Аргентина: Лига професьональ 2021
2:1
Конец матча
1:0
34' ГолJonathan Torres
1:1
55' ГолMaximiliano Comba
2:1
68' ГолLuciano Gondou
83' Желтая карточкаГарсия Мануэль
89' Желтая карточкаFacundo Mansilla Zahir
90' Желтая карточкаJonathan Torres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Саббаг ПаблоНападающий
-
-
-
-
26 Ramiro Sordo
-
-
17 Justo Giani
-
55 Tomas Jacob
-
Главный тренер: Fernando Gamboa
Ход матча
34'
55'
68'
2:1
83'
90'
История личных встреч
Сармиенто
Ньюэллс Олд Бойз
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|6
|0.33
|Jonathan Torres
|6 (1)
|0.33
|Gabriel Alanis
|3 (1)
|0.17
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.06
|Yair Arismendi
|1
|0.06
|Guido Mainero
|1
|0.06
|Patricio Cucchi
|1
|0.06
|Lautaro Montoya
|1
|0.06
|Braian Salvareschi
|1
|0.06
|Мартин Гарсия
|0
|0
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|5
|0.28
|Игнасио Скокко
|4
|0.22
|Juan Fernando Garro
|2
|0.11
|Кристальдо Хонатан
|2 (1)
|0.11
|Justo Giani
|1
|0.06
|Maximiliano Comba
|1
|0.06
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.06
|Manuel Capasso
|1
|0.06
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0.06
|Белуччи Фернандо
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Braian Salvareschi
|5
|1
|Julian Chicco
|5
|0
|Браво Федерико
|4
|0
|Lautaro Montoya
|4
|0
|Нуньес Хервасио
|3
|0
|Nicolas Bazzana
|3
|0
|Yair Arismendi
|3
|0
|Мартин Гарсия
|2
|0
|Jonathan Torres
|2
|0
|Federico Mancinelli
|1
|0
|Manuel Vicentini
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|6
|0
|Игнасио Скокко
|4
|1
|Juan Sforza
|5
|0
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Franco Negri
|3
|0
|Jeronimo Cacciabue
|3
|0
|Mateo Maccari
|3
|0
|Биттоло Мариано
|2
|0
|Nicolas Castro
|2
|0
|Alan Aguerre
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|2
|0
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|Перес Пабло II
|1
|0
|Manuel Capasso
|1
|0
|Jose Maria Canale
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Francisco Gonzalez2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
7
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
7%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
5
45%
2
18%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
5
42%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
4
36%
3
21%
76-90
Забито
21
19
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
1
5%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
7
33%
3
16%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
5
24%
5
26%
61-75
6
29%
4
21%
76-90
Пропущено
22
25
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
1
5%
2
8%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
7
32%
4
16%
46-60
3
14%
6
24%
61-75
6
27%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1
Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Темперлей 0:1 Сармиенто - Эстудиантес Ла Плата 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 1:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Гойяненсе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Палестино 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|17
|12
|3
|2
|34 - 12
|39
|2.
|Тальерес Кордоба
|3:0
|18
|11
|2
|5
|27 - 16
|35
|3.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|7
|3
|26 - 13
|31
|4.
|Бока Хуниорс
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|5.
|Ланус
|0:3
|18
|9
|3
|6
|30 - 29
|30
|6.
|Колон
|18
|8
|5
|5
|16 - 20
|29
|7.
|Уракан
|18
|7
|7
|4
|18 - 14
|28
|8.
|Дефенса и Хустисия
|18
|7
|7
|4
|25 - 17
|28
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|6
|5
|27 - 20
|27
|10.
|Годой Крус
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|7
|5
|16 - 18
|25
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|6
|7
|4
|18 - 16
|25
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|6
|6
|5
|18 - 15
|24
|14.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|3
|8
|26 - 25
|24
|15.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|18
|6
|5
|7
|18 - 24
|23
|16.
|Расинг Авельянеда
|18
|5
|8
|5
|15 - 12
|23
|17.
|Сармиенто
|18
|6
|5
|7
|21 - 22
|23
|18.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|19.
|Альдосиви
|18
|6
|2
|10
|19 - 30
|20
|20.
|Атлетико Платенсе
|18
|4
|8
|6
|20 - 22
|20
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|18 - 26
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|23.
|Патронато Парана
|0:1
|18
|3
|7
|8
|16 - 23
|16
|24.
|Банфилд
|18
|2
|9
|7
|13 - 21
|15
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|26.
|Арсенал Саранди
|18
|2
|7
|9
|7 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|3:0
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|4.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|7.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|8.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|9.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|11.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|12.
|Ланус
|0:3
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|17.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|18.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|19.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|21.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|22.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|23.
|Патронато Парана
|0:1
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Тальерес Кордоба
|3:0
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|4.
|Ланус
|0:3
|8
|5
|0
|3
|15 - 14
|15
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|6.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|12.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|15.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Дефенса и Хустисия
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|19.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|20.
|Сармиенто
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|24.
|Патронато Парана
|0:1
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2