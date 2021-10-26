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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ривер Плейт
3:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
8' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
1:0
28' Гол
Сукулини Бруно
38' Желтая карточка
Диас Пауло
42' Желтая карточка
Pablo Minissale
2:0
57' Гол
Альварес Хулиан
3:0
59' Гол
Ромеро Брайан
90'+4
1
Армани
Франко
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
20
Каско
Милтон
13
Зидан
Энцо
5
Сукулини
Бруно
31
Симон
Сантьяго
30
Рольхейсер
Бенхамин
8
Палавесино
Агустин
9
Альварес
Хулиан
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
30
Pablo
Minissale
6
Lucas
Villalba
24
Elias
Gomez
7
Кабрера
Хавьер
10
Cesar
Florentin
17
Franco
Moyano
22
Калински
Энсо
32
Nicolas
Reniero
9
Авалос
Габриэль
Ривер Плейт
4-2-3-1
Аргентинос Хуниорс
4-4-1-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Аргентинос Хуниорс

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.3%
63.2%
10.5%
5 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

КЛ
0:2
КЛ
1:1
ЛП
0:1
КДМЭП
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
П
1:2
П
0:2
П
1:0
П
2:0
П
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 11 0.61
Ромеро Брайан 7 0.39
Де ла Крус Николас 4 0.22
Суарес Матиас 3 0.17
Карраскаль Хорхе 3 0.17
Сукулини Бруно 2 0.11
Перес Энцо 2 0.11
Зидан Энцо 1 0.06
Рохас Роберт 1 0.06
Диас Пауло 1 0.06
Анхилери Фабрисио 0 0
Каско Милтон 0 0
Палавесино Агустин 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Пинола Хавьер II 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Reniero 5 0.28
Gabriel Carabajal 3 (1) 0.17
Mateo Agustin Coronel 3 0.17
Kevin Mac Allister 2 0.11
Lucas Villalba 1 0.06
Cesar Florentin 1 (1) 0.06
Jonathan David Gomez 1 0.06
Кабрера Хавьер 1 0.06
Matias Romero1 1 0.06
Luciano Gomez 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 5 0
Каско Милтон 4 0
Сукулини Бруно 4 0
Карраскаль Хорхе 4 0
Диас Пауло 3 0
Пенья Фелипе 1 1
Ромеро Брайан 2 0
Армани Франко 2 0
Анхилери Фабрисио 2 0
Agustin Fontana 2 0
Парадела Хосе 2 0
Виго Алекс 2 0
Рольхейсер Бенхамин 2 0
Суарес Матиас 1 0
Пинола Хавьер II 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Mac Allister 7 0
Lucas Villalba 5 0
Miguel Angel Torren 3 0
Jonathan David Gomez 3 0
Nicolas Reniero 3 0
Cesar Florentin 3 0
Кабрера Хавьер 1 1
Luciano Gomez 2 0
Matias Romero1 2 0
Pablo Minissale 2 0
Lautro Ovando 2 0
Ауче Габриэль 1 0
Gabriel Carabajal 1 0
Elias Gomez 1 0
Авалос Габриэль 1 0
Franco Moyano 1 0
Marco Di Cesare 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
8
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 13
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
1
13%
46-60
4
21%
2
25%
61-75
4
21%
3
38%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
14%
2
20%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
13%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
3
19%
5
45%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
29%
1
14%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

35
19
14 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
4
11%
3
16%
1-15
2
6%
2
11%
16-30
8
23%
0
0%
31-45
6
17%
2
11%
46-60
8
23%
4
21%
61-75
7
20%
8
42%
76-90

Пропущено

14
17
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
21%
3
18%
1-15
4
29%
4
24%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
2
14%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бубали - Ривер Плейт 0:5 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1 Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 18 13 3 2 37 - 12 42
2. Тальерес Кордоба 18 10 3 5 27 - 19 33
3. Велес Сарсфилд 18 8 7 3 26 - 13 31
4. Ланус 18 9 4 5 33 - 29 31
5. Бока Хуниорс 18 8 6 4 21 - 15 30
6. Колон 18 8 5 5 16 - 20 29
7. Уракан 18 7 7 4 18 - 14 28
8. Дефенса и Хустисия 18 7 7 4 25 - 17 28
9. Эстудиантес Ла Плата 18 7 6 5 27 - 20 27
10. Годой Крус 18 7 5 6 28 - 23 26
11. Индепендьенте Авельянеда 0:0 18 6 8 4 18 - 16 26
12. Химнасия Ла-Плата 18 6 7 5 16 - 18 25
13. Аргентинос Хуниорс 18 6 6 6 18 - 18 24
14. Росарио Сентраль 18 7 3 8 26 - 25 24
15. Расинг Авельянеда 18 5 8 5 15 - 12 23
16. Унион Санта-Фе 0:0 18 6 5 7 20 - 24 23
17. Сармиенто 18 6 5 7 21 - 22 23
18. Атлетико Тукуман 18 5 6 7 19 - 26 21
19. Альдосиви 18 6 2 10 19 - 30 20
20. Атлетико Платенсе 18 4 8 6 20 - 22 20
21. Ньюэллс Олд Бойз 18 4 5 9 18 - 26 17
22. Сан-Лоренсо 18 4 5 9 16 - 25 17
23. Патронато Парана 18 3 8 7 18 - 24 17
24. Банфилд 18 2 9 7 13 - 21 15
25. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
26. Арсенал Саранди 18 2 7 9 7 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
3. Тальерес Кордоба 8 6 1 1 14 - 4 19
4. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
7. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
8. Ланус 10 4 4 2 18 - 15 16
9. Годой Крус 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
11. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
12. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
13. Атлетико Тукуман 9 3 5 1 12 - 9 14
14. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 11 - 7 14
15. Индепендьенте Авельянеда 0:0 10 3 5 2 9 - 7 14
16. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
17. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
18. Унион Санта-Фе 0:0 9 3 2 4 11 - 9 11
19. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
20. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
21. Арсенал Саранди 9 2 5 2 5 - 7 11
22. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
23. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
3. Ланус 8 5 0 3 15 - 14 15
4. Тальерес Кордоба 10 4 2 4 13 - 15 14
5. Эстудиантес Ла Плата 10 4 2 4 15 - 14 14
6. Уракан 8 3 4 1 9 - 5 13
7. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 0:0 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Унион Санта-Фе 0:0 9 3 3 3 9 - 15 12
12. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
13. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
15. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
16. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Дефенса и Хустисия 9 1 5 3 7 - 8 8
18. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
19. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 8 1 4 3 7 - 11 7
22. Атлетико Тукуман 9 2 1 6 7 - 17 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Пабло Миниссале получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Диас Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Сукулини Бруно бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Кевин Макаллистер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ривер Плейт 3:0 Аргентинос Хуниорс онлайн




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