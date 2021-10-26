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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
 
Позже
Ростов

История личных встреч

Торпедо Москва
Ростов

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ФПД
1:0
ФПД
0:2

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1
Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва - Текстильщик 0:0 Торпедо Москва - Алания 3:1 Торпедо Москва - Спартак-2 5:0
Ростов
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2
Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Партизан - Ростов 1:0 Ростов - Мура 4:0 Ростов - Динамо Загреб 1:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2021, осталось 1 день 2 часа 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Торпедо Москва 47.5% (29)
    X 14.8% (9)
    Ростов 37.7% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Ростов
    2.75
    3.69
    3.96
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Ростов онлайн


    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Ростов

    Исход игры
    Торпедо Москва
    47.5% (29)
    Ничья
    14.8% (9)
    Ростов
    37.7% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (26)
    Меньше
    55.17% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    60.34% (35)
    Нет
    39.66% (23)
    Популярный счёт
    1:0 Торпедо Москва
    23% (14)
    1:2 Ростов
    23% (14)
    2:1 Торпедо Москва
    18% (11)
    1:1 Ничья
    14.8% (9)
    0:1 Ростов
    6.6% (4)
    0:2 Ростов
    4.9% (3)
    2:0 Торпедо Москва
    3.3% (2)
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