Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Константин Рэдулеску
16
Сушич
Матео
29
Буэнна
Рашид
45
Камора
Мауру
19
Кулио
Хуан
10
Дяк
Чиприан
77
Алибек
Денис
27
Rares
Ispas
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
19 Кулио ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
-
77 Алибек ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Боич ПетарПолузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Тамаш НандорНападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Владение мячом
История личных встреч
ЧФР Клуж
Сепси
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрила Клаудиу
|4
|0.31
|Дяк Чиприан
|3
|0.23
|Омрани Билель
|2
|0.15
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.15
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.08
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0.08
|Тахири Анас
|1
|0.08
|Кипчу Александру
|1
|0.08
|Бурка Андрей
|1
|0.08
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.08
|Камора Мауру
|0
|0
|Маня Кристьян
|0
|0
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукассен Кевин
|2 (1)
|0.15
|Митря Богдан
|1
|0.08
|Боич Петар
|1
|0.08
|Аганович Аднан
|1
|0.08
|Реп Райко
|1
|0.08
|Асковски Стефан
|1
|0.08
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.08
|Фофана Бубакар II
|1
|0.08
|Думитреску Андрес
|1
|0.08
|Штефэнеску Мариус
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Кулио Хуан
|2
|0
|Бэлгрэдян Кристиан
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Паун Николае
|4
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Штефэнеску Мариус
|2
|0
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
3
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
4
33%
1
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
57%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
5
29%
29%
2
20%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
1
6%
4
40%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
13%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1
УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 ЧФР Клуж - Линкольн 2:0 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Линкольн - ЧФР Клуж 1:2
Сепси
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0
Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Уфа - Сепси 1:3 Краснодар - Сепси 1:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Ботошани 1:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|25
|11
|4
|10
|31 - 24
|37
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|13
|10
|1
|2
|17 - 8
|31
|3.
|ФКСБ
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|4.
|Ботошани
|13
|6
|6
|1
|13 - 9
|24
|5.
|Волунтари
|13
|8
|0
|5
|17 - 15
|24
|6.
|УТА Арад
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Рапид Бухарест
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|8.
|Арджеш
|13
|6
|3
|4
|12 - 7
|21
|9.
|Вииторул Констанца
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|10.
|Киндия Тырговиште
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|11.
|Миовени
|13
|3
|3
|7
|7 - 17
|12
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|13.
|Сепси
|0:0
|13
|1
|8
|4
|10 - 13
|11
|14.
|Динамо Бухарест
|13
|2
|2
|9
|11 - 29
|8
|15.
|Академика Клинчени
|13
|0
|3
|10
|9 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|13
|8
|3
|2
|21 - 7
|27
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|7
|6
|1
|0
|12 - 4
|19
|3.
|ФКСБ
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|4.
|Волунтари
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|6.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|11.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|12.
|Арджеш
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|13.
|Сепси
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Миовени
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|15.
|Академика Клинчени
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|7
|4
|3
|0
|9 - 5
|15
|2.
|Арджеш
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Университатя Крайова
|13
|4
|1
|8
|10 - 19
|13
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|0:0
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|6.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Волунтари
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|8.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|9.
|Миовени
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|11.
|Сепси
|0:0
|6
|0
|5
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Вииторул Констанца
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|14.
|Академика Клинчени
|7
|0
|1
|6
|5 - 21
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|6
|0
|0
|6
|1 - 18
|0