  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Предварительные раунды
  4. Россия
  5. Кубок 2021-2022

Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Факел
 
Позже
Нижний Новгород

История личных встреч

Факел
Нижний Новгород

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ФПД
1:2
ФПД
0:1
ФПД
0:2
ФПД
2:1
ФПД
1:0
ФПД
1:0
ФПД
0:0
ФПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Shepilov D. 1 0.5
_Razborov A. 1 0.5
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берковский Илья 1 1
Ткачук Денис 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Груничев Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0
Факел - Текстильщик 3:0 Алания - Факел 1:0 Факел - Спартак-2 3:0 ПФК Кубань - Факел 0:4 Факел - Енисей 3:1 Торпедо Москва - Факел 2:2 Факел - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Факел 2:1 Динамо Барнаул - Факел 0:2 Факел - Ротор 1:0 Нефтехимик - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:0 Факел - Олимп-Долгопрудный 2:1 Оренбург - Факел 0:2 Факел - Томь 2:0 Факел - Велес Москва 1:0
Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1
Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Рубин - Нижний Новгород 2:1 Томь - Нижний Новгород 1:1 Чертаново - Нижний Новгород 1:3 Нижний Новгород - Спартак-2 4:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2021, осталось 1 день 1 час 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Факел 29.9% (20)
    X 20.9% (14)
    Нижний Новгород 49.3% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Нижний Новгород
    3.00
    3.27
    2.35
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Факел - Нижний Новгород онлайн


    Прогнозы на матч Факел - Нижний Новгород

    Исход игры
    Факел
    29.7% (19)
    Ничья
    20.3% (13)
    Нижний Новгород
    50% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.39% (30)
    Меньше
    51.61% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    69.35% (43)
    Нет
    30.65% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Нижний Новгород
    31.3% (20)
    1:1 Ничья
    20.3% (13)
    1:0 Факел
    15.6% (10)
    2:1 Факел
    10.9% (7)
    0:1 Нижний Новгород
    7.8% (5)
    0:2 Нижний Новгород
    6.3% (4)
    1:3 Нижний Новгород
    3.1% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    30 000 рублей бонусы!
    1500 рублей для новых игроков!
    Фрибет для тебя!
    1000 рублей для ставок АПЛ


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     