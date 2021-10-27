Россия: Кубок 2021-2022
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Ахатов ДанилНападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
История личных встреч
Алания
Уфа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0
Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2 Спартак-2 - Алания 3:2 Алания - ПФК Кубань 3:2 Енисей - Алания 0:3 Торпедо Москва - Алания 3:1 Краснодар-2 - Алания 1:3 КАМАЗ - Алания 1:1
Уфа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0
Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3 Уфа - Олимпиакос 1:1 Университатя Крайова - Уфа 0:2 Уфа - Балтика 2:0 Уфа - Чайка 2:1
Прогнозы на матч Алания 0:0 Уфа
Исход игры
Алания
48.5% (66)
Ничья
22.8% (31)
Уфа
28.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
45.04% (59)
Меньше
54.96% (72)
Обе команды забьют
Да
66.41% (87)
Нет
33.59% (44)
Популярный счёт
2:1 Алания
25.7% (35)
1:1 Ничья
20.6% (28)
1:0 Алания
16.9% (23)
1:2 Уфа
15.4% (21)
0:1 Уфа
11% (15)
2:0 Алания
2.2% (3)
0:2 Уфа
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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