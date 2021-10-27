Россия: Кубок 2021-2022
0:0
Перерыв
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Елисеев ИльяЗащитник
- Защитник
-
17 Прошкин ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Седько ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бородюк Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Исик АртёмПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Zaur Tedeyev
История личных встреч
Торпедо Москва
Ростов
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1
Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва - Текстильщик 0:0 Торпедо Москва - Алания 3:1 Торпедо Москва - Спартак-2 5:0
Ростов
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2
Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Партизан - Ростов 1:0 Ростов - Мура 4:0 Ростов - Динамо Загреб 1:2
Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПФК Кубань
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|2.
|Краснодар
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Ленинградец
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Урал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Торпедо Владимир
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Тула
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Велес Москва
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|3.
|Динамо Брянск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Динамо Барнаул
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чайка
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Ростов
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Уфа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|3.
|Легион-Динамо
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 4
|0
Группа 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ротор
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ахмат
|1:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Кайрат Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Саранск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|2
|3.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
Группа 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|10 - 0
|3
|2.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Знамя Ногинск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 14
|0
Группа 10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Металлург Липецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Зенит-Ижевск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа 11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|Оренбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Динамо Ставрополь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Ростов
Исход игры
Торпедо Москва
44.9% (62)
Ничья
16.7% (23)
Ростов
38.4% (53)
Тотал 2.5
Больше
53.44% (70)
Меньше
46.56% (61)
Обе команды забьют
Да
67.94% (89)
Нет
32.06% (42)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
23.9% (33)
1:2 Ростов
22.5% (31)
1:0 Торпедо Москва
15.9% (22)
1:1 Ничья
14.5% (20)
0:1 Ростов
6.5% (9)
0:2 Ростов
3.6% (5)
2:0 Торпедо Москва
2.9% (4)
2:3 Ростов
1.4% (2)
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