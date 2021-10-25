Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Выглядело как неплохой момент. Лукассен Кевин из команды Сепси закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

92' Marius Stefanescu из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

91' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе

89' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Митря Богдан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Лукассен Кевин из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

86' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

86' Отличные скиллы показывает Омрани Билель , обводя своих соперников

84' Рефери не любит споров - именно за это Дан Петреску сейчас получил желтую

83' Тактическая замена. Алибек Денис уходит с поля и его заменяет Габриэл Дебелюх

82' Асковски Стефан из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

79' Удар от ворот произведет Сепси

79' Алибек Денис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Бордеяну Михай получает желтую карточку за толчок соперника.

76' Тинчу Разван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Омрани Билель нанес удар издали, а Roland Niczuly отбил его обратно в игру!

75' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе

73' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

73' Буэнна Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Кулио Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Marius Stefanescu мяч отрикошетил от ворот

69' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Камора Мауру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Матч возобновлен

65' Буэнна Рашид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Паун Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Тактическая замена. Фофана Бубакар II уходит с поля и его заменяет Marius Stefanescu

61' Тинчу Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Аганович Аднан бьет со штрафного в створ, но Кристиан Бэлгрэдян держит все под контролем

57' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

55' Буэнна Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Г О О О О О Л - Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

53' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Кулио Хуан взялся за удар, но Roland Niczuly заблокировал его!

51' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Аганович Аднан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе