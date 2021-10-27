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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Енисей
 
Позже
Крылья Советов

История личных встреч

Енисей
Крылья Советов

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ФПД
4:0
ФПД
3:1
КФ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ФПД
1:0
ФПД
1:0
ФПД
1:0
ФПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванов Егор III 1 0.5
Скворцов Алексей 1 0.5
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Енисей - Ротор 1:1
Нефтехимик - Енисей 2:3 Акрон - Енисей 4:1 Оренбург - Енисей 2:0 Енисей - Томь 2:3 Факел - Енисей 3:1 Енисей - Балтика 1:0 Металлург Липецк - Енисей 0:2 Енисей - Волгарь 2:2 Знамя Ногинск - Енисей 0:4 СКА-Хабаровск - Енисей 4:3 Енисей - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Енисей 0:1 Енисей - Акрон 2:1 Енисей - Алания 0:3 Спартак-2 - Енисей 2:1 Енисей - ПФК Кубань 2:2
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1
Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 4:1 Пролетер Нови-Сад - Крылья Советов 1:3 Балтика - Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 3:1
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Енисей" - "Крылья Советов", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2021, осталось 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 140
Енисей 10.7% (15)
X 3.6% (5)
Крылья Советов 85.7% (120)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Крылья Советов
6.95
4.86
1.53
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Енисей - Крылья Советов онлайн


Прогнозы на матч Енисей - Крылья Советов

Исход игры
Енисей
10.6% (15)
Ничья
3.5% (5)
Крылья Советов
85.8% (121)
Тотал 2.5
Больше
55.97% (75)
Меньше
44.03% (59)
Обе команды забьют
Да
58.21% (78)
Нет
41.79% (56)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
42.6% (60)
0:1 Крылья Советов
21.3% (30)
0:2 Крылья Советов
14.2% (20)
2:1 Енисей
5.7% (8)
1:0 Енисей
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
1:3 Крылья Советов
2.1% (3)
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