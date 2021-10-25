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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сармиенто
2:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
34' Гол
Jonathan Torres
1:1
55' Гол
Maximiliano Comba
2:1
68' Гол
Luciano Gondou
83' Желтая карточка
Гарсия Мануэль
89' Желтая карточка
Facundo Mansilla Zahir
90' Желтая карточка
Jonathan Torres
90'+7
1
Manuel
Vicentini
15
Мартин
Гарсия
18
Braian
Salvareschi
2
Federico
Mancinelli
23
Nicolas
Bazzana
17
Gabriel
Alanis
10
Sergio
Quiroga
22
Браво
Федерико
39
Federico
Paradela
19
Luciano
Gondou
9
Jonathan
Torres
12
Ramiro
Macagno
27
Gabriel
Compagnucci
22
Manuel
Capasso
6
Jose
Maria
Canale
38
Franco
Negri
33
Maximiliano
Comba
31
Jeronimo
Cacciabue
15
Diego
Calcaterra
36
Nicolas
Castro
9
Кристальдо
Хонатан
32
Игнасио
Скокко
Сармиенто
5-3-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-5-1

История личных встреч

Сармиенто
Ньюэллс Олд Бойз

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
0:1
ЛП
1:1
П
1:1
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 0.33
Jonathan Torres 6 (1) 0.33
Gabriel Alanis 3 (1) 0.17
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.06
Yair Arismendi 1 0.06
Guido Mainero 1 0.06
Patricio Cucchi 1 0.06
Lautaro Montoya 1 0.06
Braian Salvareschi 1 0.06
Мартин Гарсия 0 0
Rodrigo Javier Salinas 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Castro 5 0.28
Игнасио Скокко 4 0.22
Juan Fernando Garro 2 0.11
Кристальдо Хонатан 2 (1) 0.11
Justo Giani 1 0.06
Maximiliano Comba 1 0.06
Gabriel Compagnucci 1 0.06
Manuel Capasso 1 0.06
Facundo Mansilla Zahir 1 0.06
Белуччи Фернандо 0 0
Биттоло Мариано 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Braian Salvareschi 5 1
Julian Chicco 5 0
Браво Федерико 4 0
Lautaro Montoya 4 0
Нуньес Хервасио 3 0
Nicolas Bazzana 3 0
Yair Arismendi 3 0
Мартин Гарсия 2 0
Jonathan Torres 2 0
Federico Mancinelli 1 0
Manuel Vicentini 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Guido Mainero 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 6 0
Игнасио Скокко 4 1
Juan Sforza 5 0
Julian Fernandez II 3 0
Franco Negri 3 0
Jeronimo Cacciabue 3 0
Mateo Maccari 3 0
Биттоло Мариано 2 0
Nicolas Castro 2 0
Alan Aguerre 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Facundo Mansilla Zahir 2 0
Кристальдо Хонатан 0 1
Перес Пабло II 1 0
Manuel Capasso 1 0
Jose Maria Canale 1 0
Justo Giani 1 0
Francisco Gonzalez2 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
7
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
7%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
5
45%
2
18%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
5
42%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Забито

21
19
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
1
5%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
7
33%
3
16%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
5
24%
5
26%
61-75
6
29%
4
21%
76-90

Пропущено

22
25
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
1
5%
2
8%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
7
32%
4
16%
46-60
3
14%
6
24%
61-75
6
27%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1
Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Темперлей 0:1 Сармиенто - Эстудиантес Ла Плата 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 1:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Гойяненсе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Палестино 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 17 12 3 2 34 - 12 39
2. Тальерес Кордоба 3:0 18 11 2 5 27 - 16 35
3. Велес Сарсфилд 18 8 7 3 26 - 13 31
4. Бока Хуниорс 18 8 6 4 21 - 15 30
5. Ланус 0:3 18 9 3 6 30 - 29 30
6. Колон 18 8 5 5 16 - 20 29
7. Уракан 18 7 7 4 18 - 14 28
8. Дефенса и Хустисия 18 7 7 4 25 - 17 28
9. Эстудиантес Ла Плата 18 7 6 5 27 - 20 27
10. Годой Крус 18 7 5 6 28 - 23 26
11. Химнасия Ла-Плата 18 6 7 5 16 - 18 25
12. Индепендьенте Авельянеда 17 6 7 4 18 - 16 25
13. Аргентинос Хуниорс 17 6 6 5 18 - 15 24
14. Росарио Сентраль 18 7 3 8 26 - 25 24
15. Атлетико Тукуман 1:0 18 6 5 7 18 - 24 23
16. Расинг Авельянеда 18 5 8 5 15 - 12 23
17. Сармиенто 18 6 5 7 21 - 22 23
18. Унион Санта-Фе 17 6 4 7 20 - 24 22
19. Альдосиви 18 6 2 10 19 - 30 20
20. Атлетико Платенсе 18 4 8 6 20 - 22 20
21. Ньюэллс Олд Бойз 18 4 5 9 18 - 26 17
22. Сан-Лоренсо 18 4 5 9 16 - 25 17
23. Патронато Парана 0:1 18 3 7 8 16 - 23 16
24. Банфилд 18 2 9 7 13 - 21 15
25. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
26. Арсенал Саранди 18 2 7 9 7 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
3. Тальерес Кордоба 3:0 8 6 1 1 14 - 4 19
4. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
7. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
8. Атлетико Тукуман 1:0 9 4 4 1 11 - 7 16
9. Годой Крус 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
11. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
12. Ланус 0:3 10 4 3 3 15 - 15 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 11 - 7 14
15. Индепендьенте Авельянеда 9 3 4 2 9 - 7 13
16. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
17. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
18. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
19. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
20. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
21. Арсенал Саранди 9 2 5 2 5 - 7 11
22. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
23. Патронато Парана 0:1 8 2 4 2 9 - 8 10
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Тальерес Кордоба 3:0 10 5 1 4 13 - 12 16
3. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
4. Ланус 0:3 8 5 0 3 15 - 14 15
5. Эстудиантес Ла Плата 10 4 2 4 15 - 14 14
6. Уракан 8 3 4 1 9 - 5 13
7. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
12. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
15. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
16. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Дефенса и Хустисия 9 1 5 3 7 - 8 8
18. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
19. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
20. Сармиенто 8 1 4 3 7 - 11 7
21. Атлетико Тукуман 1:0 9 2 1 6 7 - 17 7
22. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
23. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
24. Патронато Парана 0:1 10 1 3 6 7 - 15 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Jose Maria Canale уходит с поля. Факундо Мансилья Заир выходит вместо него
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Хонатан Торрес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сармиенто 2:1 Ньюэллс Олд Бойз онлайн




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