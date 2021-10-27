"Краснодар" горит 0-2 и по-прежнему без голевых моментов. Такое ощущение, что команды поменялись формой.

"Быки" заработали корнер на правом фланге, разыграли его, а потом выполнили безадресный навес в центр штрафной площади.

Своим угловым ответили хозяева и тоже ничего опасного и интересного придумать не смогли.

После второго забитого гола "Кубань" начинает действовать смелее, поднимаясь к центру поля, а порой и на чужую половину.

Урош Спайич подключается к атаке, получает мяч и выполняет передачу на левый край штрафной площадки, не находя партнёров.

24' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! АЛЕЙНИКОВ!!! Потрясающий удар удаётся Василию Алейникову, который перехватывает мяч и стреляет метров с сорока-сорока пяти.

23' Ионов смещается с правого фланга в центр и наносит удар с левой ноги - мяч попадает в защитника "Кубани".

22' Андрей Климович вступает в игру и забирает мяч после очередного флангового навеса.

21' Фланговая атака "Краснодара" завершилась контратакой на его ворота. До центра поля добрались хозяева, а потом выполнили неточную передачу.

20' Гиголаев нарушает правила на левом фланге, пробивая по ногам Кабелла.

19' "Кубань" не отказывается от высокого прессинга, но пока отобрать мяч не получается. По всей ширине поля владеют мячом "быки".

18' Реми Кабелла выполняет подачу в центр штрафной площадки, которая становится лёгкой добычей для защитников "Кубани".

17' ОПАСНО! Безденежных простреливает во вратарскую с правого фланга - Петров наносит два удара, но Агкацев в обоих случаях спасает "Краснодар".

16' Роланд Гиголаев подбирает мяч на левом фланге и выполняет подачу, но неудачно - игровой снаряд покидает пределы поля в полёте.

15' Сорокин максимально просто действует на левом фланге, отправляя мяч за боковую линию.

13' Вильена подаёт с левого фланга, но партнёров не находит, а вот голову Таказова да.

12' "Краснодар" исполнил угловой с левого фланга. Мяч был доставлен на ближнюю штангу, где располагались лишь хозяева.

11' Агкацев получает мяч от своих защитников, далеко выходит из ворот и ищет варианты для развития наступления.

10' Через центральную зону хозяева попытались провести атаку, но переборщили с короткими передачами и потеряли игровой снаряд.

8' Ионов прорывается по правому флангу, входит в штрафную площадку, оказывается в окружении нескольких соперников и мяча лишается.

7' Неожиданно начинается матч, "Кубань" забивает быстрый гол и может продолжать действовать от обороны, с расчётом на быстрые выпады.

6' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЛАУК!!! В контратаку убегают хозяева. Лаук добирается до штрафной площадки и пробивает - мяч рикошетом от Сорокина отправляется в левый верхний угол.

5' Снова в центре внимания Ильин. Принимает мяч перед штрафной площадкой и катит налево на Вильену, который затягивает с подачей и мяч теряет.

4' Ильин откликнулся на передачу из глубины поля, а вот выиграть борьбу на втором этаже не сумел.

3' "Кубань" ожидаемо садится в оборону и ждёт возможность для проведения контратаки.

2' Вильена нарушает правила на чужой половине поля. Арбитр фол фиксирует, а потом ещё и жёлтую карточку показывает.