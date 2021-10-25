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Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Тукуман
2:2
Конец матча
Патронато Парана
0'
1:0
18' Гол
Ramiro Carrera
1:1
43' Гол
Sebastian Sosa II
2:1
48' Гол
Ramiro Carrera
2:2
77' Гол
Sebastian Sosa II
90'+7
1
Cristian
David
Lucchetti
4
Фелипе
Кампос
2
Marcelo
Ortiz
15
Jonathan
Cabral
30
Gabriel
Risso
23
Ramiro
Carrera
21
Эрбес
Кристиан
8
Guillermo
Acosta
10
Leonardo
Heredia
9
Augusto
Lotti
18
Ramiro
Ruiz
12
Ибанес
Матиас
5
Марин
Леандро
22
Rolando
Garcia
3
Oliver
Paz
Benitez
30
Lucas
Kruspzky
8
Gabriel
Gudino
15
Fabio
Vazquez
7
Кантерос
Гектор
33
Matias
Pardo
20
Junior
Arias
9
Sebastian
Sosa
II
Атлетико Тукуман
4-4-2
Патронато Парана
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Патронато Парана

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
4:2
С
2:0
С
3:0
С
2:1
П
1:1
ПБ
0:0
ПБ
1:1
НБ
1:2
НБ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 6 0.33
Augusto Lotti 3 0.17
Муссис Франко 2 0.11
Guillermo Acosta 1 0.06
Leonardo Heredia 1 0.06
Ramiro Ruiz 1 0.06
Joaquin Pereyra1 1 0.06
Marcelo Ortiz 1 0.06
Renzo Tesuri 1 0.06
Gabriel Risso 0 0
Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Sosa II 7 0.39
Junior Arias 3 (1) 0.17
Oliver Paz Benitez 1 0.06
Nicolas Delgadillo Godoy 1 0.06
Марин Леандро 1 0.06
Fabio Vazquez 1 0.06
Franco Leys 1 0.06
Brian Nievas 1 0.06
Ибанес Матиас 1 (1) 0.06
Кантерос Гектор 0 0
Gabriel Gudino 0 0
Охеда Серхио 0 0
Rolando Garcia 0 0
Matias Pardo 0 0
Martin Garay 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муссис Франко 5 1
Эрбес Кристиан 4 0
Nicolas Lamendola 2 1
Фелипе Кампос 3 0
Ramiro Carrera 3 0
Guillermo Acosta 3 0
Marcelo Ortiz 3 0
Marcos Valor 1 1
Matias Orihuela 2 0
Jonathan Cabral 2 0
Renzo Tesuri 2 0
Abel Bustos 2 0
Бенитес Оскар 1 0
Cristian Menendez 1 0
Вергини Сантьяго 1 0
Augusto Lotti 1 0
Mauro Osores 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Augustin Lagos 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Camilo Albornoz 1 0
Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Pardo 4 1
Lautaro Geminiani 5 0
Oliver Paz Benitez 4 0
Brian Nievas 4 0
Rolando Garcia 3 0
Gabriel Gudino 3 0
Tiago Banega 3 0
Lucas Kruspzky 2 0
Sebastian Sosa II 2 0
Hugo Magallanes 2 0
Охеда Серхио 0 1
Кантерос Гектор 1 0
Ибанес Матиас 1 0
Fabio Vazquez 1 0
Nicolas Albarracin 1 0
Nicolas Delgadillo Godoy 1 0
Facundo Cobos 1 0
Matias Palavecino2 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
1
9%
2
22%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
40%
3
19%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

18
9
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
4
44%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
5
28%
1
11%
61-75
6
33%
3
33%
76-90

Забито

17
17
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
1
6%
3
18%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
1
6%
5
29%
29%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90

Пропущено

28
25
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
11%
3
12%
1-15
3
11%
3
12%
16-30
3
11%
4
16%
31-45
4
14%
5
20%
46-60
5
18%
4
16%
61-75
10
36%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0
Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Уракан 1:0 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 5:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 2:3
Патронато Парана
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0
Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Вилья Сан-Карлос - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 18 13 3 2 35 - 12 42
2. Тальерес Кордоба 18 10 3 5 27 - 19 33
3. Велес Сарсфилд 18 8 7 3 26 - 13 31
4. Ланус 18 9 4 5 33 - 29 31
5. Бока Хуниорс 18 8 6 4 21 - 15 30
6. Колон 18 8 5 5 16 - 20 29
7. Уракан 18 7 7 4 18 - 14 28
8. Дефенса и Хустисия 18 7 7 4 25 - 17 28
9. Эстудиантес Ла Плата 18 7 6 5 27 - 20 27
10. Годой Крус 18 7 5 6 28 - 23 26
11. Химнасия Ла-Плата 18 6 7 5 16 - 18 25
12. Индепендьенте Авельянеда 17 6 7 4 18 - 16 25
13. Аргентинос Хуниорс 0:1 18 6 6 6 18 - 16 24
14. Росарио Сентраль 18 7 3 8 26 - 25 24
15. Расинг Авельянеда 18 5 8 5 15 - 12 23
16. Сармиенто 18 6 5 7 21 - 22 23
17. Унион Санта-Фе 17 6 4 7 20 - 24 22
18. Атлетико Тукуман 18 5 6 7 19 - 26 21
19. Альдосиви 18 6 2 10 19 - 30 20
20. Атлетико Платенсе 18 4 8 6 20 - 22 20
21. Ньюэллс Олд Бойз 18 4 5 9 18 - 26 17
22. Сан-Лоренсо 18 4 5 9 16 - 25 17
23. Патронато Парана 18 3 8 7 18 - 24 17
24. Банфилд 18 2 9 7 13 - 21 15
25. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
26. Арсенал Саранди 18 2 7 9 7 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 10 7 2 1 18 - 6 23
2. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
3. Тальерес Кордоба 8 6 1 1 14 - 4 19
4. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
7. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
8. Ланус 10 4 4 2 18 - 15 16
9. Годой Крус 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
11. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
12. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
13. Атлетико Тукуман 9 3 5 1 12 - 9 14
14. Аргентинос Хуниорс 0:1 8 4 2 2 11 - 7 14
15. Индепендьенте Авельянеда 9 3 4 2 9 - 7 13
16. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
17. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
18. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
19. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
20. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
21. Арсенал Саранди 9 2 5 2 5 - 7 11
22. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
23. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
3. Ланус 8 5 0 3 15 - 14 15
4. Тальерес Кордоба 10 4 2 4 13 - 15 14
5. Эстудиантес Ла Плата 10 4 2 4 15 - 14 14
6. Уракан 8 3 4 1 9 - 5 13
7. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
12. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Аргентинос Хуниорс 0:1 10 2 4 4 7 - 9 10
15. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
16. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Дефенса и Хустисия 9 1 5 3 7 - 8 8
18. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
19. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 8 1 4 3 7 - 11 7
22. Атлетико Тукуман 9 2 1 6 7 - 17 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Себастьян Соса бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Рамиро Каррера бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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