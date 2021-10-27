  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Кубок 2021-2022

Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Велес Москва
0:1
Второй тайм
Арсенал Тула
Велес Москва
Арсенал Тула

Результаты последних матчей

Велес Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Балтика - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:1
Волгарь - Велес Москва 0:1 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Нефтехимик 1:2 Текстильщик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Акрон 1:1 Динамо Брянск - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Алания 2:2 Оренбург - Велес Москва 2:1 Спартак-2 - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Томь 0:0 Велес Москва - Томь 1:0 ПФК Кубань - Велес Москва 0:2 Факел - Велес Москва 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0
Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4 Арсенал Тула - Чукарички 1:3 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 2:4
  • Второй тайм
  • Угловой
    70'
    Второй подряд штрафной удар заработал "Арсенал". Галоян пульнул со стандарта под перекладину, и Шамов перевёл мяч на угловой, на котором удача не улыбнулась "Велесу".
  • Судья
    68'
    Галоян упал возле лицевой в чужой штрафной, но пенальти нет.
  • 68'
    "Арсенал" в позиционном нападении... Потеря от Хлусевича.
  • 67'
    Секундомер тикает, а "Велес" владеет мячом, но моментов не создаёт. 
  • 66'
    Осипов на правом фланге не сделал хорошее продолжение - закинул мяч в никуда.
  • Угловой
    65'
    Штрафной и угловой не принесли "Велесу" успеха.
  • Желтая карточка
    63'
    Жёлтая карточка Довбне за нарушение метрах в 10 перед своей штрафной.
  • 62'
    Шамов просто берёт в руки прикатывающийся к нему мяч.
  • Замена
    61'
    Кингс Кангва меняет Гулиева в составе "Арсенала".
  • Желтая карточка
    60'
    Тарасов сфолил в центре поля и схлопотал жёлтую.
  • 59'
    Дальний выстрел Суханова - очень высоко.
  • 58'
    Игра примерно равная во втором тайме.
  • Угловой
    57'
    И ещё один корнер "Велеса" будет... Подача Галояна на этот раз менее опасная.
  • Угловой
    55'
    Угловой с левого  края исполнит московская команда.
  • 54'
    Велес - это бог скота у древних славян, если кто не знает.
  • 53'
    Гулиев здорово сыграл в отборе против Галояна.
  • 52'
    Но и "Арсенал" не намерен закрываться возле своих ворот, понимая, что это может грозить опасностью.
  • 51'
    "Велесу" забитый гол сейчас нужнее, поэтому он пытается атаковать. 
  • 50'
    И ещё один удар хозяев со средней или дальней дистанции: мяч следует рядом с левой штангой.
  • 49'
    Дальний удар Кертанова - рядом со штангой.
  • 47'
    "Арсенал" потерял мяч в атаке - аут.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Замена
    Лопатин вместо Митришева, Самылин вместо Кахидзе - замены у "Велеса".
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён, счёт 0:1.
  • Угловой
    45'
    Угловой "Велеса" с правого края.
  • Желтая карточка
    45'
    Камболов сфолил на чужой половине поля против Кертанова.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • 45'
    Галоян навесил с корнера - в голову своему мяч не положил.
  • Угловой
    44'
    Удар Смита с правого полуфланга - рикошет от Довбни приводит к угловому.
  • 43'
    Суханов подключился к атаке туляков и низко навесил справа, но никто эту фланговую доставку не замкнул.
  • 42'
    Тудорие пробовал пробить с лёта и с разворота после подачи с правого края - получилось плохо.
     
