Аргентина: Лига професьональ 2021
2:1
Конец матча
18' Желтая карточкаJuan Andrada
1:0
25' ГолLeandro Maciel
1:1
31' ГолBruno Christian Sepulveda
63' Желтая карточкаМиерс Маркос
70' Красная карточкаАуче Габриэль
72' Желтая карточкаFrancisco Grahl
83' Желтая карточкаJulian Navas
2:1
89' ГолGaston Lodico
25
Девекки
Хосе
19
Миерс
Маркос
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Перес ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Julian NavasЗащитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Руис АланНападающий
-
-
-
32 Bruno Baez
-
-
40 E. Viveros
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
Ход матча
18'
25'
1:0
31'
63'
70'
72'
83'
89'
2:1
История личных встреч
Альдосиви
Арсенал Саранди
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|9 (3)
|0.5
|Gaston Lodico
|4
|0.22
|Federico Gino
|1
|0.06
|Leandro Maciel
|1
|0.06
|Серро Франсиско
|1
|0.06
|Francisco Grahl
|1
|0.06
|Brian Guzman
|1
|0.06
|Malcom Braida
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Андрада Федерико
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|3
|0.17
|Руис Алан
|1
|0.06
|Brian Farioli
|1 (1)
|0.06
|Mateo Carabajal
|1
|0.06
|Leonel Picco
|1
|0.06
|Массола Николас
|0
|0
|Lucas Albertengo
|0
|0
|Alejo Antilef
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Гастон
|7
|0
|Инсуа Эмануэль
|5
|0
|Emanuel Iniguez
|5
|0
|Инсуа Эмилиано
|4
|0
|Leandro Maciel
|4
|0
|Joaquin Indacoechea
|2
|1
|Колоччини Фабрисио
|1
|1
|Серро Франсиско
|2
|0
|Миерс Маркос
|2
|0
|Francisco Grahl
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Ауче Габриэль
|0
|1
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Андрада Федерико
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Federico Gino
|1
|0
|Alejandro Aranda
|1
|0
|Rufino Lucero
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|5
|0
|Julian Navas
|5
|0
|Эмилиано Папа
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Gonzalo Goni
|3
|0
|Jorge Ortiz IV
|1
|1
|Mateo Carabajal
|1
|1
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Руис Алан
|2
|0
|Lucas Albertengo
|2
|0
|Массола Николас
|1
|0
|Alejandro Medina I
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Gaston Americo Benavidez
|1
|0
|Brian Farioli
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
3
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
67%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
17%
4
27%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
3
20%
61-75
2
11%
3
20%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
5
38%
1
14%
76-90
Забито
18
8
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
7 Не забивали 11
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
4
22%
2
25%
61-75
5
28%
2
25%
76-90
Пропущено
31
22
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
4
13%
4
18%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
5
16%
4
18%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
5
16%
5
23%
61-75
7
23%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2
Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Ривер Плейт - Альдосиви 4:1 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 1:3 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0
Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Спортинг Кристал 1:1 Арсенал Саранди - Сан-Лоренсо 1:1 Спортинг Кристал - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Боливар 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|17
|12
|3
|2
|34 - 12
|39
|2.
|Тальерес Кордоба
|3:0
|18
|11
|2
|5
|27 - 16
|35
|3.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|7
|3
|26 - 13
|31
|4.
|Бока Хуниорс
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|5.
|Ланус
|0:3
|18
|9
|3
|6
|30 - 29
|30
|6.
|Колон
|18
|8
|5
|5
|16 - 20
|29
|7.
|Уракан
|18
|7
|7
|4
|18 - 14
|28
|8.
|Дефенса и Хустисия
|18
|7
|7
|4
|25 - 17
|28
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|6
|5
|27 - 20
|27
|10.
|Годой Крус
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|7
|5
|16 - 18
|25
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|6
|7
|4
|18 - 16
|25
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|6
|6
|5
|18 - 15
|24
|14.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|3
|8
|26 - 25
|24
|15.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|18
|6
|5
|7
|18 - 24
|23
|16.
|Расинг Авельянеда
|18
|5
|8
|5
|15 - 12
|23
|17.
|Сармиенто
|18
|6
|5
|7
|21 - 22
|23
|18.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|19.
|Альдосиви
|18
|6
|2
|10
|19 - 30
|20
|20.
|Атлетико Платенсе
|18
|4
|8
|6
|20 - 22
|20
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|18 - 26
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|23.
|Патронато Парана
|0:1
|18
|3
|7
|8
|16 - 23
|16
|24.
|Банфилд
|18
|2
|9
|7
|13 - 21
|15
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|26.
|Арсенал Саранди
|18
|2
|7
|9
|7 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|3:0
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|4.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|7.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|8.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|9.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|11.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|12.
|Ланус
|0:3
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|17.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|18.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|19.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|21.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|22.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|23.
|Патронато Парана
|0:1
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Тальерес Кордоба
|3:0
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|4.
|Ланус
|0:3
|8
|5
|0
|3
|15 - 14
|15
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|6.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|12.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|15.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Дефенса и Хустисия
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|19.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|20.
|Сармиенто
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|24.
|Патронато Парана
|0:1
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2