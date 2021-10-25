Румыния: Первая лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
1:0
24' ГолБуэнна Рашид
45' Желтая карточкаБоатенг Бисмарк
1:0
53' Не забитый пенальтиКулио Хуан
2:0
53' ГолКулио Хуан
59' Желтая карточкаФофана Бубакар
78' Желтая карточкаБордеяну Михай
80' Вторая желтая карточкаБордеяну Михай
84' Желтая карточкаДан Петреску
16
Сушич
Матео
29
Буэнна
Рашид
45
Камора
Мауру
19
Кулио
Хуан
10
Дяк
Чиприан
77
Алибек
Денис
27
Rares
Ispas
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
19 Кулио ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
-
77 Алибек ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Боич ПетарПолузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Тамаш НандорНападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
24'
1:0
45'
53'
1:0
53'
2:0
59'
78'
80'
84'
Владение мячом
История личных встреч
ЧФР Клуж
Сепси
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрила Клаудиу
|4
|0.31
|Дяк Чиприан
|3
|0.23
|Омрани Билель
|2
|0.15
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.15
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.08
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0.08
|Тахири Анас
|1
|0.08
|Кулио Хуан
|1
|0.08
|Кипчу Александру
|1
|0.08
|Буэнна Рашид
|1
|0.08
|Бурка Андрей
|1
|0.08
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.08
|Камора Мауру
|0
|0
|Маня Кристьян
|0
|0
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукассен Кевин
|2 (1)
|0.15
|Митря Богдан
|1
|0.08
|Боич Петар
|1
|0.08
|Аганович Аднан
|1
|0.08
|Реп Райко
|1
|0.08
|Асковски Стефан
|1
|0.08
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.08
|Фофана Бубакар II
|1
|0.08
|Думитреску Андрес
|1
|0.08
|Штефэнеску Мариус
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Бордеяну Михай
|1
|1
|Кулио Хуан
|2
|0
|Бэлгрэдян Кристиан
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Паун Николае
|4
|0
|Фофана Бубакар II
|3
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Штефэнеску Мариус
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
3
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
33%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
5
36%
1
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
57%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
2
20%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
6
32%
2
20%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
1
5%
4
40%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
1
13%
5
33%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1
УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 ЧФР Клуж - Линкольн 2:0 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Линкольн - ЧФР Клуж 1:2
Сепси
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0
Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Уфа - Сепси 1:3 Краснодар - Сепси 1:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Ботошани 1:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|25
|11
|4
|10
|31 - 24
|37
|2.
|ЧФР Клуж
|13
|11
|0
|2
|19 - 8
|33
|3.
|ФКСБ
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|4.
|Ботошани
|13
|6
|6
|1
|13 - 9
|24
|5.
|Волунтари
|13
|8
|0
|5
|17 - 15
|24
|6.
|УТА Арад
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Рапид Бухарест
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|8.
|Арджеш
|13
|6
|3
|4
|12 - 7
|21
|9.
|Вииторул Констанца
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|10.
|Киндия Тырговиште
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|11.
|Миовени
|13
|3
|3
|7
|7 - 17
|12
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|13.
|Сепси
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|13
|2
|2
|9
|11 - 29
|8
|15.
|Академика Клинчени
|13
|0
|3
|10
|9 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|13
|8
|3
|2
|21 - 7
|27
|2.
|ЧФР Клуж
|7
|7
|0
|0
|14 - 4
|21
|3.
|ФКСБ
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|4.
|Волунтари
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|6.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|11.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|12.
|Арджеш
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|13.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Миовени
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|15.
|Академика Клинчени
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|7
|4
|3
|0
|9 - 5
|15
|2.
|Арджеш
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Университатя Крайова
|13
|4
|1
|8
|10 - 19
|13
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|6.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Волунтари
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|8.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|9.
|Миовени
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|11.
|Сепси
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|14.
|Академика Клинчени
|7
|0
|1
|6
|5 - 21
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|6
|0
|0
|6
|1 - 18
|0