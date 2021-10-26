Аргентина: Лига професьональ 2021
3:0
Конец матча
8' Желтая карточкаKevin Mac Allister
1:0
28' ГолСукулини Бруно
38' Желтая карточкаДиас Пауло
42' Желтая карточкаPablo Minissale
2:0
57' ГолАльварес Хулиан
3:0
59' ГолРомеро Брайан
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
13
Зидан
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Люкс ХерманВратарь
-
16 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
49 Gaston Veron
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
Ход матча
28'
1:0
38'
42'
57'
2:0
59'
3:0
История личных встреч
Ривер Плейт
Аргентинос Хуниорс
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.3%
63.2%
10.5%
5 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|11
|0.61
|Ромеро Брайан
|7
|0.39
|Де ла Крус Николас
|4
|0.22
|Суарес Матиас
|3
|0.17
|Карраскаль Хорхе
|3
|0.17
|Сукулини Бруно
|2
|0.11
|Перес Энцо
|2
|0.11
|Зидан Энцо
|1
|0.06
|Рохас Роберт
|1
|0.06
|Диас Пауло
|1
|0.06
|Анхилери Фабрисио
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Палавесино Агустин
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Reniero
|5
|0.28
|Gabriel Carabajal
|3 (1)
|0.17
|Mateo Agustin Coronel
|3
|0.17
|Kevin Mac Allister
|2
|0.11
|Lucas Villalba
|1
|0.06
|Cesar Florentin
|1 (1)
|0.06
|Jonathan David Gomez
|1
|0.06
|Кабрера Хавьер
|1
|0.06
|Matias Romero1
|1
|0.06
|Luciano Gomez
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|5
|0
|Каско Милтон
|4
|0
|Сукулини Бруно
|4
|0
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Пенья Фелипе
|1
|1
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Армани Франко
|2
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Виго Алекс
|2
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|2
|0
|Суарес Матиас
|1
|0
|Пинола Хавьер II
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Mac Allister
|7
|0
|Lucas Villalba
|5
|0
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|Nicolas Reniero
|3
|0
|Cesar Florentin
|3
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|1
|Luciano Gomez
|2
|0
|Matias Romero1
|2
|0
|Pablo Minissale
|2
|0
|Lautro Ovando
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Elias Gomez
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
8
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 13
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
1
13%
46-60
4
21%
2
25%
61-75
4
21%
3
38%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
14%
2
20%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
13%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
3
19%
5
45%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
29%
1
14%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
35
19
14 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
4
11%
3
16%
1-15
2
6%
2
11%
16-30
8
23%
0
0%
31-45
6
17%
2
11%
46-60
8
23%
4
21%
61-75
7
20%
8
42%
76-90
Пропущено
14
17
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
21%
3
18%
1-15
4
29%
4
24%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
2
14%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бубали - Ривер Плейт 0:5 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1 Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|18
|13
|3
|2
|37 - 12
|42
|2.
|Тальерес Кордоба
|18
|10
|3
|5
|27 - 19
|33
|3.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|7
|3
|26 - 13
|31
|4.
|Ланус
|18
|9
|4
|5
|33 - 29
|31
|5.
|Бока Хуниорс
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|6.
|Колон
|18
|8
|5
|5
|16 - 20
|29
|7.
|Уракан
|18
|7
|7
|4
|18 - 14
|28
|8.
|Дефенса и Хустисия
|18
|7
|7
|4
|25 - 17
|28
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|6
|5
|27 - 20
|27
|10.
|Годой Крус
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|18
|6
|8
|4
|18 - 16
|26
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|7
|5
|16 - 18
|25
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|6
|6
|6
|18 - 18
|24
|14.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|3
|8
|26 - 25
|24
|15.
|Расинг Авельянеда
|18
|5
|8
|5
|15 - 12
|23
|16.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|17.
|Сармиенто
|18
|6
|5
|7
|21 - 22
|23
|18.
|Атлетико Тукуман
|18
|5
|6
|7
|19 - 26
|21
|19.
|Альдосиви
|18
|6
|2
|10
|19 - 30
|20
|20.
|Атлетико Платенсе
|18
|4
|8
|6
|20 - 22
|20
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|18 - 26
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|23.
|Патронато Парана
|18
|3
|8
|7
|18 - 24
|17
|24.
|Банфилд
|18
|2
|9
|7
|13 - 21
|15
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|26.
|Арсенал Саранди
|18
|2
|7
|9
|7 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|4.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|7.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|8.
|Ланус
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|9.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|11.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|12.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|13.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|17.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|18.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|19.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|21.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|22.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|23.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|3.
|Ланус
|8
|5
|0
|3
|15 - 14
|15
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|6.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 15
|12
|12.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|15.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Дефенса и Хустисия
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|19.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2