Осипов на правом фланге не сделал хорошее продолжение - закинул мяч в никуда.

Секундомер тикает, а "Велес" владеет мячом, но моментов не создаёт.

"Арсенал" в позиционном нападении... Потеря от Хлусевича.

Галоян упал возле лицевой в чужой штрафной, но пенальти нет.

Второй подряд штрафной удар заработал "Арсенал". Галоян пульнул со стандарта под перекладину, и Шамов перевёл мяч на угловой, на котором удача не улыбнулась "Велесу".

Дальний удар Кертанова - рядом со штангой.

И ещё один удар хозяев со средней или дальней дистанции: мяч следует рядом с левой штангой.

"Велесу" забитый гол сейчас нужнее, поэтому он пытается атаковать.

Но и "Арсенал" не намерен закрываться возле своих ворот, понимая, что это может грозить опасностью.

Гулиев здорово сыграл в отборе против Галояна.

Велес - это бог скота у древних славян, если кто не знает.

И ещё один корнер "Велеса" будет... Подача Галояна на этот раз менее опасная.

Тарасов сфолил в центре поля и схлопотал жёлтую.

Шамов просто берёт в руки прикатывающийся к нему мяч.

Жёлтая карточка Довбне за нарушение метрах в 10 перед своей штрафной.

Штрафной и угловой не принесли "Велесу" успеха.

Первый тайм

— Первый тайм завершён, счёт 0:1.

45' Угловой "Велеса" с правого края.

45' Камболов сфолил на чужой половине поля против Кертанова.

45' +1 минута.

45' Галоян навесил с корнера - в голову своему мяч не положил.

44' Удар Смита с правого полуфланга - рикошет от Довбни приводит к угловому.

43' Суханов подключился к атаке туляков и низко навесил справа, но никто эту фланговую доставку не замкнул.

42' Тудорие пробовал пробить с лёта и с разворота после подачи с правого края - получилось плохо.



41' Косаревский фиксирует мяч в перчатках со второй попытки.

40' "Арсенал" ведёт позиционную атаку.

39' Галоян закинул мяч со стандарта на дальнюю штангу, Тарасов опасно скинул головой, и Тудорие выбил снаряд чуть ли не с ленточки.

38' Жёлтая карточка Суханову за нарушение против Кертаново. С левой стороны от чужой штрафной пробьёт штрафной "Велес".

36' Хозяева разыграли угловой на правом фланге и заработали аут.

35' Эванс Кангва на чужой половине завалил на газон Стаменковича.

35' Кертанов пострадал от небольшого фола в центре поля.

34' Кахидзе, ошибшийся в эпизоде с голом, пошёл по правому флангу в атаку, но не добился даже углового.

33' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Эванс Кангва!

Вот что значит класс: включился "Арсенал" - и забил. Тудорие отдал пас направо Суханову, тот навесил на дальнюю штангу, защитник хозяев потерял концентрацию, и Эванс Кангва ногой поразил ближний угол.

31' "Арсенал" в нападении. Удар Эванса Кангвы был заблокирован, а потом Бьорнстрем бесполезно прострелил с левого полуфланга.

30' Божович выигрывал Кубок России в 2014 году с "Ростовом". Повторит ли он это достижение в 2022 году с "Арсеналом"?

29' Офсайд, кажется, у Тудорие, поэтому игра ненамного остановлена.

28' После заброса в их штрафную туляки разобрались в ситуации неплохо.

27' Тот корнер хозяев оказался неопасен. Теперь "велесовцы" начинают новую со своей половины поля.

26' Кахидзе пытался прострелить справа, и Довбня переправил мяч на угловой.

25' Следует констатировать, что "Велес" изменил ход игры, стал больше атаковать.

24' Шамов легко ловит в руки подачу с правого фланга.

23' Галоян навесил с правофлангового углового на дальнюю штангу, где Тарасов не смог пробить головой в борьбе с соперниками.

22' С левого края штрафной исполнит команда хозяев.

21' "Арсенал" заработал штрафной в центре поля на правом фланге и разыграл его.

20' А вот и опасный момент у "Велеса"! Был прострел с левой стороны на дальнюю штангу от Короткова, а Митришев в подкате чуть-чуть не дотянулся до мяча, чтобы проткнуть его в пустую цель.

19' В последние минуты хозяева чаще переходить центр поля, но, опять-таки, всё это в отсутствие остроты.

18' В Домодедово команды играют, именно там домашний стадион у самобытной команды "Велес".

17' Камболов опять приложился издали - снова выше створа.

16' Шамов ловит свечку от Гулиева, и это не был спас специально своему вратарю, поэтому нет и свободного удара в пользу "Велеса".

14' Неудачно сходили москвичи вперёд, упустили мяч в аут.

13' "Арсенал" поактивнее смотрится, но не реализует своё территориальное преимущество в счёт на табло.

12' Дальний удар от активного Камболова - над перекладиной.

11' Сходил "Велес" в атаку и сфолил там на Камболове.

10' Косаревский отразил дальний удар. Далее Панченко навесил с очередного углового, кто-то из "канониров" пробил головой, и мяч опустился на сетку с верхней стороны.

9' Новый корнер от правого флажка подадут туляки... Нет, разыграли, и после навеса - ещё один угловой.

7' Удар Галояна - выше створа.

6' Угловой с правого фланга исполнит "Арсенал"... Сокол пробивал после подачи головой - недостаточно сильно и левее створа.

5' Игрок гостей решился на дальний удар - Косаревский на месте.

4' Пока без моментов.

2' Без опасности подали штрафной туляки.

1' Жёлтая карточка Вульфову.

1' И сразу фол хозяев против Тудорие, которому требуется медпомощь.