  • 41'
    Косаревский фиксирует мяч в перчатках со второй попытки.
  • 40'
    "Арсенал" ведёт позиционную атаку.
  • Опасный момент
    39'
    Галоян закинул мяч со стандарта на дальнюю штангу, Тарасов опасно скинул головой, и Тудорие выбил снаряд чуть ли не с ленточки.
  • Желтая карточка
    38'
    Жёлтая карточка Суханову за нарушение против Кертаново. С левой стороны от чужой штрафной пробьёт штрафной "Велес".
  • Угловой
    36'
    Хозяева разыграли угловой на правом фланге и заработали аут.
  • Фол, нарушение
    35'
    Эванс Кангва на чужой половине завалил на газон Стаменковича.
  • Фол, нарушение
    35'
    Кертанов пострадал от небольшого фола в центре поля.
  • 34'
    Кахидзе, ошибшийся в эпизоде с голом, пошёл по правому флангу в атаку, но не добился даже углового.
  • Описание гола
    33'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Эванс Кангва!
    Вот что значит класс: включился "Арсенал" - и забил. Тудорие отдал пас направо Суханову, тот навесил на дальнюю штангу, защитник хозяев потерял концентрацию, и Эванс Кангва ногой поразил ближний угол.
  • 31'
    "Арсенал" в нападении. Удар Эванса Кангвы был заблокирован, а потом Бьорнстрем бесполезно прострелил с левого полуфланга.
  • 30'
    Божович выигрывал Кубок России в 2014 году с "Ростовом". Повторит ли он это достижение в 2022 году с "Арсеналом"?
  • Офсайд
    29'
    Офсайд, кажется, у Тудорие, поэтому игра ненамного остановлена.
  • 28'
    После заброса в их штрафную туляки разобрались в ситуации неплохо.
  • 27'
    Тот корнер хозяев оказался неопасен. Теперь "велесовцы" начинают новую со своей половины поля.
  • Угловой
    26'
    Кахидзе пытался прострелить справа, и Довбня переправил мяч на угловой.
  • 25'
    Следует констатировать, что "Велес" изменил ход игры, стал больше атаковать.
  • 24'
    Шамов легко ловит в руки подачу с правого фланга.
  • Угловой
    23'
    Галоян навесил с правофлангового углового на дальнюю штангу, где Тарасов не смог пробить головой в борьбе с соперниками.
  • Фол, нарушение
    22'
    С левого края штрафной исполнит команда хозяев.
  • Фол, нарушение
    21'
    "Арсенал" заработал штрафной в центре поля на правом фланге и разыграл его.
  • Опасный момент
    20'
    А вот и опасный момент у "Велеса"! Был прострел с левой стороны на дальнюю штангу от Короткова, а Митришев в подкате чуть-чуть не дотянулся до мяча, чтобы проткнуть его в пустую цель.
  • 19'
    В последние минуты хозяева чаще переходить центр поля, но, опять-таки, всё это в отсутствие остроты.
  • 18'
    В Домодедово команды играют, именно там домашний стадион у самобытной команды "Велес".
  • 17'
    Камболов опять приложился издали - снова выше створа.
  • 16'
    Шамов ловит свечку от Гулиева, и это не был спас специально своему вратарю, поэтому нет и свободного удара в пользу "Велеса".
  • 14'
    Неудачно сходили москвичи вперёд, упустили мяч в аут.
  • 13'
    "Арсенал" поактивнее смотрится, но не реализует своё территориальное преимущество в счёт на табло.
  • 12'
    Дальний удар от активного Камболова - над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    11'
    Сходил "Велес" в атаку и сфолил там на Камболове.
  • Угловой
    10'
    Косаревский отразил дальний удар. Далее Панченко навесил с очередного углового, кто-то из "канониров" пробил головой, и мяч опустился на сетку с верхней стороны.
  • Угловой
    9'
    Новый корнер от правого флажка подадут туляки... Нет, разыграли, и после навеса - ещё один угловой.
  • 7'
    Удар Галояна - выше створа.
  • Угловой
    6'
    Угловой с правого фланга исполнит "Арсенал"... Сокол пробивал после подачи головой - недостаточно сильно и левее створа.
  • 5'
    Игрок гостей решился на дальний удар - Косаревский на месте.
  • 4'
    Пока без моментов.
  • 2'
    Без опасности подали штрафной туляки.
  • Желтая карточка
    1'
    Жёлтая карточка Вульфову.
  • Травма, повреждение
    1'
    И сразу фол хозяев против Тудорие, которому требуется медпомощь.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Всем добрый вечер! В матче Кубка России "Велес" принимает "Арсенал". Трансляцию сей встречи проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 133
Велес Москва 9% (12)
X 8.3% (11)
Арсенал Тула 82.7% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Москва
Ничья
Арсенал Тула
4.92
5.36
2.13
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Велес Москва 0:1 Арсенал Тула онлайн


Прогнозы на матч Велес Москва 0:1 Арсенал Тула

Исход игры
Велес Москва
9% (12)
Ничья
8.3% (11)
Арсенал Тула
82.7% (110)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (75)
Меньше
42.31% (55)
Обе команды забьют
Да
62.31% (81)
Нет
37.69% (49)
Популярный счёт
1:2 Арсенал Тула
44.4% (59)
0:1 Арсенал Тула
21.8% (29)
0:2 Арсенал Тула
7.5% (10)
1:1 Ничья
6.8% (9)
1:3 Арсенал Тула
4.5% (6)
2:1 Велес Москва
3% (4)
1:0 Велес Москва
3% (4)
0:3 Арсенал Тула
2.3% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 