Россия: Кубок 2021-2022
- Основной состав
-
22 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Голосов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Репин НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
85 Школик ИгорьПолузащитник
-
77 Минаев РоманНападающий
-
Главный тренер: Хохлов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Адуев АмирПолузащитник
-
18 Себаи СенинНападающий
-
77 Кадыров АлиНападающий
- Запасные игроки
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
История личных встреч
Ротор
Ахмат
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ПФК Кубань 1:3 Енисей - Ротор 1:1
Ротор - Торпедо Москва 1:1 Краснодар-2 - Ротор 1:1 Ротор - КАМАЗ 1:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Нефтехимик - Ротор 1:3 Ротор - Акрон 1:2 Оренбург - Ротор 0:3 Томь - Ротор 1:1 Кайрат Москва - Ротор 0:3 Факел - Ротор 1:0 Ротор - Балтика 1:1 Металлург Липецк - Ротор 0:1 Ротор - Волгарь 1:1 Ротор - СКА-Хабаровск 0:0 Ротор - Олимп-Долгопрудный 1:1 Ротор - Текстильщик 0:0
Ахмат
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2
Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2 Ахмат - Тамбов 3:1 Ротор - Ахмат 1:0 Урал - Ахмат 1:1
Прогнозы на матч Ротор - Ахмат
Исход игры
Ротор
10.1% (14)
Ничья
16.5% (23)
Ахмат
73.4% (102)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (55)
Меньше
58.33% (77)
Обе команды забьют
Да
55.3% (73)
Нет
44.7% (59)
Популярный счёт
0:1 Ахмат
31.7% (44)
1:2 Ахмат
30.2% (42)
1:1 Ничья
13.7% (19)
0:2 Ахмат
5.8% (8)
2:1 Ротор
4.3% (6)
1:0 Ротор
4.3% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:3 Ахмат
1.4% (2)
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