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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
2:1
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
16' Желтая карточка
Сидклей Феррейра
1:0
22' Гол
Камара Агибу
2:0
31' Гол
Масурас Гиоргос
44' Желтая карточка
Бисесвар Диего
52' Желтая карточка
Эль-Араби Юссеф
58' Желтая карточка
Камара Мохамед
2:1
81' Гол
Мург Томас
90'+5
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
77
Родригес
Гарри
22
Камара
Агибу
19
Масурас
Гиоргос
11
Эль-Араби
Юссеф
31
Пасхалакис
Александрос
2
Алвес
Родриго
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
16
Сидклей
Феррейра
22
Шваб
Штефан
44
Эсити
Андерсон
14
Живкович
Андрия
8
Дуглас
Гомес
21
Бисесвар
Диего
47
Акпом
Чуба
Олимпиакос
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
ПАОК

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.2%
43.5%
4.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

68.2%
31.8%
0 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 12 побед

45 матчей

44.4%
20%
35.6%
20 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

26.7%
55.6%
17.7%
12 побед 25 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.1%
42.2%
26.7%
14 побед 19 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
0:1
К
2:0
С
0:1
К
3:2
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
2:1
К
3:0
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
КГ
1:0
КГ
2:1
С
2:1
С
4:0
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:1
К
1:0
К
1:1
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
К
2:0
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Агибу 3 0.43
Соарес Франсиско 3 0.43
Масурас Гиоргос 2 0.29
Эль-Араби Юссеф 1 0.14
Бухалакис Андреас 1 0.14
Сиссе Пап Абу 1 0.14
Врусаи Мариус 1 0.14
Вальбуэна Матьё 0 0
Малонг Кунде 0 0
Карбовник Михал 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 2 0.29
Куртич Ясмин 2 (1) 0.29
Акпом Чуба 1 0.14
Дуглас Гомес 1 0.14
Виейринья 1 (1) 0.14
Бисесвар Диего 1 0.14
Мург Томас 1 0.14
Митрицэ Александру 1 0.14
Свидерски Кароль 1 0.14
Сидклей Феррейра 1 0.14
Шваб Штефан 0 0
Алвес Родриго 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Камара Агибу 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 3 0
Шваб Штефан 2 0
Живкович Андрия 2 0
Эсити Андерсон 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Бисесвар Диего 1 0
Куртич Ясмин 1 0
Виейринья 1 0
Мург Томас 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Михай Энеа 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
25%
1
8%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

4
10
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
2
50%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3
Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0 Уфа - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:0 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Вольфсбергер - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - ПАОК 1:2
ПАОК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1
ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2 Шарлеруа - ПАОК 0:2 ПСВ - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 0:1 Олимпиакос - ПАОК 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 5 2 0 12 - 4 17
2. АЕК 7 5 1 1 16 - 7 16
3. Арис Салоники 7 4 2 1 10 - 3 14
4. Волос 7 4 1 2 16 - 15 13
5. ПАОК 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Панатинаикос 7 3 1 3 14 - 6 10
7. ПАС Янина 7 2 3 2 5 - 5 9
8. Астерас 7 2 2 3 4 - 6 8
9. Ионикос 7 2 2 3 5 - 9 8
10. ОФИ 7 1 5 1 7 - 8 8
11. Панетоликос 7 1 2 4 8 - 15 5
12. Ламия 7 1 2 4 6 - 9 5
13. Аполлон Смирнис 7 1 2 4 3 - 12 5
14. Атромитос 7 0 2 5 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. АЕК 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Волос 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Арис Салоники 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
6. ПАС Янина 3 1 1 1 3 - 3 4
7. ПАОК 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Астерас 3 1 0 2 2 - 4 3
11. ОФИ 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Панетоликос 4 0 1 3 3 - 7 1
13. Ламия 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 3 0 0 6 - 2 9
2. ПАОК 4 3 0 1 7 - 4 9
3. АЕК 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Арис Салоники 3 2 0 1 4 - 2 6
5. ОФИ 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
7. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
9. Панетоликос 3 1 1 1 5 - 8 4
10. Ламия 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Атромитос 3 0 1 2 0 - 6 1
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 3 0 1 2 1 - 8 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Бисесвар Диего получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Масурас Гиоргос бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Aguibou Camara бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Сидклей Феррейра получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Олимпиакос 2:1 ПАОК онлайн




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