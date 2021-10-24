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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Пяст
4:1
Второй тайм: 90'

Стадион:
Легия
0'
1:0
11' Гол
Alberto Toril
2:0
15' Гол
Alberto Toril
2:1
21' Гол
Мучи Эрнест
26' Желтая карточка
Младенович Филип
3:1
60' Гол
Alberto Toril
64' Желтая карточка
Соколовски Патрик
4:1
87' Гол
Стоилькович Никола
89' Желтая карточка
 90'
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
23
Miguel
Munoz2
5
Гук
Томаш
98
Катранис
Александрос
18
Соколовски
Патрик
24
Хэйтли
Том
92
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
77
Пырка
Аркадиуш
9
Alberto
Toril
59
Тобиаш
Кацпер
22
Скибицки
Кацпер
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
25
Младенович
Филип
8
Мартинш
Андре
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
20
Мучи
Эрнест
11
Эмрели
Махир
82
Лима
Лукас
II
Пяст
4-2-3-1
Легия
4-1-2-3

История личных встреч

Пяст
Легия

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

28 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

14.3%
46.4%
39.3%
4 победы 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

10.7%
46.4%
42.9%
3 победы 13 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:1
К
1:2
Э
2:2
ЭГА
1:1
Э
1:2
Э
2:0
ЭГА
0:1
Э
2:0
К
1:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:5
Э
0:0
ЭГА
4:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:2
Э
4:1
Э
0:0
Э
3:2
КП
1:2
Э
3:0
Э
1:1
OE
0:1
OE
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 5 0.42
Вида Кристофер 3 0.25
Соколовски Патрик 3 0.25
Кадзиор Дамиан 1 0.08
Пырка Аркадиуш 1 0.08
Храпек Михал 1 0.08
Червински Якуб 1 0.08
Michael Ameyaw 1 0.08
Липски Патрик 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 3 0.3
Эмрели Махир 2 0.2
Пекхарт Томаш 2 (1) 0.2
Лопеш Рафаэл 1 0.1
Навроцкий Майк 1 0.1
Харатин Игорь 1 0.1
Младенович Филип 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Жозуэ Филипе 0 0
Лима Лукас II 0 0
Холовня Матеуш 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 4 0
Соколовски Патрик 2 0
Alberto Toril 2 0
Стечик Доминик 2 0
Червински Якуб 1 0
Гук Томаш 1 0
Моква Томаш 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 4 0
Младенович Филип 2 1
Слиш Бартош 3 0
Навроцкий Майк 3 0
Мартинш Андре 2 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Пекхарт Томаш 2 0
Ветеска Матеуш 2 0
Харатин Игорь 2 0
Жозуэ Филипе 0 1
Боруц Артур 1 0
Лима Лукас II 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
3
23%
3
38%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
6%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
5
31%
2
14%
31-45
1
6%
5
36%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
3
19%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2
Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3 Пяст - Висла Краков 2:3 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Подбескидзе 2:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Пяст - Легия 0:1 Лехия Гданьск - Пяст 2:2 Пяст - Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня - Пяст 0:0
Легия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0
Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Флора Таллин - Легия 0:1 Легия - Висла Плоцк 1:0 Легия - Флора Таллин 2:1 Легия - Ракув 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 12 8 3 1 27 - 7 27
2. Ракув 11 7 3 1 24 - 16 24
3. Лехия Гданьск 12 6 5 1 21 - 10 23
4. Погонь Щецин 12 6 4 2 20 - 10 22
5. Шлёнск 12 5 5 2 20 - 14 20
6. Краковия 12 4 5 3 19 - 19 17
7. Пяст 4:1 12 5 2 5 18 - 16 17
8. Сталь Мелец 12 4 4 4 15 - 18 16
9. Радомьяк Радом 12 3 7 2 15 - 12 16
10. Ягеллония 12 4 4 4 13 - 16 16
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 14 - 18 16
12. Висла Краков 12 4 2 6 14 - 21 14
13. Гурник Забже 11 4 2 5 14 - 16 14
14. Висла Плоцк 12 4 1 7 19 - 21 13
15. Легия 1:4 10 3 0 7 11 - 17 9
16. Варта Познань 12 1 5 6 8 - 15 8
17. Брук-Бет Термалица 11 1 4 6 12 - 18 7
18. Гурник Ленчна 12 1 3 8 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Лехия Гданьск 6 4 2 0 11 - 4 14
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Сталь Мелец 6 4 0 2 9 - 8 12
6. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
7. Ягеллония 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Пяст 4:1 7 3 1 3 14 - 13 10
10. Гурник Забже 6 3 0 3 7 - 7 9
11. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
13. Краковия 5 2 2 1 10 - 8 8
14. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Легия 1:4 4 2 0 2 6 - 5 6
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 6 0 4 2 2 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Шлёнск 6 3 2 1 12 - 8 11
3. Лех 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Пяст 4:1 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 5 2 0 3 5 - 11 6
9. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
10. Гурник Забже 5 1 2 2 7 - 9 5
11. Сталь Мелец 6 0 4 2 6 - 10 4
12. Радомьяк Радом 6 0 4 2 5 - 7 4
13. Ягеллония 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Легия 1:4 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Легия
3.15
3.36
51.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пяст 4:1 Легия онлайн




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