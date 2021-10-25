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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ланус
0:3
Первый тайм: 30'
Тальерес Кордоба
0'
0:1
10' Пенальти
Майкл Сантос
0:2
19' Гол
Майкл Сантос
26' Желтая карточка
Nicolas Morgantini
0:3
27' Пенальти
Carlos Auzqui
30'
17
Lautaro
Morales
24
Nicolas
Morgantini
3
Бурдиссо
Гильермо
22
Весприни
Матиас
35
Braian
Aguirre
7
Акоста
Лаутаро
19
Морель
Хорхе
34
Facundo
Perez
20
Victor
Malcorra
9
Жозе
Густаво
Санд
42
Лопес
Хосе
Мануэль
22
Эррера
Гидо
13
Julian
Malatini
14
Nahuel
Tenaglia
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
8
Мендез
Начо
16
Francis
Mac
Allister
7
Diego
Valoyes
28
Carlos
Auzqui
10
Hector
Fertoli
9
Майкл
Сантос
Ланус
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Ланус
Тальерес Кордоба

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
1:0
КДМЗ4
1:0
КДМЗ4
1:1
С
2:4
С
2:1
С
5:2
П
3:1
TPDV
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозе Густаво Санд 10 (2) 0.56
Лопес Хосе Мануэль 9 0.5
Victor Malcorra 4 0.22
Angel Gonzalez II 3 0.17
Tomas Belmonte 1 0.06
Де Ла Вега Педро 1 0.06
Акоста Лаутаро 1 0.06
Брагьери Диего 1 0.06
Matias Esquivel 0 0
Javier Rodriguez 0 0
Бурдиссо Гильермо 0 0
Alexandro Bernabei 0 0
Braian Aguirre 0 0
Lucas Varaldo 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 6 (1) 0.33
Carlos Auzqui 5 (1) 0.28
Enzo Hernan Diaz 4 0.22
Mateo Retegui 3 0.17
Diego Valoyes 2 0.11
Hector Fertoli 2 0.11
Nahuel Tenaglia 2 0.11
Angelo Martino 1 0.06
Julian Malatini 1 0.06
Комар Хуан 0 0
Мендез Начо 0 0
Diego Garcia VI 0 0
Rodrigo Villagra 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tomas Belmonte 5 1
Морель Хорхе 5 0
Alexandro Bernabei 5 0
Angel Gonzalez II 4 0
Nicolas Thaller 4 0
Braian Aguirre 4 0
Julian Aude 3 0
Victor Malcorra 2 0
Весприни Матиас 1 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Бурдиссо Гильермо 1 0
Жозе Густаво Санд 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Javier Rodriguez 1 0
Де Ла Вега Педро 1 0
Facundo Perez 1 0
Matias Esquivel 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 6 1
Carlos Auzqui 6 0
Francis Mac Allister 4 0
Julian Malatini 4 0
Рафа II 3 0
Мендез Начо 3 0
Diego Valoyes 3 0
Angelo Martino 3 0
Nahuel Tenaglia 3 0
Mateo Retegui 3 0
Hector Fertoli 1 1
Комар Хуан 2 0
Rodrigo Villagra 2 0
Эррера Гидо 1 0
Federico Navarro 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
2
13%
2
18%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
17%
5
45%
76-90

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
7
47%
2
15%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

30
24
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
3
10%
3
13%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
7
23%
5
21%
31-45
4
13%
5
21%
46-60
1
3%
3
13%
61-75
10
33%
4
17%
76-90

Пропущено

26
16
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
4
15%
1
6%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
7
27%
4
25%
31-45
6
23%
1
6%
46-60
3
12%
3
19%
61-75
5
19%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ланус - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1
Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ланус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Ланус 2:3 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Уракан - Ланус 0:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Колон - Ланус 1:4 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Ланус - Арагуа 0:0 Ланус - Ла Экидад 4:1 Гремио - Ланус 3:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0
Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Эмелек - Тальерес Кордоба 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 17 12 3 2 34 - 12 39
2. Тальерес Кордоба 3:0 18 11 2 5 27 - 16 35
3. Велес Сарсфилд 18 8 7 3 26 - 13 31
4. Бока Хуниорс 18 8 6 4 21 - 15 30
5. Ланус 0:3 18 9 3 6 30 - 29 30
6. Колон 18 8 5 5 16 - 20 29
7. Уракан 18 7 7 4 18 - 14 28
8. Дефенса и Хустисия 18 7 7 4 25 - 17 28
9. Эстудиантес Ла Плата 18 7 6 5 27 - 20 27
10. Годой Крус 18 7 5 6 28 - 23 26
11. Химнасия Ла-Плата 18 6 7 5 16 - 18 25
12. Индепендьенте Авельянеда 17 6 7 4 18 - 16 25
13. Аргентинос Хуниорс 17 6 6 5 18 - 15 24
14. Росарио Сентраль 18 7 3 8 26 - 25 24
15. Атлетико Тукуман 1:0 18 6 5 7 18 - 24 23
16. Расинг Авельянеда 18 5 8 5 15 - 12 23
17. Сармиенто 18 6 5 7 21 - 22 23
18. Унион Санта-Фе 17 6 4 7 20 - 24 22
19. Альдосиви 18 6 2 10 19 - 30 20
20. Атлетико Платенсе 18 4 8 6 20 - 22 20
21. Ньюэллс Олд Бойз 18 4 5 9 18 - 26 17
22. Сан-Лоренсо 18 4 5 9 16 - 25 17
23. Патронато Парана 0:1 18 3 7 8 16 - 23 16
24. Банфилд 18 2 9 7 13 - 21 15
25. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
26. Арсенал Саранди 18 2 7 9 7 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
3. Тальерес Кордоба 3:0 8 6 1 1 14 - 4 19
4. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
7. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
8. Атлетико Тукуман 1:0 9 4 4 1 11 - 7 16
9. Годой Крус 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
11. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
12. Ланус 0:3 10 4 3 3 15 - 15 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 11 - 7 14
15. Индепендьенте Авельянеда 9 3 4 2 9 - 7 13
16. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
17. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
18. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
19. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
20. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
21. Арсенал Саранди 9 2 5 2 5 - 7 11
22. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
23. Патронато Парана 0:1 8 2 4 2 9 - 8 10
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Тальерес Кордоба 3:0 10 5 1 4 13 - 12 16
3. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
4. Ланус 0:3 8 5 0 3 15 - 14 15
5. Эстудиантес Ла Плата 10 4 2 4 15 - 14 14
6. Уракан 8 3 4 1 9 - 5 13
7. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 15 11
12. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Аргентинос Хуниорс 9 2 4 3 7 - 8 10
15. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
16. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Дефенса и Хустисия 9 1 5 3 7 - 8 8
18. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
19. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
20. Сармиенто 8 1 4 3 7 - 11 7
21. Атлетико Тукуман 1:0 9 2 1 6 7 - 17 7
22. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
23. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
24. Патронато Парана 0:1 10 1 3 6 7 - 15 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Тальерес Кордоба
6.34
4.05
2.59
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ланус 0:3 Тальерес Кордоба онлайн




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