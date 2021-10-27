  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Предварительные раунды
  4. Россия
  5. Кубок 2021-2022

Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ротор
 
Позже
Ахмат
Ротор
Ахмат

История личных встреч

Ротор
Ахмат

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:1

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ПФК Кубань 1:3 Енисей - Ротор 1:1
Ротор - Торпедо Москва 1:1 Краснодар-2 - Ротор 1:1 Ротор - КАМАЗ 1:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Нефтехимик - Ротор 1:3 Ротор - Акрон 1:2 Оренбург - Ротор 0:3 Томь - Ротор 1:1 Кайрат Москва - Ротор 0:3 Факел - Ротор 1:0 Ротор - Балтика 1:1 Металлург Липецк - Ротор 0:1 Ротор - Волгарь 1:1 Ротор - СКА-Хабаровск 0:0 Ротор - Олимп-Долгопрудный 1:1 Ротор - Текстильщик 0:0
Ахмат
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2
Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2 Ахмат - Тамбов 3:1 Ротор - Ахмат 1:0 Урал - Ахмат 1:1
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Ротор" - "Ахмат", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 137
Ротор 10.2% (14)
X 16.8% (23)
Ахмат 73% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Ахмат
5.15
3.84
2.06
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ротор - Ахмат онлайн


Прогнозы на матч Ротор - Ахмат

Исход игры
Ротор
10.1% (14)
Ничья
16.5% (23)
Ахмат
73.4% (102)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (55)
Меньше
58.33% (77)
Обе команды забьют
Да
55.3% (73)
Нет
44.7% (59)
Популярный счёт
0:1 Ахмат
31.7% (44)
1:2 Ахмат
30.2% (42)
1:1 Ничья
13.7% (19)
0:2 Ахмат
5.8% (8)
2:1 Ротор
4.3% (6)
1:0 Ротор
4.3% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:3 Ахмат
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 