Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Караискакис
16' Желтая карточкаСидклей Феррейра
27
Лала
Кенни
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
22
Шваб
Штефан
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Олимпиакос
ПАОК
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.2%
43.5%
4.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
68.2%
31.8%
0 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 12 побед
45 матчей
44.4%
20%
35.6%
20 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
26.7%
55.6%
17.7%
12 побед 25 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.1%
42.2%
26.7%
14 побед 19 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|3
|0.43
|Камара Агибу
|2
|0.29
|Масурас Гиоргос
|1
|0.14
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.14
|Бухалакис Андреас
|1
|0.14
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.14
|Врусаи Мариус
|1
|0.14
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|2
|0.29
|Куртич Ясмин
|2 (1)
|0.29
|Акпом Чуба
|1
|0.14
|Дуглас Гомес
|1
|0.14
|Виейринья
|1 (1)
|0.14
|Бисесвар Диего
|1
|0.14
|Митрицэ Александру
|1
|0.14
|Свидерски Кароль
|1
|0.14
|Сидклей Феррейра
|1
|0.14
|Шваб Штефан
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Живкович Андрия
|2
|0
|Эсити Андерсон
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
30%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
1
10%
4
36%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
67%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3
Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0 Уфа - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:0 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - ПАОК 1:2
ПАОК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1
ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2 Шарлеруа - ПАОК 0:2 ПСВ - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 0:1 Олимпиакос - ПАОК 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Олимпиакос
|0:0
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|ПАОК
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|6.
|Панатинаикос
|7
|3
|1
|3
|14 - 6
|10
|7.
|ПАС Янина
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|8.
|Астерас
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|9.
|Ионикос
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|ОФИ
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|11.
|Панетоликос
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|12.
|Ламия
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|14.
|Атромитос
|7
|0
|2
|5
|3 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|АЕК
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Олимпиакос
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|6.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|ПАОК
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Астерас
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|ОФИ
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|13.
|Ламия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Олимпиакос
|0:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Арис Салоники
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|ОФИ
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|9.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ионикос
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Атромитос
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1