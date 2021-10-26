Бразилия: Серия A 2021
2:0
Второй тайм: 88'
24' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
29' Желтая карточкаМиранда Пауло
41' Желтая карточкаТьяго Сантос
1:0
44' ГолMiguel Castro Rocha Igor6
65' Желтая карточкаФеррейра Факундо
69' Желтая карточкаРафинья Марсио
69' Желтая карточкаAndre1
70' Красная карточкаМиранда Пауло
2:0
72' ПенальтиMarlon Freitas
76' Желтая карточкаФернандо Луис
4
Eder
2
10
Andre1
20
Бренно
23
Alisson
II
88
Jean
Pyerre
10
Коста
Дуглас
29
Соуза
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Andre1Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
13 Маркес ЛукасЗащитник
-
15 ВерлейЗащитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
-
22 LucaoНападающий
- Нападающий
-
20 Jonas Toro
-
18 Rickson
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Souza
- Основной состав
-
20 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
88 Jean PyerreПолузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
26 TonhaoЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Ruan Neto
-
32 Diogo VII
-
49 Sarara
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
Ход матча
29'
41'
44'
65'
69'
69'
70'
72'
2:0
74'
76'
История личных встреч
Атлетико Гойяненсе
Гремио
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ze Roberto III
|5 (1)
|0.19
|Паулу Жоау
|3 (1)
|0.11
|Gabriel Baralhas
|3
|0.11
|Marlon Freitas
|2 (1)
|0.07
|Nathan VI
|2
|0.07
|Andre1
|1
|0.04
|Arthur VIII
|1
|0.04
|Janderson
|1
|0.04
|Eder 2
|1
|0.04
|Монтенегро Брайан
|1
|0.04
|Lucao
|1
|0.04
|Matheus III
|1
|0.04
|Маркес Лукас
|1
|0.04
|Miguel Castro Rocha Igor6
|1
|0.04
|Натанаэл
|0
|0
|Arnaldo II
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Диего
|4
|0.15
|Борха Мигель
|4 (2)
|0.15
|Скардовелли Вандерсон
|3
|0.12
|Alisson II
|3
|0.12
|Коста Дуглас
|2
|0.08
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.04
|Тьяго Сантос
|1
|0.04
|Лео Перейра
|1
|0.04
|Вильясанти Матиас
|1
|0.04
|Guilherme Guedes
|1
|0.04
|Пинарес Сесар
|1 (1)
|0.04
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Darlan Mendes
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Victor Bobsin
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willian Moraes
|8
|1
|Ze Roberto III
|8
|0
|Паулу Жоау
|5
|0
|Janderson
|5
|0
|Andre1
|5
|0
|Eder 2
|5
|0
|Fernando Miguel
|4
|0
|Натанаэл
|4
|0
|Marlon Freitas
|3
|0
|Nathan VI
|3
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|3
|0
|Dudu V1
|1
|1
|Wanderson VIII
|2
|0
|Arnaldo II
|2
|0
|Gabriel Baralhas
|2
|0
|Ronald Pereira
|2
|0
|Lucao
|1
|0
|Jonas Toro
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафинья Марсио
|7
|0
|Тьяго Сантос
|7
|0
|Каннеманн Вальтер
|5
|1
|Скардовелли Вандерсон
|4
|0
|Энрике Матеус
|3
|0
|Феррейра Факундо
|3
|0
|Джеромел Педро
|3
|0
|Коста Дуглас
|3
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Ruan Neto
|3
|0
|Миранда Пауло
|1
|1
|Майкон Тьяго
|1
|1
|Соуза Диего
|2
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Fernando Henrique
|2
|0
|Tonhao
|2
|0
|Jean Pyerre
|2
|0
|Darlan Mendes
|2
|0
|Victor Bobsin
|2
|0
|Sarara
|2
|0
|Diego Churin
|1
|0
|Кортез Бруно
|1
|0
|Ewerthon VI
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Фернандо Луис IV
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
|Jhonata Robert
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
2
25%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
4
40%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
4
31%
76-90
Забито
22
23
6 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 11
1
5%
2
9%
1-15
3
14%
5
22%
16-30
2
9%
6
26%
31-45
5
23%
5
22%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
8
36%
5
22%
76-90
Пропущено
24
30
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 18
2
8%
3
10%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
6
25%
7
23%
31-45
5
21%
4
13%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
5
21%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1 Сантос - Атлетико Гойяненсе 0:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи 1:1
Гремио
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гремио - Жувентуде 3:2 Форталеза - Гремио 1:0 Сантос - Гремио 1:0 Гремио - Куяба 2:2
Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Гремио - Сеара 2:0 Гремио - Коринтианс 0:1 Гремио - Фламенго 0:4 Гремио - Байя 2:0 Куяба - Гремио 0:1 Сан-Паулу - Гремио 2:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Гремио - Витория 1:0 Брагантино - Гремио 1:0 Витория - Гремио 0:3 Гремио - Америка Минейро 1:1 Гремио - ЛДУ Кито 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|27
|18
|5
|4
|44 - 20
|59
|2.
