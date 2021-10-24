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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Варта Познань
0:0
Конец матча

Стадион:
Сталь Мелец
0'
78' Желтая карточка
Флис Марцин
90' Желтая карточка
Тралка Лукаш
90'+5
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
5
Килиба
Бартош
4
Иванов
Роберт
3
Кьельб
Якуб
6
Тралка
Лукаш
15
Копчински
Михал
7
Родригез
Марио
20
Чиж
Шимон
11
Якубовски
Михал
9
Кузимски
Матеуш
13
Стрончек
Рафал
32
Де
Амо
Хонатан
6
Флис
Марцин
5
Жиро
Матеуш
23
Гетингер
Крыстян
8
Урбаньчик
Мацей
21
Матрас
Матеуш
20
Томашевич
Гжегож
11
Ситек
Максимилиан
99
Пясецки
Фабиан
10
Мак
Матеуш
Варта Познань
4-2-3-1
Сталь Мелец
4-3-3

История личных встреч

Варта Познань
Сталь Мелец

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:0
Э
0:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коррин Милан 2 0.17
Гжесик Ян 2 0.17
Зреляк Адам 1 0.08
Кузимски Матеуш 1 0.08
Иванов Роберт 1 0.08
Чижички Матеуш 1 0.08
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Матеуш 5 0.42
Томашевич Гжегож 4 (3) 0.33
Пясецки Фабиан 2 (1) 0.17
Де Амо Хонатан 1 0.08
Колев Александар 1 0.08
Флис Марцин 1 0.08
Ситек Максимилиан 1 0.08
Гетингер Крыстян 0 0
Урбаньчик Мацей 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купчак Матеуш 4 0
Тралка Лукаш 2 1
Иванов Роберт 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Зреляк Адам 2 0
Папо Джейсон 2 0
Кузимски Матеуш 1 0
Гжесик Ян 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиро Матеуш 2 1
Мак Матеуш 3 0
Гетингер Крыстян 3 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Флис Марцин 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Матрас Матеуш 1 0
Глива Михал 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Томашевич Гжегож 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Ситек Максимилиан 1 0
Стрончек Рафал 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

8
18
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
0
0%
5
28%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
3
38%
1
6%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
5
33%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2
Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3
Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Легия 0:0 Сталь Мелец - Ракув 0:1 Лех - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 12 8 3 1 27 - 7 27
2. Ракув 11 7 3 1 24 - 16 24
3. Лехия Гданьск 12 6 5 1 21 - 10 23
4. Погонь Щецин 12 6 4 2 20 - 10 22
5. Шлёнск 12 5 5 2 20 - 14 20
6. Краковия 12 4 5 3 19 - 19 17
7. Сталь Мелец 12 4 4 4 15 - 18 16
8. Заглембе Любин 11 5 1 5 14 - 18 16
9. Радомьяк Радом 12 3 7 2 15 - 12 16
10. Ягеллония 12 4 4 4 13 - 16 16
11. Пяст 11 4 2 5 14 - 15 14
12. Висла Краков 12 4 2 6 14 - 21 14
13. Гурник Забже 11 4 2 5 14 - 16 14
14. Висла Плоцк 12 4 1 7 19 - 21 13
15. Легия 9 3 0 6 10 - 13 9
16. Варта Познань 12 1 5 6 8 - 15 8
17. Брук-Бет Термалица 11 1 4 6 12 - 18 7
18. Гурник Ленчна 12 1 3 8 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Лехия Гданьск 6 4 2 0 11 - 4 14
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Сталь Мелец 6 4 0 2 9 - 8 12
6. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
7. Ягеллония 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Гурник Забже 6 3 0 3 7 - 7 9
10. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
12. Краковия 5 2 2 1 10 - 8 8
13. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
14. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 6 0 4 2 2 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Шлёнск 6 3 2 1 12 - 8 11
3. Лех 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 5 2 0 3 5 - 11 6
9. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
10. Гурник Забже 5 1 2 2 7 - 9 5
11. Сталь Мелец 6 0 4 2 6 - 10 4
12. Радомьяк Радом 6 0 4 2 5 - 7 4
13. Ягеллония 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Легия 5 1 0 4 4 - 8 3
16. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Варта Познань 0:0 Сталь Мелец онлайн




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