|12.
|Радомьяк Радом
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Ягеллония
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0