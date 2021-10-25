Аргентина: Лига професьональ 2021
0:3
Первый тайм: 30'
0:1
10' ПенальтиМайкл Сантос
0:2
19' ГолМайкл Сантос
26' Желтая карточкаNicolas Morgantini
0:3
27' ПенальтиCarlos Auzqui
19
Морель
Хорхе
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Морель ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
13 Julian Aude
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
10'
0:1
19'
0:2
27'
0:3
История личных встреч
Ланус
Тальерес Кордоба
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозе Густаво Санд
|10 (2)
|0.56
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0.5
|Victor Malcorra
|4
|0.22
|Angel Gonzalez II
|3
|0.17
|Tomas Belmonte
|1
|0.06
|Де Ла Вега Педро
|1
|0.06
|Акоста Лаутаро
|1
|0.06
|Брагьери Диего
|1
|0.06
|Matias Esquivel
|0
|0
|Javier Rodriguez
|0
|0
|Бурдиссо Гильермо
|0
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
|Lucas Varaldo
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|6 (1)
|0.33
|Carlos Auzqui
|5 (1)
|0.28
|Enzo Hernan Diaz
|4
|0.22
|Mateo Retegui
|3
|0.17
|Diego Valoyes
|2
|0.11
|Hector Fertoli
|2
|0.11
|Nahuel Tenaglia
|2
|0.11
|Angelo Martino
|1
|0.06
|Julian Malatini
|1
|0.06
|Комар Хуан
|0
|0
|Мендез Начо
|0
|0
|Diego Garcia VI
|0
|0
|Rodrigo Villagra
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tomas Belmonte
|5
|1
|Морель Хорхе
|5
|0
|Alexandro Bernabei
|5
|0
|Angel Gonzalez II
|4
|0
|Nicolas Thaller
|4
|0
|Braian Aguirre
|4
|0
|Julian Aude
|3
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Весприни Матиас
|1
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Бурдиссо Гильермо
|1
|0
|Жозе Густаво Санд
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Javier Rodriguez
|1
|0
|Де Ла Вега Педро
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|Carlos Auzqui
|6
|0
|Francis Mac Allister
|4
|0
|Julian Malatini
|4
|0
|Рафа II
|3
|0
|Мендез Начо
|3
|0
|Diego Valoyes
|3
|0
|Angelo Martino
|3
|0
|Nahuel Tenaglia
|3
|0
|Mateo Retegui
|3
|0
|Hector Fertoli
|1
|1
|Комар Хуан
|2
|0
|Rodrigo Villagra
|2
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Federico Navarro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
2
13%
2
18%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
17%
5
45%
76-90
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
7
47%
2
15%
76-90
Пропущено
14
5
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
30
24
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
3
10%
3
13%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
7
23%
5
21%
31-45
4
13%
5
21%
46-60
1
3%
3
13%
61-75
10
33%
4
17%
76-90
Пропущено
26
16
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
4
15%
1
6%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
7
27%
4
25%
31-45
6
23%
1
6%
46-60
3
12%
3
19%
61-75
5
19%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ланус - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1
Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ланус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Ланус 2:3 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Уракан - Ланус 0:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Колон - Ланус 1:4 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Ланус - Арагуа 0:0 Ланус - Ла Экидад 4:1 Гремио - Ланус 3:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0
Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Эмелек - Тальерес Кордоба 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|17
|12
|3
|2
|34 - 12
|39
|2.
|Тальерес Кордоба
|3:0
|18
|11
|2
|5
|27 - 16
|35
|3.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|7
|3
|26 - 13
|31
|4.
|Бока Хуниорс
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|5.
|Ланус
|0:3
|18
|9
|3
|6
|30 - 29
|30
|6.
|Колон
|18
|8
|5
|5
|16 - 20
|29
|7.
|Уракан
|18
|7
|7
|4
|18 - 14
|28
|8.
|Дефенса и Хустисия
|18
|7
|7
|4
|25 - 17
|28
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|6
|5
|27 - 20
|27
|10.
|Годой Крус
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|7
|5
|16 - 18
|25
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|6
|7
|4
|18 - 16
|25
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|6
|6
|5
|18 - 15
|24
|14.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|3
|8
|26 - 25
|24
|15.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|18
|6
|5
|7
|18 - 24
|23
|16.
|Расинг Авельянеда
|18
|5
|8
|5
|15 - 12
|23
|17.
|Сармиенто
|18
|6
|5
|7
|21 - 22
|23
|18.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|4
|7
|20 - 24
|22
|19.
|Альдосиви
|18
|6
|2
|10
|19 - 30
|20
|20.
|Атлетико Платенсе
|18
|4
|8
|6
|20 - 22
|20
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|18 - 26
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|23.
|Патронато Парана
|0:1
|18
|3
|7
|8
|16 - 23
|16
|24.
|Банфилд
|18
|2
|9
|7
|13 - 21
|15
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|26.
|Арсенал Саранди
|18
|2
|7
|9
|7 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|3:0
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|4.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|7.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|8.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|9.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|11.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|12.
|Ланус
|0:3
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|17.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|18.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|19.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|21.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|22.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|23.
|Патронато Парана
|0:1
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Тальерес Кордоба
|3:0
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|4.
|Ланус
|0:3
|8
|5
|0
|3
|15 - 14
|15
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|6.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 15
|11
|12.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|15.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Дефенса и Хустисия
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|19.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|20.
|Сармиенто
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|24.
|Патронато Парана
|0:1
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2