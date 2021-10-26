Россия: Кубок 2021-2022
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История личных встреч
Факел
Нижний Новгород
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Shepilov D.
|1
|0.5
|_Razborov A.
|1
|0.5
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берковский Илья
|1
|1
|Ткачук Денис
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Груничев Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0
Факел - Текстильщик 3:0 Алания - Факел 1:0 Факел - Спартак-2 3:0 ПФК Кубань - Факел 0:4 Факел - Енисей 3:1 Торпедо Москва - Факел 2:2 Факел - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Факел 2:1 Динамо Барнаул - Факел 0:2 Факел - Ротор 1:0 Нефтехимик - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:0 Факел - Олимп-Долгопрудный 2:1 Оренбург - Факел 0:2 Факел - Томь 2:0 Факел - Велес Москва 1:0
Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1
Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Рубин - Нижний Новгород 2:1 Томь - Нижний Новгород 1:1 Чертаново - Нижний Новгород 1:3 Нижний Новгород - Спартак-2 4:0
Прогнозы на матч Факел - Нижний Новгород
Исход игры
Факел
29.7% (19)
Ничья
20.3% (13)
Нижний Новгород
50% (32)
Тотал 2.5
Больше
48.39% (30)
Меньше
51.61% (32)
Обе команды забьют
Да
69.35% (43)
Нет
30.65% (19)
Популярный счёт
1:2 Нижний Новгород
31.3% (20)
1:1 Ничья
20.3% (13)
1:0 Факел
15.6% (10)
2:1 Факел
10.9% (7)
0:1 Нижний Новгород
7.8% (5)
0:2 Нижний Новгород
6.3% (4)
1:3 Нижний Новгород
3.1% (2)
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