Прорывался по центру к воротам соперника Магомедов, но напоролся на Плиева, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.

На чужой половине поля получил по ногам Кротов от Цараева. Штрафной удар будет в распоряжении уфимцев.

Мог убегать в контратаку по флангу Хосонов, но его уложил на газон в подкате Алиев. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

С фланга низом прострелил Камилов вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля навесил Камилов на ближнюю штангу, но здесь Бутаев головой вынес сферу на еще один угловой.

24' Снова оказался на газоне игрок "Уфы". На этот раз Камилов неудачно приземлился после столкновения с соперником.

23' Забрасывал со своей половины поля Мрзляк в штрафную на Агаларова, но тот проиграл борьбу за мяч Багаеву.

22' Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Алиев. Потребуется ему помощь медиков.

21' Получил по ногам в центре поля Алиев от Хабалова. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

20' Пробивал головой метров с девяти Гиоргобиани после очередного навеса с угла поля, но мяч застрял в гуще защитников.

19' Ничего не смогли извлечь хозяева из углового, после навеса в центр штрафной мяч спокойно вынес головой Журавлёв.

18' С правого фланга низом прострелил Гиоргобиани в штрафную, но здесь Батака вынес снаряд на угловой.

16' В медленном темпе проходит наш поединок. Команды не спешат раскрываться, присматриваясь друг к другу.

15' Подача последовала в штрафную с фланга от Хосонова, но здесь выиграл верх Журавлёв и вынес мяч подальше.

14' С фланга прострелил Гиоргобиани в центр под удар Машукову, но тот с ходу пробил намного выше ворот.

13' Разрезной пас в штрафную исполнял Иванов на ход Кротову, но тот не понял партнера и не пошел на мяч.

11' Много фолов на старте поединка, команды не дают играть друг другу, пресекая любую активность.

10' На фланге подставился под соперника в верховой борьбе Кротов. Штрафной удар исполнят уфимцы.

9' Дальний заброс исполнял Цараве на ход Гиоргобиани, но тому пробить в силовой борьбе не дал Ботака.

8' На фланге получил по ногам Камилов от Багаева в подкате. Штрафной удар исполнят гости.

7' С дальней дистанции пробивал по воротам Кротов из-под защитника, но мяч полетел выше перекладины.

5' Магомедов по флангу отдавал пас на ход Кобесову, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

4' В центре поля грамотно подставился Алиев и заработал для своей команды штрафной удар.

3' Прорывался по флангу Кротов и подал в штрафную, но никто из партнеров не смог замкнуть.

2' Гиоргобиани забросил в штрафную на ход Хабалову, но тот в борьбе с защитником не смог добраться до мяча.