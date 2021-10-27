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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
0:0
Перерыв
Ростов
Торпедо Москва
Ростов

История личных встреч

Торпедо Москва
Ростов

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ФПД
1:0
ФПД
0:2

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1
Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва - Текстильщик 0:0 Торпедо Москва - Алания 3:1 Торпедо Москва - Спартак-2 5:0
Ростов
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2
Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Партизан - Ростов 1:0 Ростов - Мура 4:0 Ростов - Динамо Загреб 1:2

Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПФК Кубань 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2. Краснодар 0:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Ленинградец Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3

Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Урал Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Торпедо Владимир Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Тула 1:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Велес Москва 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
3. Динамо Брянск Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0

Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Нижний Новгород 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Динамо Барнаул Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа 5

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чайка Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Ростов 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Торпедо Москва 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа 6

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Уфа Заявка 1 1 0 0 1 - 1 2
3. Легион-Динамо Заявка 2 0 0 2 3 - 4 0

Группа 7

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ротор 2:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ахмат 1:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Кайрат Москва Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа 8

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Саранск Заявка 2 1 0 1 2 - 3 2
3. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 1 0

Группа 9

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 10 - 0 3
2. Енисей Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Знамя Ногинск Заявка 2 0 0 2 0 - 14 0

Группа 10

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Металлург Липецк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Зенит-Ижевск Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа 11

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2. Оренбург Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Динамо Ставрополь Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • 44'
    Доигрывают тайм команды.
  • 43'
    Очередное нарушение правил в центре поля зафиксировал судья. Разыграли мяч в центре игроки "Торпедо", перевод налево был выполнен на Кравчука, но полузащитник хозяев далеко от себя игровой снаряд упустил.
  • 42'
    "Ростов" ввёл мяч в игру, но быстро его потерял.
  • 41'
    Много потерь сегодня, не получилась очередная атака у "Торпедо".
  • Угловой
    40'
    Угловой удар заработали ростовчане. Фольмер у мяча. Хорошая подача во вратарскую, но отбились "автозаводцы".
  • 39'
    Перехватили мяч в центре поля "чёрно-белые", сделал это Полубояринов, сыграл на партнёра, следом перехват. И уже Фольмер пытался организовать наступление "Ростова", но сделать этого не получилось.
  • 37'
    По-прежнему 0:0 у нас, еще примерно минут 10 играть, с учётом добавленного. Хотя уже сейчас команды можно на перерыв отправить. Чтобы они подумали, как во втором тайме перестроить игру.
  • 36'
    Аут почти от углового фланга бросили хозяева, мяч к линии штрафной площади пришёл. Дальше перевод на правый край последовал. Но потеря...
  • 35'
    Неудачная подача, такой же вынос мяча. Аут для "Торпедо". Очень много брака и его количество к концу тайма лишь возросло.
  • 34'
    Стандарт в пользу "Торпедо". У мяча Кравчук. Ждём подачу в штрафную площадь "Ростова".
  • 33'
    Совсем без ворот играют команды. Неплохо бы удары начинать наносить. Споры с арбитром. Но всего лишь за мяч, который ушёл в аут.
  • 31'
    В центре поля подхватили мяч гости, Тугарев налево на ход Турищеву заброс выполнил. Последний к мячу не успел.
  • Угловой
    30'
    Угловой удар заработали ростовчане, но подача получилась неудачной.
  • 28'
    По левому краю протащил мяч Турищев, не прошла у него первая передача, попоробовал второй раз, заработали угловой подопечные Осинова. Именно он сегодня во главе "Ростова".
  • 27'
    Небольшая пауза в игре. В центре поля разыграли мяч "автозаводцы", передача на Нетфуллина, который накоротке сыграл на Калмыкова. Мяч до адресата не дошёл.
  • 25'
    Середина первого тайма. С мячом в центре поля ростовчане, передача на Исика, неудачно он его обработал.
  • 24'
    Никак не получается зацепиться за мяч у лидера атак "Торпедо".
  • 23'
    На своей половине поля с мячом игроки "Торпедо", не получилось провести свою атаку у "Ростова". Заброс на Калмыкова, тот до мяча не добрался.
  • 21'
    Угловой удар заработали "автозаводцы", подача на линию вратарской, вышел из ворот Бабурин и забрал мяч.
  • 20'
    В центре поля борьба за мяч, передача Калмыкову, который уже в какой раз спиной к чужим воротам принимает мяч. Далеко от себя он игровой снаряд отпустил, как следствие, не успел им завладеть.
  • 18'
    В атаку бегут ростовчане, с мячом Фольмер, обыграл одного соперника, покатил на Турищева, удар которого пришёлся намного выше цели.
  • 17'
    Очень живые болельщики у "Торпедо", который постоянно и не замолкая поддерживают своих ребят.
  • 16'
    С мячом Калмыков, искал партнёра, но с передачей затянул.
  • 15'
    Четверть часа у нас в матче прошло. "Торпедо" имеет преимущество над полуосновным составом "Ростова".
  • 13'
    Заброс на Калмыкова, но до мяча он не добрался. От ворот разыграл Бабурин.
  • 12'
    Поддерживают болельщики свои команды. Примерно +3 градуса. Вполне комфортная погода для футбола.
  • 11'
    В центре поля подхватили мяч игроки "Торпедо", перевод на левый край, передача не прошла.
  • 10'
    Долгая подготовка к штрафному удару, Кравчук с левой ноги в обвод стенки пробил, но выше цели.
  • 8'
    Штрафной удар заработали игроки "Торпедо". Каплиенко досталось по ногам. Сам же он у мяча. Но рядом ещё пара его партнёров. Адаев может пробить.
  • Угловой
    7'
    Угловой удар заработали хозяева, подача на Орехова, удар головой которого пришёлся точно в руки Бабурина.
  • 6'
    Передача на Калмыкова, который является лучшим бомбардиром "Торпедо" в ФНЛ, но после его удара мяч прошёл рядом с воротами.
  • 5'
    Пять минут команды отыграли, пока много борьбы, нет ударов по воротам.
  • 3'
    В атаке игроки "Ростова", заброс на Исика, который мячом не завладел.
  • 2'
    Обе команды лишились шансов на продложение борьбы в Кубке России. "Чайка" оказалась сильнее каждой из команд, одержав над ними победы 1:0. Поэтому сегодняшняя игра носит благотворительный характер.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через пару минут старт поединка "Торпедо" Москва против "Ростова" в рамках пятой группы группового турнира Кубка России. С вами Константин Лицин.
Прогнозы 138
Торпедо Москва 44.9% (62)
X 16.7% (23)
Ростов 38.4% (53)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Ростов
2.44
4.20
5.15
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Где смотреть матч Торпедо Москва 0:0 Ростов онлайн


Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Ростов

Исход игры
Торпедо Москва
44.9% (62)
Ничья
16.7% (23)
Ростов
38.4% (53)
Тотал 2.5
Больше
53.44% (70)
Меньше
46.56% (61)
Обе команды забьют
Да
67.94% (89)
Нет
32.06% (42)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
23.9% (33)
1:2 Ростов
22.5% (31)
1:0 Торпедо Москва
15.9% (22)
1:1 Ничья
14.5% (20)
0:1 Ростов
6.5% (9)
0:2 Ростов
3.6% (5)
2:0 Торпедо Москва
2.9% (4)
2:3 Ростов
1.4% (2)
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