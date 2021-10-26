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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ротор
 
Позже
Ахмат

История личных встреч

Ротор
Ахмат

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:1

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ПФК Кубань 1:3 Енисей - Ротор 1:1
Ротор - Торпедо Москва 1:1 Краснодар-2 - Ротор 1:1 Ротор - КАМАЗ 1:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Нефтехимик - Ротор 1:3 Ротор - Акрон 1:2 Оренбург - Ротор 0:3 Томь - Ротор 1:1 Кайрат Москва - Ротор 0:3 Факел - Ротор 1:0 Ротор - Балтика 1:1 Металлург Липецк - Ротор 0:1 Ротор - Волгарь 1:1 Ротор - СКА-Хабаровск 0:0 Ротор - Олимп-Долгопрудный 1:1 Ротор - Текстильщик 0:0
Ахмат
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2
Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2 Ахмат - Тамбов 3:1 Ротор - Ахмат 1:0 Урал - Ахмат 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2021, осталось 1 день 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Ротор 10.3% (7)
    X 16.2% (11)
    Ахмат 73.5% (50)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Ахмат
    5.70
    3.87
    1.65
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ротор - Ахмат онлайн


    Прогнозы на матч Ротор - Ахмат

    Исход игры
    Ротор
    10.4% (7)
    Ничья
    16.4% (11)
    Ахмат
    73.1% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.69% (31)
    Меньше
    52.31% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (39)
    Нет
    40% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Ахмат
    35.8% (24)
    0:1 Ахмат
    26.9% (18)
    1:1 Ничья
    13.4% (9)
    1:0 Ротор
    6% (4)
    0:2 Ахмат
    4.5% (3)
    2:2 Ничья
    3% (2)
    2:1 Ротор
    3% (2)
    1:3 Ахмат
    3% (2)
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