  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Кубок 2021-2022

Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
ПФК Кубань
2:0
Первый тайм
Краснодар
ПФК Кубань
Краснодар

История личных встреч

ПФК Кубань
Краснодар

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ФПД
0:1
ФПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ПФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дышеков Аслан 1 0.33
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крыховяк Гжегож 1 0.5
Черников Александр 1 0.5
Кабелла Реми 0 0
Корнюшин Даниил 0 0

Карточки

ПФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильин Владимир 1 0
Кривцов Никита 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПФК Кубань
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Краснодар-2 - ПФК Кубань 1:2 ПФК Кубань - КАМАЗ 1:0 Ротор - ПФК Кубань 1:3 ПФК Кубань - Нефтехимик 0:2
Акрон - ПФК Кубань 1:0 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Томь - ПФК Кубань 2:1 ПФК Кубань - Факел 0:4 Балтика - ПФК Кубань 0:0 ПФК Кубань - Металлург Липецк 0:3 Волгарь - ПФК Кубань 0:2 СКА-Хабаровск - ПФК Кубань 1:0 Ленинградец - ПФК Кубань 1:0 Олимп-Долгопрудный - ПФК Кубань 1:0 ПФК Кубань - Текстильщик 1:0 Алания - ПФК Кубань 3:2 Волгарь - ПФК Кубань 1:1 ПФК Кубань - Спартак-2 1:2 ПФК Кубань - Велес Москва 0:2 Енисей - ПФК Кубань 2:2
Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0
Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Краснодар - Сепси 1:2 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Легия - Краснодар 1:1 Ростов - Краснодар 1:3
  • Первый тайм
  • 30'
    Урош Спайич подключается к атаке, получает мяч и выполняет передачу на левый край штрафной площадки, не находя партнёров. 
  • 29'
    После второго забитого гола "Кубань" начинает действовать смелее, поднимаясь к центру поля, а порой и на чужую половину. 
  • Угловой
    28'
    Своим угловым ответили хозяева и тоже ничего опасного и интересного придумать не смогли. 
  • Угловой
    27'
    "Быки" заработали корнер на правом фланге, разыграли его, а потом выполнили безадресный навес в центр штрафной площади. 
  • 26'
    "Краснодар" горит 0-2 и по-прежнему без голевых моментов. Такое ощущение, что команды поменялись формой. 
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! АЛЕЙНИКОВ!!! Потрясающий удар удаётся Василию Алейникову, который перехватывает мяч и стреляет метров с сорока-сорока пяти. 
  • 23'
    Ионов смещается с правого фланга в центр и наносит удар с левой ноги - мяч попадает в защитника "Кубани". 
  • 22'
    Андрей Климович вступает в игру и забирает мяч после очередного флангового навеса. 
  • 21'
    Фланговая атака "Краснодара" завершилась контратакой на его ворота. До центра поля добрались хозяева, а потом выполнили неточную передачу. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Гиголаев нарушает правила на левом фланге, пробивая по ногам Кабелла. 
  • 19'
    "Кубань" не отказывается от высокого прессинга, но пока отобрать мяч не получается. По всей ширине поля владеют мячом "быки". 
  • 18'
    Реми Кабелла выполняет подачу в центр штрафной площадки, которая становится лёгкой добычей для защитников "Кубани". 
  • Опасный момент
    17'
    ОПАСНО! Безденежных простреливает во вратарскую с правого фланга - Петров наносит два удара, но Агкацев в обоих случаях спасает "Краснодар". 
  • 16'
    Роланд Гиголаев подбирает мяч на левом фланге и выполняет подачу, но неудачно - игровой снаряд покидает пределы поля в полёте. 
  • 15'
    Сорокин максимально просто действует на левом фланге, отправляя мяч за боковую линию. 
  • 13'
    Вильена подаёт с левого фланга, но партнёров не находит, а вот голову Таказова да. 
  • Угловой
    12'
    "Краснодар" исполнил угловой с левого фланга. Мяч был доставлен на ближнюю штангу, где располагались лишь хозяева. 
  • 11'
    Агкацев получает мяч от своих защитников, далеко выходит из ворот и ищет варианты для развития наступления. 
  • 10'
    Через центральную зону хозяева попытались провести атаку, но переборщили с короткими передачами и потеряли игровой снаряд. 
  • 8'
    Ионов прорывается по правому флангу, входит в штрафную площадку, оказывается в окружении нескольких соперников и мяча лишается. 
  • 7'
    Неожиданно начинается матч, "Кубань" забивает быстрый гол и может продолжать действовать от обороны, с расчётом на быстрые выпады. 
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЛАУК!!! В контратаку убегают хозяева. Лаук добирается до штрафной площадки и пробивает - мяч рикошетом от Сорокина отправляется в левый верхний угол. 
  • 5'
    Снова в центре внимания Ильин. Принимает мяч перед штрафной площадкой и катит налево на Вильену, который затягивает с подачей и мяч теряет. 
  • 4'
    Ильин откликнулся на передачу из глубины поля, а вот выиграть борьбу на втором этаже не сумел. 
  • 3'
    "Кубань" ожидаемо садится в оборону и ждёт возможность для проведения контратаки. 
  • Желтая карточка
    2'
    Вильена нарушает правила на чужой половине поля. Арбитр фол фиксирует, а потом ещё и жёлтую карточку показывает. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Противостояние "Кубани" и "Краснодара" начинается! 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Кубань" - "Краснодар", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 132
ПФК Кубань 1.5% (2)
X 3.8% (5)
Краснодар 94.7% (125)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПФК Кубань
Ничья
Краснодар
3.52
7.56
1.83
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч ПФК Кубань 2:0 Краснодар онлайн


Прогнозы на матч ПФК Кубань 2:0 Краснодар

Исход игры
ПФК Кубань
1.5% (2)
Ничья
3.8% (5)
Краснодар
94.7% (124)
Тотал 2.5
Больше
50.77% (66)
Меньше
49.23% (64)
Обе команды забьют
Да
42.31% (55)
Нет
57.69% (75)
Популярный счёт
0:2 Краснодар
38.9% (51)
1:2 Краснодар
24.4% (32)
0:3 Краснодар
12.2% (16)
1:3 Краснодар
12.2% (16)
0:1 Краснодар
4.6% (6)
1:1 Ничья
3.8% (5)
1:4 Краснодар
1.5% (2)
1:0 ПФК Кубань
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 