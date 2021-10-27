Россия: Кубок 2021-2022
0:1
Второй тайм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Ежков ДанилаНападающий
- Полузащитник
-
Главный тренер: Куликов Артём
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Полузащитник
-
33 Сокол АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Защитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
- Защитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Божович Миодраг
Результаты последних матчей
Велес Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Балтика - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:1
Волгарь - Велес Москва 0:1 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Нефтехимик 1:2 Текстильщик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Акрон 1:1 Динамо Брянск - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Алания 2:2 Оренбург - Велес Москва 2:1 Спартак-2 - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Томь 0:0 Велес Москва - Томь 1:0 ПФК Кубань - Велес Москва 0:2 Факел - Велес Москва 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0
Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4 Арсенал Тула - Чукарички 1:3 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 2:4
Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Тула
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Велес Москва
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|3.
|Динамо Брянск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Прогнозы на матч Велес Москва 0:1 Арсенал Тула
Исход игры
Велес Москва
9% (12)
Ничья
8.3% (11)
Арсенал Тула
82.7% (110)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (75)
Меньше
42.31% (55)
Обе команды забьют
Да
62.31% (81)
Нет
37.69% (49)
Популярный счёт
1:2 Арсенал Тула
44.4% (59)
0:1 Арсенал Тула
21.8% (29)
0:2 Арсенал Тула
7.5% (10)
1:1 Ничья
6.8% (9)
1:3 Арсенал Тула
4.5% (6)
2:1 Велес Москва
3% (4)
1:0 Велес Москва
3% (4)
0:3 Арсенал Тула
2.3% (3)
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