Россия: Кубок 2021-2022
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Результаты последних матчей
Велес Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Балтика - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:1
Волгарь - Велес Москва 0:1 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Нефтехимик 1:2 Текстильщик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Акрон 1:1 Динамо Брянск - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Алания 2:2 Оренбург - Велес Москва 2:1 Спартак-2 - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Томь 0:0 Велес Москва - Томь 1:0 ПФК Кубань - Велес Москва 0:2 Факел - Велес Москва 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0
Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4 Арсенал Тула - Чукарички 1:3 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 2:4
Прогнозы на матч Велес Москва - Арсенал Тула
Исход игры
Велес Москва
9.7% (6)
Ничья
11.3% (7)
Арсенал Тула
79% (49)
Тотал 2.5
Больше
57.38% (35)
Меньше
42.62% (26)
Обе команды забьют
Да
67.21% (41)
Нет
32.79% (20)
Популярный счёт
1:2 Арсенал Тула
46.8% (29)
0:1 Арсенал Тула
21% (13)
1:1 Ничья
9.7% (6)
0:2 Арсенал Тула
4.8% (3)
1:0 Велес Москва
4.8% (3)
1:3 Арсенал Тула
3.2% (2)
2:1 Велес Москва
3.2% (2)
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