  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Предварительные раунды
  4. Россия
  5. Кубок 2021-2022

Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Балтика
 
Позже
Химки

История личных встреч

Балтика
Химки

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
66.7%
13.3%
3 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ФПД
0:1
ФПД
2:1
ФПД
3:3
ФПД
0:0
ФПД
1:0
ФПД
1:0
ФПД
0:0
ФПД
1:1
ФПД
1:2
ПД
1:1
ФПД
4:1
ФПД
1:1
ФПД
3:1
ФПД
1:0
К
2:1

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Балтика - Волгарь 0:2 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2
Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Балтика 3:2 Балтика - Алания 1:1 Спартак-2 - Балтика 1:2 Балтика - ПФК Кубань 0:0 Енисей - Балтика 1:0 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Балтика - Краснодар-2 2:1 Саранск - Балтика 1:2 КАМАЗ - Балтика 0:1 Ротор - Балтика 1:1 Балтика - Нефтехимик 0:0 Акрон - Балтика 0:0 Балтика - Оренбург 1:1 Томь - Балтика 1:0 Факел - Балтика 3:3
Химки
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0
Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5 Химки - Сочи 2:3 Рубин - Химки 1:0 Химки - Факел 0:1 Химки - Олимп-Долгопрудный 0:1 Химки - Сочи 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2021, осталось 1 день 3 часа 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Балтика 32.8% (19)
    X 25.9% (15)
    Химки 41.4% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Химки
    3.96
    3.45
    1.92
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Балтика - Химки онлайн


    Прогнозы на матч Балтика - Химки

    Исход игры
    Балтика
    32.8% (19)
    Ничья
    25.9% (15)
    Химки
    41.4% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (25)
    Меньше
    56.9% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    68.97% (40)
    Нет
    31.03% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.9% (15)
    1:2 Химки
    24.1% (14)
    2:1 Балтика
    17.2% (10)
    0:1 Химки
    12.1% (7)
    1:0 Балтика
    10.3% (6)
    0:2 Химки
    5.2% (3)
    2:0 Балтика
    3.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    30 000 рублей бонусы!
    1500 рублей для новых игроков!
    Фрибет для тебя!
    1000 рублей для ставок АПЛ


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     