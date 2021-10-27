Много потерь сегодня, не получилась очередная атака у "Торпедо".

"Ростов" ввёл мяч в игру, но быстро его потерял.

Очередное нарушение правил в центре поля зафиксировал судья. Разыграли мяч в центре игроки "Торпедо", перевод налево был выполнен на Кравчука, но полузащитник хозяев далеко от себя игровой снаряд упустил.

40' Угловой удар заработали ростовчане. Фольмер у мяча. Хорошая подача во вратарскую, но отбились "автозаводцы".

39' Перехватили мяч в центре поля "чёрно-белые", сделал это Полубояринов, сыграл на партнёра, следом перехват. И уже Фольмер пытался организовать наступление "Ростова", но сделать этого не получилось.

37' По-прежнему 0:0 у нас, еще примерно минут 10 играть, с учётом добавленного. Хотя уже сейчас команды можно на перерыв отправить. Чтобы они подумали, как во втором тайме перестроить игру.

36' Аут почти от углового фланга бросили хозяева, мяч к линии штрафной площади пришёл. Дальше перевод на правый край последовал. Но потеря...

35' Неудачная подача, такой же вынос мяча. Аут для "Торпедо". Очень много брака и его количество к концу тайма лишь возросло.

34' Стандарт в пользу "Торпедо". У мяча Кравчук. Ждём подачу в штрафную площадь "Ростова".

33' Совсем без ворот играют команды. Неплохо бы удары начинать наносить. Споры с арбитром. Но всего лишь за мяч, который ушёл в аут.

31' В центре поля подхватили мяч гости, Тугарев налево на ход Турищеву заброс выполнил. Последний к мячу не успел.

30' Угловой удар заработали ростовчане, но подача получилась неудачной.

28' По левому краю протащил мяч Турищев, не прошла у него первая передача, попоробовал второй раз, заработали угловой подопечные Осинова. Именно он сегодня во главе "Ростова".

27' Небольшая пауза в игре. В центре поля разыграли мяч "автозаводцы", передача на Нетфуллина, который накоротке сыграл на Калмыкова. Мяч до адресата не дошёл.

25' Середина первого тайма. С мячом в центре поля ростовчане, передача на Исика, неудачно он его обработал.

24' Никак не получается зацепиться за мяч у лидера атак "Торпедо".

23' На своей половине поля с мячом игроки "Торпедо", не получилось провести свою атаку у "Ростова". Заброс на Калмыкова, тот до мяча не добрался.

21' Угловой удар заработали "автозаводцы", подача на линию вратарской, вышел из ворот Бабурин и забрал мяч.

20' В центре поля борьба за мяч, передача Калмыкову, который уже в какой раз спиной к чужим воротам принимает мяч. Далеко от себя он игровой снаряд отпустил, как следствие, не успел им завладеть.

18' В атаку бегут ростовчане, с мячом Фольмер, обыграл одного соперника, покатил на Турищева, удар которого пришёлся намного выше цели.

17' Очень живые болельщики у "Торпедо", который постоянно и не замолкая поддерживают своих ребят.

16' С мячом Калмыков, искал партнёра, но с передачей затянул.

15' Четверть часа у нас в матче прошло. "Торпедо" имеет преимущество над полуосновным составом "Ростова".

13' Заброс на Калмыкова, но до мяча он не добрался. От ворот разыграл Бабурин.

12' Поддерживают болельщики свои команды. Примерно +3 градуса. Вполне комфортная погода для футбола.

11' В центре поля подхватили мяч игроки "Торпедо", перевод на левый край, передача не прошла.

10' Долгая подготовка к штрафному удару, Кравчук с левой ноги в обвод стенки пробил, но выше цели.

8' Штрафной удар заработали игроки "Торпедо". Каплиенко досталось по ногам. Сам же он у мяча. Но рядом ещё пара его партнёров. Адаев может пробить.

7' Угловой удар заработали хозяева, подача на Орехова, удар головой которого пришёлся точно в руки Бабурина.

6' Передача на Калмыкова, который является лучшим бомбардиром "Торпедо" в ФНЛ, но после его удара мяч прошёл рядом с воротами.

5' Пять минут команды отыграли, пока много борьбы, нет ударов по воротам.

3' В атаке игроки "Ростова", заброс на Исика, который мячом не завладел.

2' Обе команды лишились шансов на продложение борьбы в Кубке России. "Чайка" оказалась сильнее каждой из команд, одержав над ними победы 1:0. Поэтому сегодняшняя игра носит благотворительный характер.