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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Сепси
0' 14'
34
Бэлгрэдян
Кристиан
16
Сушич
Матео
29
Буэнна
Рашид
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
19
Кулио
Хуан
21
Боатенг
Бисмарк
10
Дяк
Чиприан
9
Омрани
Билель
77
Алибек
Денис
27
Петрила
Клаудиу
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
4
Тинчу
Разван
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
77
Аганович
Аднан
17
Фофана
Бубакар
II
6
Паун
Николае
21
Бэрбуц
Кристиан
90
Головфка
Кэтэлин
23
Чунчуков
Цветелин
ЧФР Клуж
Сепси

Владение мячом

История личных встреч

ЧФР Клуж
Сепси

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

История матчей

Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрила Клаудиу 4 0.31
Дяк Чиприан 3 0.23
Омрани Билель 2 0.15
Алибек Денис 2 (1) 0.15
Латовлевич Ясмин 1 0.08
Сигурьонссон Рунар 1 0.08
Тахири Анас 1 0.08
Кипчу Александру 1 0.08
Бурка Андрей 1 0.08
Дебелюх Габриэл 1 0.08
Камора Мауру 0 0
Маня Кристьян 0 0
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукассен Кевин 2 (1) 0.15
Митря Богдан 1 0.08
Боич Петар 1 0.08
Аганович Аднан 1 0.08
Реп Райко 1 0.08
Асковски Стефан 1 0.08
Чунчуков Цветелин 1 0.08
Фофана Бубакар II 1 0.08
Думитреску Андрес 1 0.08
Штефэнеску Мариус 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дяк Чиприан 4 0
Кулио Хуан 2 0
Бэлгрэдян Кристиан 2 0
Омрани Билель 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Хобан Овидиу 1 0
Латовлевич Ясмин 1 0
Костаче Ионуц 1 0
Кипчу Александру 1 0
Майк Сестор 1 0
Паун-Александру Константин 1 0
Бурка Андрей 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 4 0
Митря Богдан 4 0
Паун Николае 4 0
Аганович Аднан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Штефэнеску Мариус 2 0
Фофана Бубакар II 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Димитров Радослав 1 0
Боич Петар 1 0
Никзули Роланд 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Гонсалес Эдер 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
4
33%
1
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
57%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
5
29%
29%
2
20%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
1
6%
4
40%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
13%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1
УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 ЧФР Клуж - Линкольн 2:0 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Линкольн - ЧФР Клуж 1:2
Сепси
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0
Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Уфа - Сепси 1:3 Краснодар - Сепси 1:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Ботошани 1:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 25 11 4 10 31 - 24 37
2. ЧФР Клуж 0:0 13 10 1 2 17 - 8 31
3. ФКСБ 12 7 3 2 23 - 11 24
4. Ботошани 13 6 6 1 13 - 9 24
5. Волунтари 13 8 0 5 17 - 15 24
6. УТА Арад 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Рапид Бухарест 13 6 4 3 16 - 10 22
8. Арджеш 13 6 3 4 12 - 7 21
9. Вииторул Констанца 12 5 3 4 15 - 8 18
10. Киндия Тырговиште 13 3 5 5 8 - 9 14
11. Миовени 13 3 3 7 7 - 17 12
12. Газ-Метан Медиаш 13 3 2 8 10 - 17 11
13. Сепси 0:0 13 1 8 4 10 - 13 11
14. Динамо Бухарест 13 2 2 9 11 - 29 8
15. Академика Клинчени 13 0 3 10 9 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 13 8 3 2 21 - 7 27
2. ЧФР Клуж 0:0 7 6 1 0 12 - 4 19
3. ФКСБ 6 5 1 0 19 - 5 16
4. Волунтари 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
6. УТА Арад 7 3 3 1 7 - 4 12
7. Рапид Бухарест 7 3 1 3 6 - 5 10
8. Ботошани 6 2 3 1 4 - 4 9
9. Киндия Тырговиште 6 2 2 2 6 - 5 8
10. Газ-Метан Медиаш 7 2 2 3 6 - 7 8
11. Динамо Бухарест 7 2 2 3 10 - 11 8
12. Арджеш 6 2 1 3 3 - 4 7
13. Сепси 0:0 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Миовени 6 1 2 3 2 - 5 5
15. Академика Клинчени 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 7 4 3 0 9 - 5 15
2. Арджеш 7 4 2 1 9 - 3 14
3. Университатя Крайова 13 4 1 8 10 - 19 13
4. Рапид Бухарест 6 3 3 0 10 - 5 12
5. ЧФР Клуж 0:0 6 4 0 2 5 - 4 12
6. УТА Арад 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Волунтари 6 3 0 3 7 - 10 9
8. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
9. Миовени 7 2 1 4 5 - 12 7
10. Киндия Тырговиште 7 1 3 3 2 - 4 6
11. Сепси 0:0 6 0 5 1 3 - 4 5
12. Вииторул Констанца 7 0 3 4 2 - 7 3
13. Газ-Метан Медиаш 6 1 0 5 4 - 10 3
14. Академика Клинчени 7 0 1 6 5 - 21 1
15. Динамо Бухарест 6 0 0 6 1 - 18 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Сепси
1.72
3.30
5.70
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Где смотреть матч ЧФР Клуж 0:0 Сепси онлайн




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