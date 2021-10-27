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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Алания
0:0
Первый тайм
Уфа
Алания
Уфа

История личных встреч

Алания
Уфа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ФПД
0:3
ФПД
2:1

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0
Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2 Спартак-2 - Алания 3:2 Алания - ПФК Кубань 3:2 Енисей - Алания 0:3 Торпедо Москва - Алания 3:1 Краснодар-2 - Алания 1:3 КАМАЗ - Алания 1:1
Уфа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0
Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3 Уфа - Олимпиакос 1:1 Университатя Крайова - Уфа 0:2 Уфа - Балтика 2:0 Уфа - Чайка 2:1
  • Первый тайм
  • 30'
    С угла поля навесил Камилов на ближнюю штангу, но здесь Бутаев головой вынес сферу на еще один угловой.
  • Угловой
    29'
    С фланга низом прострелил Камилов вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 28'
    Мог убегать в контратаку по флангу Хосонов, но его уложил на газон в подкате Алиев. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 27'
    На чужой половине поля получил по ногам Кротов от Цараева. Штрафной удар будет в распоряжении уфимцев.
  • 25'
    Прорывался по центру к воротам соперника Магомедов, но напоролся на Плиева, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.
  • 24'
    Снова оказался на газоне игрок "Уфы". На этот раз Камилов неудачно приземлился после столкновения с соперником.
  • 23'
    Забрасывал со своей половины поля Мрзляк в штрафную на Агаларова, но тот проиграл борьбу за мяч Багаеву.
  • 22'
    Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Алиев. Потребуется ему помощь медиков.
  • 21'
    Получил по ногам в центре поля Алиев от Хабалова. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
  • 20'
    Пробивал головой метров с девяти Гиоргобиани после очередного навеса с угла поля, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 19'
    Ничего не смогли извлечь хозяева из углового, после навеса в центр штрафной мяч спокойно вынес головой Журавлёв.
  • Угловой
    18'
    С правого фланга низом прострелил Гиоргобиани в штрафную, но здесь Батака вынес снаряд на угловой.
  • 16'
    В медленном темпе проходит наш поединок. Команды не спешат раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 15'
    Подача последовала в штрафную с фланга от Хосонова, но здесь выиграл верх Журавлёв и вынес мяч подальше.
  • 14'
    С фланга прострелил Гиоргобиани в центр под удар Машукову, но тот с ходу пробил намного выше ворот.
  • 13'
    Разрезной пас в штрафную исполнял Иванов на ход Кротову, но тот не понял партнера и не пошел на мяч.
  • 11'
    Много фолов на старте поединка, команды не дают играть друг другу, пресекая любую активность.
  • 10'
    На фланге подставился под соперника в верховой борьбе Кротов. Штрафной удар исполнят уфимцы.
  • 9'
    Дальний заброс исполнял Цараве на ход Гиоргобиани, но тому пробить в силовой борьбе не дал Ботака.
  • 8'
    На фланге получил по ногам Камилов от Багаева в подкате. Штрафной удар исполнят гости.
  • 7'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Кротов из-под защитника, но мяч полетел выше перекладины.
  • 5'
    Магомедов по флангу отдавал пас на ход Кобесову, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 4'
    В центре поля грамотно подставился Алиев и заработал для своей команды штрафной удар.
  • 3'
    Прорывался по флангу Кротов и подал в штрафную, но никто из партнеров не смог замкнуть.
  • 2'
    Гиоргобиани забросил в штрафную на ход Хабалову, но тот в борьбе с защитником не смог добраться до мяча.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! Приглашаю Вас на матч Кубка России в котором встретятся "Алания" и "Уфа". Победитель этого противостояния выйдет в следующий раунд, так что игра будет крайне интересной. Комментировать встречу для вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 136
Алания 48.5% (66)
X 22.8% (31)
Уфа 28.7% (39)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Уфа
2.51
3.60
3.73
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Новости
Где смотреть матч Алания 0:0 Уфа онлайн


Прогнозы на матч Алания 0:0 Уфа

Исход игры
Алания
48.5% (66)
Ничья
22.8% (31)
Уфа
28.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
45.04% (59)
Меньше
54.96% (72)
Обе команды забьют
Да
66.41% (87)
Нет
33.59% (44)
Популярный счёт
2:1 Алания
25.7% (35)
1:1 Ничья
20.6% (28)
1:0 Алания
16.9% (23)
1:2 Уфа
15.4% (21)
0:1 Уфа
11% (15)
2:0 Алания
2.2% (3)
0:2 Уфа
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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