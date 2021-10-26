Россия: Кубок 2021-2022
История личных встреч
Балтика
Химки
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
15 матчей
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
66.7%
13.3%
3 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4 Балтика - Волгарь 0:2 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2
Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Балтика 3:2 Балтика - Алания 1:1 Спартак-2 - Балтика 1:2 Балтика - ПФК Кубань 0:0 Енисей - Балтика 1:0 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Балтика - Краснодар-2 2:1 Саранск - Балтика 1:2 КАМАЗ - Балтика 0:1 Ротор - Балтика 1:1 Балтика - Нефтехимик 0:0 Акрон - Балтика 0:0 Балтика - Оренбург 1:1 Томь - Балтика 1:0 Факел - Балтика 3:3
Химки
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0
Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5 Химки - Сочи 2:3 Рубин - Химки 1:0 Химки - Факел 0:1 Химки - Олимп-Долгопрудный 0:1 Химки - Сочи 0:0
Прогнозы на матч Балтика - Химки
Исход игры
Балтика
32.8% (19)
Ничья
25.9% (15)
Химки
41.4% (24)
Тотал 2.5
Больше
43.1% (25)
Меньше
56.9% (33)
Обе команды забьют
Да
68.97% (40)
Нет
31.03% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.9% (15)
1:2 Химки
24.1% (14)
2:1 Балтика
17.2% (10)
0:1 Химки
12.1% (7)
1:0 Балтика
10.3% (6)
0:2 Химки
5.2% (3)
2:0 Балтика
3.4% (2)
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