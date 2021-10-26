Россия: Кубок 2021-2022
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История личных встреч
ПФК Кубань
Краснодар
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дышеков Аслан
|1
|0.5
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|Черников Александр
|1
|1
|Кабелла Реми
|0
|0
|Корнюшин Даниил
|0
|0
Карточки
ПФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильин Владимир
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПФК Кубань
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Краснодар-2 - ПФК Кубань 1:2 ПФК Кубань - КАМАЗ 1:0 Ротор - ПФК Кубань 1:3 ПФК Кубань - Нефтехимик 0:2
Акрон - ПФК Кубань 1:0 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Томь - ПФК Кубань 2:1 ПФК Кубань - Факел 0:4 Балтика - ПФК Кубань 0:0 ПФК Кубань - Металлург Липецк 0:3 Волгарь - ПФК Кубань 0:2 СКА-Хабаровск - ПФК Кубань 1:0 Ленинградец - ПФК Кубань 1:0 Олимп-Долгопрудный - ПФК Кубань 1:0 ПФК Кубань - Текстильщик 1:0 Алания - ПФК Кубань 3:2 Волгарь - ПФК Кубань 1:1 ПФК Кубань - Спартак-2 1:2 ПФК Кубань - Велес Москва 0:2 Енисей - ПФК Кубань 2:2
Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0
Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Краснодар - Сепси 1:2 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Легия - Краснодар 1:1 Ростов - Краснодар 1:3
Прогнозы на матч ПФК Кубань - Краснодар
Исход игры
ПФК Кубань
3.6% (2)
Ничья
7.1% (4)
Краснодар
89.3% (50)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (24)
Меньше
57.14% (32)
Обе команды забьют
Да
46.43% (26)
Нет
53.57% (30)
Популярный счёт
0:2 Краснодар
42.9% (24)
1:2 Краснодар
21.4% (12)
1:3 Краснодар
16.1% (9)
1:1 Ничья
7.1% (4)
0:3 Краснодар
3.6% (2)
1:0 ПФК Кубань
3.6% (2)
0:1 Краснодар
3.6% (2)
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