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Аргентина: Лига професьональ 2021

Альдосиви
2:1
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
18' Желтая карточка
Juan Andrada
1:0
25' Гол
Leandro Maciel
1:1
31' Гол
Bruno Christian Sepulveda
63' Желтая карточка
Миерс Маркос
70' Красная карточка
Ауче Габриэль
72' Желтая карточка
Francisco Grahl
83' Желтая карточка
Julian Navas
2:1
89' Гол
Gaston Lodico
90'+5
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
19
Миерс
Маркос
28
Fernando
Roman
Villalba
5
Ромеро
Гастон
33
Leandro
Maciel
20
Malcom
Braida
10
Francisco
Grahl
15
Ауче
Габриэль
77
Каутеруссио
Мартин
23
Alejandro
Medina
I
18
Julian
Navas
14
Gonzalo
Goni
6
Gaston
Suso
3
Эмилиано
Папа
19
Brian
Farioli
2
Juan
Andrada
8
Dardo
Federico
Miloc
27
Facundo
Kruspzky
17
Bruno
Christian
Sepulveda
9
Lucas
Albertengo
Альдосиви
4-2-3-1
Арсенал Саранди
4-4-2

История личных встреч

Альдосиви
Арсенал Саранди

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
3:0
С
4:0
П
2:1
П
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 9 (3) 0.5
Gaston Lodico 4 0.22
Federico Gino 1 0.06
Leandro Maciel 1 0.06
Серро Франсиско 1 0.06
Francisco Grahl 1 0.06
Brian Guzman 1 0.06
Malcom Braida 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Андрада Федерико 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 3 0.17
Руис Алан 1 0.06
Brian Farioli 1 (1) 0.06
Mateo Carabajal 1 0.06
Leonel Picco 1 0.06
Массола Николас 0 0
Lucas Albertengo 0 0
Alejo Antilef 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Гастон 7 0
Инсуа Эмануэль 5 0
Emanuel Iniguez 5 0
Инсуа Эмилиано 4 0
Leandro Maciel 4 0
Joaquin Indacoechea 2 1
Колоччини Фабрисио 1 1
Серро Франсиско 2 0
Миерс Маркос 2 0
Francisco Grahl 2 0
Gaston Lodico 2 0
Ауче Габриэль 0 1
Jonathan Zacaria 1 0
Андрада Федерико 1 0
Девекки Хосе 1 0
Mario Lopez 1 0
Federico Gino 1 0
Alejandro Aranda 1 0
Rufino Lucero 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 5 0
Julian Navas 5 0
Эмилиано Папа 3 0
Gaston Suso 3 0
Gonzalo Goni 3 0
Jorge Ortiz IV 1 1
Mateo Carabajal 1 1
Dardo Federico Miloc 2 0
Руис Алан 2 0
Lucas Albertengo 2 0
Массола Николас 1 0
Alejandro Medina I 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Juan Andrada 1 0
Gaston Americo Benavidez 1 0
Brian Farioli 1 0
Leonel Picco 1 0
Nicolas Castro1 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
3
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
67%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
17%
4
27%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
3
20%
61-75
2
11%
3
20%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
5
38%
1
14%
76-90

Забито

18
8
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
7 Не забивали 11
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
4
22%
2
25%
61-75
5
28%
2
25%
76-90

Пропущено

31
22
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
4
13%
4
18%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
5
16%
4
18%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
5
16%
5
23%
61-75
7
23%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2
Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Ривер Плейт - Альдосиви 4:1 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 1:3 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0
Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Спортинг Кристал 1:1 Арсенал Саранди - Сан-Лоренсо 1:1 Спортинг Кристал - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Боливар 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 17 12 3 2 34 - 12 39
2. Тальерес Кордоба 3:0 18 11 2 5 27 - 16 35
3. Велес Сарсфилд 18 8 7 3 26 - 13 31
4. Бока Хуниорс 18 8 6 4 21 - 15 30
5. Ланус 0:3 18 9 3 6 30 - 29 30
6. Колон 18 8 5 5 16 - 20 29
7. Уракан 18 7 7 4 18 - 14 28
8. Дефенса и Хустисия 18 7 7 4 25 - 17 28
9. Эстудиантес Ла Плата 18 7 6 5 27 - 20 27
10. Годой Крус 18 7 5 6 28 - 23 26
11. Химнасия Ла-Плата 18 6 7 5 16 - 18 25
12. Индепендьенте Авельянеда 17 6 7 4 18 - 16 25
13. Аргентинос Хуниорс 17 6 6 5 18 - 15 24
14. Росарио Сентраль 18 7 3 8 26 - 25 24
15. Атлетико Тукуман 1:0 18 6 5 7 18 - 24 23
16. Расинг Авельянеда 18 5 8 5 15 - 12 23
17. Сармиенто 18 6 5 7 21 - 22 23
18. Унион Санта-Фе 17 6 4 7 20 - 24 22
19. Альдосиви 18 6 2 10 19 - 30 20
20. Атлетико Платенсе 18 4 8 6 20 - 22 20
21. Ньюэллс Олд Бойз 18 4 5 9 18 - 26 17
22. Сан-Лоренсо 18 4 5 9 16 - 25 17
23. Патронато Парана 0:1 18 3 7 8 16 - 23 16
24. Банфилд 18 2 9 7 13 - 21 15
25. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
26. Арсенал Саранди 18 2 7 9 7 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
3. Тальерес Кордоба 3:0 8 6 1 1 14 - 4 19
4. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
7. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
8. Атлетико Тукуман 1:0 9 4 4 1 11 - 7 16
9. Годой Крус 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
11. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
12. Ланус 0:3 10 4 3 3 15 - 15 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 11 - 7 14
15. Индепендьенте Авельянеда 9 3 4 2 9 - 7 13
16. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
17. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
18. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
19. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
20. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
21. Арсенал Саранди 9 2 5 2 5 - 7 11
22. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
23. Патронато Парана 0:1 8 2 4 2 9 - 8 10
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Тальерес Кордоба 3:0 10 5 1 4 13 - 12 16
3. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
4. Ланус 0:3 8 5 0 3 15 - 14 15
5. Эстудиантес Ла Плата 10 4 2 4 15 - 14 14
6. Уракан 8 3 4 1 9 - 5 13
7. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
12. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
15. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
16. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Дефенса и Хустисия 9 1 5 3 7 - 8 8
18. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
19. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
20. Сармиенто 8 1 4 3 7 - 11 7
21. Атлетико Тукуман 1:0 9 2 1 6 7 - 17 7
22. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
23. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
24. Патронато Парана 0:1 10 1 3 6 7 - 15 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Бруно Сепульведа бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Леандро Масиэл бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Хуан Андрада получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Альдосиви 2:1 Арсенал Саранди онлайн




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