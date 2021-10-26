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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Велес Москва
 
Позже
Арсенал Тула

Результаты последних матчей

Велес Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Балтика - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:1
Волгарь - Велес Москва 0:1 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Нефтехимик 1:2 Текстильщик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Акрон 1:1 Динамо Брянск - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Алания 2:2 Оренбург - Велес Москва 2:1 Спартак-2 - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Томь 0:0 Велес Москва - Томь 1:0 ПФК Кубань - Велес Москва 0:2 Факел - Велес Москва 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0
Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4 Арсенал Тула - Чукарички 1:3 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 2:4
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Велес Москва - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2021, осталось 1 день 1 час 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Велес Москва 10% (6)
    X 10% (6)
    Арсенал Тула 80% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Велес Москва
    Ничья
    Арсенал Тула
    4.60
    3.53
    1.83
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Велес Москва - Арсенал Тула онлайн


    Прогнозы на матч Велес Москва - Арсенал Тула

    Исход игры
    Велес Москва
    9.7% (6)
    Ничья
    11.3% (7)
    Арсенал Тула
    79% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.38% (35)
    Меньше
    42.62% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    67.21% (41)
    Нет
    32.79% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал Тула
    46.8% (29)
    0:1 Арсенал Тула
    21% (13)
    1:1 Ничья
    9.7% (6)
    0:2 Арсенал Тула
    4.8% (3)
    1:0 Велес Москва
    4.8% (3)
    1:3 Арсенал Тула
    3.2% (2)
    2:1 Велес Москва
    3.2% (2)
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