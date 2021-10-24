Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
11' ГолAlberto Toril
2:0
15' ГолAlberto Toril
2:1
21' ГолМучи Эрнест
26' Желтая карточкаМладенович Филип
3:1
60' ГолAlberto Toril
64' Желтая карточкаСоколовски Патрик
4:1
87' ГолСтоилькович Никола
24
Хэйтли
Том
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
20
Мучи
Эрнест
11
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
11 Эмрели МахирНападающий
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Ход матча
11'
1:0
15'
2:0
21'
2:1
26'
60'
3:1
87'
89'
История личных встреч
Пяст
Легия
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
28 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
14.3%
46.4%
39.3%
4 победы 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
10.7%
46.4%
42.9%
3 победы 13 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.42
|Вида Кристофер
|3
|0.25
|Соколовски Патрик
|3
|0.25
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.08
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.08
|Храпек Михал
|1
|0.08
|Червински Якуб
|1
|0.08
|Michael Ameyaw
|1
|0.08
|Липски Патрик
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|3
|0.3
|Эмрели Махир
|2
|0.2
|Пекхарт Томаш
|2 (1)
|0.2
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.1
|Навроцкий Майк
|1
|0.1
|Харатин Игорь
|1
|0.1
|Младенович Филип
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Холовня Матеуш
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|4
|0
|Соколовски Патрик
|2
|0
|Alberto Toril
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Червински Якуб
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|4
|0
|Младенович Филип
|2
|1
|Слиш Бартош
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Мартинш Андре
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|0
|Харатин Игорь
|2
|0
|Жозуэ Филипе
|0
|1
|Боруц Артур
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
3
23%
3
38%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
6%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
5
31%
2
14%
31-45
1
6%
5
36%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
3
19%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2
Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3 Пяст - Висла Краков 2:3 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Подбескидзе 2:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Пяст - Легия 0:1 Лехия Гданьск - Пяст 2:2 Пяст - Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня - Пяст 0:0
Легия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0
Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Флора Таллин - Легия 0:1 Легия - Висла Плоцк 1:0 Легия - Флора Таллин 2:1 Легия - Ракув 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|8
|3
|1
|27 - 7
|27
|2.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|3.
|Лехия Гданьск
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|Шлёнск
|12
|5
|5
|2
|20 - 14
|20
|6.
|Краковия
|12
|4
|5
|3
|19 - 19
|17
|7.
|Пяст
|4:1
|12
|5
|2
|5
|18 - 16
|17
|8.
|Сталь Мелец
|12
|4
|4
|4
|15 - 18
|16
|9.
|Радомьяк Радом
|12
|3
|7
|2
|15 - 12
|16
|10.
|Ягеллония
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|12.
|Висла Краков
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|13.
|Гурник Забже
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|14.
|Висла Плоцк
|12
|4
|1
|7
|19 - 21
|13
|15.
|Легия
|1:4
|10
|3
|0
|7
|11 - 17
|9
|16.
|Варта Познань
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|4
|6
|12 - 18
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|12
|1
|3
|8
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Сталь Мелец
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Пяст
|4:1
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|10.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|14.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Легия
|1:4
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Шлёнск
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|3.
|Лех
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Пяст
|4:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|9.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|11.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|12.
|Радомьяк Радом
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Ягеллония
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Легия
|1:4
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0