|Форталеза
|28
|14
|6
|8
|38 - 30
|48
|3.
|Брагантино
|28
|11
|13
|4
|44 - 32
|46
|4.
|Фламенго
|25
|14
|4
|7
|47 - 24
|46
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:1
|28
|14
|4
|10
|40 - 34
|46
|6.
|Коринтианс
|28
|10
|11
|7
|30 - 26
|41
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|28
|10
|11
|7
|37 - 30
|41
|8.
|Флуминенсе
|27
|10
|9
|8
|28 - 28
|39
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|2:0
|27
|9
|10
|8
|24 - 24
|37
|10.
|Америка Минейро
|28
|8
|11
|9
|27 - 29
|35
|11.
|Куяба
|28
|7
|14
|7
|27 - 28
|35
|12.
|Сан-Паулу
|28
|7
|13
|8
|22 - 27
|34
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|10
|4
|13
|32 - 36
|34
|14.
|Сеара
|27
|6
|14
|7
|25 - 29
|32
|15.
|Байя
|27
|8
|7
|12
|31 - 38
|31
|16.
|Спорт Ресифи
|1:0
|28
|7
|9
|12
|15 - 22
|30
|17.
|Жувентуде
|28
|6
|11
|11
|27 - 36
|29
|18.
|Сантос
|27
|6
|11
|10
|23 - 34
|29
|19.
|Гремио
|0:2
|26
|7
|5
|14
|23 - 32
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|28
|1
|10
|17
|24 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|11
|1
|1
|28 - 8
|34
|2.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:1
|15
|8
|2
|5
|24 - 22
|26
|4.
|Фламенго
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|5.
|Сеара
|14
|6
|6
|2
|18 - 12
|24
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|7.
|Флуминенсе
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|9.
|Брагантино
|14
|4
|8
|2
|20 - 17
|20
|10.
|Америка Минейро
|14
|5
|5
|4
|12 - 9
|20
|11.
|Сан-Паулу
|14
|4
|8
|2
|12 - 10
|20
|12.
|Жувентуде
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|13.
|Сантос
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|2:0
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|15.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|16.
|Байя
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|17.
|Гремио
|0:2
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|17
|18.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|19.
|Спорт Ресифи
|1:0
|14
|3
|5
|6
|6 - 8
|14
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|14
|7
|5
|2
|24 - 15
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|3.
|Коринтианс
|15
|5
|7
|3
|13 - 11
|22
|4.
|Фламенго
|12
|6
|3
|3
|25 - 11
|21
|5.
|Форталеза
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:1
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Куяба
|14
|3
|9
|2
|13 - 11
|18
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|2:0
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|4
|5
|13 - 15
|16
|11.
|Спорт Ресифи
|1:0
|14
|4
|4
|6
|9 - 14
|16
|12.
|Америка Минейро
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|13.
|Сан-Паулу
|14
|3
|5
|6
|10 - 17
|14
|14.
|Байя
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|1
|9
|14 - 20
|13
|16.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|17.
|Сантос
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|18.
|Гремио
|0:2
|13
|3
|0
|10
|8 - 19
|9
|19.
|Сеара
|13
|0
|8
|5
|7 - 17
|8
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8