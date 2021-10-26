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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
ПФК Кубань
 
Позже
Краснодар

История личных встреч

ПФК Кубань
Краснодар

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ФПД
0:1
ФПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ПФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дышеков Аслан 1 0.5
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крыховяк Гжегож 1 1
Черников Александр 1 1
Кабелла Реми 0 0
Корнюшин Даниил 0 0

Карточки

ПФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильин Владимир 1 0
Кривцов Никита 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПФК Кубань
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Краснодар-2 - ПФК Кубань 1:2 ПФК Кубань - КАМАЗ 1:0 Ротор - ПФК Кубань 1:3 ПФК Кубань - Нефтехимик 0:2
Акрон - ПФК Кубань 1:0 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Томь - ПФК Кубань 2:1 ПФК Кубань - Факел 0:4 Балтика - ПФК Кубань 0:0 ПФК Кубань - Металлург Липецк 0:3 Волгарь - ПФК Кубань 0:2 СКА-Хабаровск - ПФК Кубань 1:0 Ленинградец - ПФК Кубань 1:0 Олимп-Долгопрудный - ПФК Кубань 1:0 ПФК Кубань - Текстильщик 1:0 Алания - ПФК Кубань 3:2 Волгарь - ПФК Кубань 1:1 ПФК Кубань - Спартак-2 1:2 ПФК Кубань - Велес Москва 0:2 Енисей - ПФК Кубань 2:2
Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0
Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Краснодар - Сепси 1:2 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Легия - Краснодар 1:1 Ростов - Краснодар 1:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПФК Кубань - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2021, осталось 1 день 2 часа 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    ПФК Кубань 3.4% (2)
    X 6.9% (4)
    Краснодар 89.7% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПФК Кубань
    Ничья
    Краснодар
    12.25
    7.01
    1.24
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПФК Кубань - Краснодар онлайн


    Прогнозы на матч ПФК Кубань - Краснодар

    Исход игры
    ПФК Кубань
    3.6% (2)
    Ничья
    7.1% (4)
    Краснодар
    89.3% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (24)
    Меньше
    57.14% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    46.43% (26)
    Нет
    53.57% (30)
    Популярный счёт
    0:2 Краснодар
    42.9% (24)
    1:2 Краснодар
    21.4% (12)
    1:3 Краснодар
    16.1% (9)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
    0:3 Краснодар
    3.6% (2)
    1:0 ПФК Кубань
    3.6% (2)
    0:1 Краснодар
    3.6% (2)
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