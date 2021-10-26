Россия: Кубок 2021-2022
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История личных встреч
Торпедо Москва
Ростов
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1
Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва - Текстильщик 0:0 Торпедо Москва - Алания 3:1 Торпедо Москва - Спартак-2 5:0
Ростов
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2
Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Партизан - Ростов 1:0 Ростов - Мура 4:0 Ростов - Динамо Загреб 1:2
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Ростов
Исход игры
Торпедо Москва
47.5% (29)
Ничья
14.8% (9)
Ростов
37.7% (23)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (26)
Меньше
55.17% (32)
Обе команды забьют
Да
60.34% (35)
Нет
39.66% (23)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
23% (14)
1:2 Ростов
23% (14)
2:1 Торпедо Москва
18% (11)
1:1 Ничья
14.8% (9)
0:1 Ростов
6.6% (4)
0:2 Ростов
4.9% (3)
2:0 Торпедо Москва
3.3% (2)
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