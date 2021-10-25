Аргентина: Лига професьональ 2021
2:2
Конец матча
1:0
18' ГолRamiro Carrera
1:1
43' ГолSebastian Sosa II
2:1
48' ГолRamiro Carrera
2:2
77' ГолSebastian Sosa II
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Guinazi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Matias PardoПолузащитник
-
20 Junior AriasНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Damian LenosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Martin Garay
-
-
-
Главный тренер: Ivan Delfino
Ход матча
18'
1:0
43'
48'
2:1
77'
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Патронато Парана
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|6
|0.33
|Augusto Lotti
|3
|0.17
|Муссис Франко
|2
|0.11
|Guillermo Acosta
|1
|0.06
|Leonardo Heredia
|1
|0.06
|Ramiro Ruiz
|1
|0.06
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.06
|Marcelo Ortiz
|1
|0.06
|Renzo Tesuri
|1
|0.06
|Gabriel Risso
|0
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Sosa II
|7
|0.39
|Junior Arias
|3 (1)
|0.17
|Oliver Paz Benitez
|1
|0.06
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0.06
|Марин Леандро
|1
|0.06
|Fabio Vazquez
|1
|0.06
|Franco Leys
|1
|0.06
|Brian Nievas
|1
|0.06
|Ибанес Матиас
|1 (1)
|0.06
|Кантерос Гектор
|0
|0
|Gabriel Gudino
|0
|0
|Охеда Серхио
|0
|0
|Rolando Garcia
|0
|0
|Matias Pardo
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муссис Франко
|5
|1
|Эрбес Кристиан
|4
|0
|Nicolas Lamendola
|2
|1
|Фелипе Кампос
|3
|0
|Ramiro Carrera
|3
|0
|Guillermo Acosta
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|3
|0
|Marcos Valor
|1
|1
|Matias Orihuela
|2
|0
|Jonathan Cabral
|2
|0
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Abel Bustos
|2
|0
|Бенитес Оскар
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Вергини Сантьяго
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Mauro Osores
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|Camilo Albornoz
|1
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Pardo
|4
|1
|Lautaro Geminiani
|5
|0
|Oliver Paz Benitez
|4
|0
|Brian Nievas
|4
|0
|Rolando Garcia
|3
|0
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Tiago Banega
|3
|0
|Lucas Kruspzky
|2
|0
|Sebastian Sosa II
|2
|0
|Hugo Magallanes
|2
|0
|Охеда Серхио
|0
|1
|Кантерос Гектор
|1
|0
|Ибанес Матиас
|1
|0
|Fabio Vazquez
|1
|0
|Nicolas Albarracin
|1
|0
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0
|Facundo Cobos
|1
|0
|Matias Palavecino2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
1
9%
2
22%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
3
33%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
40%
3
19%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
18
9
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
4
44%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
5
28%
1
11%
61-75
6
33%
3
33%
76-90
Забито
17
17
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
1
6%
3
18%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
1
6%
5
29%
29%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90
Пропущено
28
25
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
11%
3
12%
1-15
3
11%
3
12%
16-30
3
11%
4
16%
31-45
4
14%
5
20%
46-60
5
18%
4
16%
61-75
10
36%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0
Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Уракан 1:0 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 5:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 2:3
Патронато Парана
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0
Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Вилья Сан-Карлос - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|18
|13
|3
|2
|35 - 12
|42
|2.
|Тальерес Кордоба
|18
|10
|3
|5
|27 - 19
|33
|3.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|7
|3
|26 - 13
|31
|4.
|Ланус
|18
|9
|4
|5
|33 - 29
|31
|5.
|Бока Хуниорс
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|6.
|Колон
|18
|8
|5
|5
|16 - 20
|29
|7.
|Уракан
|18
|7
|7
|4
|18 - 14
|28
|8.
|Дефенса и Хустисия
|18
|7
|7
|4
|25 - 17
|28
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|6
|5
|27 - 20
|27
|10.
|Годой Крус
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|7
|5
|16 - 18
|25
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|6
|7
|4
|18 - 16
|25
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|18
|6
|6
|6
|18 - 16
|24
|14.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|3
|8
|26 - 25
|24
|15.
|Расинг Авельянеда
|18
|5
|8
|5
|15 - 12
|23
|16.
|Сармиенто
|18
|6
|5
|7
|21 - 22
|23
|17.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|18.
|Атлетико Тукуман
|18
|5
|6
|7
|19 - 26
|21
|19.
|Альдосиви
|18
|6
|2
|10
|19 - 30
|20
|20.
|Атлетико Платенсе
|18
|4
|8
|6
|20 - 22
|20
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|18 - 26
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|23.
|Патронато Парана
|18
|3
|8
|7
|18 - 24
|17
|24.
|Банфилд
|18
|2
|9
|7
|13 - 21
|15
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|26.
|Арсенал Саранди
|18
|2
|7
|9
|7 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|2.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|4.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|7.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|8.
|Ланус
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|9.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|11.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|12.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|13.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|17.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|18.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|19.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|21.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|22.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|23.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|3.
|Ланус
|8
|5
|0
|3
|15 - 14
|15
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|6.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|12.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|10
|2
|4
|4
|7 - 9
|10
|15.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Дефенса и Хустисия
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|19.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2