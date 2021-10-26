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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Гойяненсе
2:0
Конец матча
Гремио
0'
24' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
29' Желтая карточка
Миранда Пауло
41' Желтая карточка
Тьяго Сантос
1:0
44' Гол
Miguel Castro Rocha Igor6
65' Желтая карточка
Феррейра Факундо
69' Желтая карточка
Рафинья Марсио
69' Желтая карточка
Andre1
69' Красная карточка
Миранда Пауло
2:0
72' Пенальти
Marlon Freitas
76' Желтая карточка
Фернандо Луис
90' Желтая карточка
Willian Moraes
90' Желтая карточка
Борха Мигель
90'+6
1
Fernando
Miguel
2
Arnaldo
II
3
Wanderson
VIII
4
Eder
2
6
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
8
Marlon
Freitas
5
Willian
Moraes
7
Janderson
10
Andre1
11
Ronald
Pereira
9
Ze
Roberto
III
20
Бренно
35
Скардовелли
Вандерсон
28
Миранда
Пауло
4
Каннеманн
Вальтер
13
Рафинья
Марсио
5
Тьяго
Сантос
21
Вильясанти
Матиас
23
Alisson
II
88
Jean
Pyerre
10
Коста
Дуглас
29
Соуза
Диего
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Гремио

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
КБ
2:1
КБ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ze Roberto III 5 (1) 0.19
Паулу Жоау 3 (1) 0.11
Gabriel Baralhas 3 0.11
Marlon Freitas 2 (1) 0.07
Nathan VI 2 0.07
Andre1 1 0.04
Arthur VIII 1 0.04
Janderson 1 0.04
Eder 2 1 0.04
Монтенегро Брайан 1 0.04
Lucao 1 0.04
Matheus III 1 0.04
Маркес Лукас 1 0.04
Miguel Castro Rocha Igor6 1 0.04
Натанаэл 0 0
Arnaldo II 0 0
Dudu V1 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Диего 4 0.15
Борха Мигель 4 (2) 0.15
Скардовелли Вандерсон 3 0.12
Alisson II 3 0.12
Коста Дуглас 2 0.08
Феррейра Факундо 1 0.04
Рикардиньо Феррейра 1 0.04
Тьяго Сантос 1 0.04
Лео Перейра 1 0.04
Вильясанти Матиас 1 0.04
Guilherme Guedes 1 0.04
Пинарес Сесар 1 (1) 0.04
Рафинья Марсио 0 0
Энрике Матеус 0 0
Lucas Silva IV 0 0
Darlan Mendes 0 0
Leo Chu 0 0
Victor Bobsin 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willian Moraes 9 1
Ze Roberto III 8 0
Паулу Жоау 5 0
Janderson 5 0
Andre1 5 0
Eder 2 5 0
Fernando Miguel 4 0
Натанаэл 4 0
Marlon Freitas 3 0
Nathan VI 3 0
Miguel Castro Rocha Igor6 3 0
Dudu V1 1 1
Wanderson VIII 2 0
Arnaldo II 2 0
Gabriel Baralhas 2 0
Ronald Pereira 2 0
Lucao 1 0
Jonas Toro 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья Марсио 7 0
Тьяго Сантос 7 0
Каннеманн Вальтер 5 1
Скардовелли Вандерсон 4 0
Энрике Матеус 3 0
Феррейра Факундо 3 0
Джеромел Педро 3 0
Коста Дуглас 3 0
Борха Мигель 3 0
Lucas Silva IV 3 0
Ruan Neto 3 0
Миранда Пауло 1 1
Майкон Тьяго 1 1
Соуза Диего 2 0
Fernando Henrique 2 0
Фернандо Луис IV 2 0
Tonhao 2 0
Jean Pyerre 2 0
Darlan Mendes 2 0
Victor Bobsin 2 0
Sarara 2 0
Diego Churin 1 0
Кортез Бруно 1 0
Ewerthon VI 1 0
Diogo VII 1 0
Вильясанти Матиас 1 0
Jhonata Robert 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
25%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 10
1
10%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
20%
6
32%
31-45
4
40%
1
5%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
30%
5
26%
76-90

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
4
31%
76-90

Забито

24
23
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
8 Не забивали 12
1
4%
2
9%
1-15
3
13%
5
22%
16-30
3
13%
6
26%
31-45
5
21%
5
22%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
8
33%
5
22%
76-90

Пропущено

24
32
11 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 19
2
8%
3
9%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
6
25%
8
25%
31-45
5
21%
4
13%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
5
21%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1 Сантос - Атлетико Гойяненсе 0:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи 1:1
Гремио
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гремио - Жувентуде 3:2 Форталеза - Гремио 1:0 Сантос - Гремио 1:0 Гремио - Куяба 2:2
Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Гремио - Сеара 2:0 Гремио - Коринтианс 0:1 Гремио - Фламенго 0:4 Гремио - Байя 2:0 Куяба - Гремио 0:1 Сан-Паулу - Гремио 2:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Гремио - Витория 1:0 Брагантино - Гремио 1:0 Витория - Гремио 0:3 Гремио - Америка Минейро 1:1 Гремио - ЛДУ Кито 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 27 18 5 4 44 - 20 59
2. Палмейрас Сан-Паулу 28 15 4 9 42 - 34 49
3. Форталеза 28 14 6 8 38 - 30 48
4. Брагантино 28 11 13 4 44 - 32 46
5. Фламенго 25 14 4 7 47 - 24 46
6. Коринтианс 28 10 11 7 30 - 26 41
7. Интернасьонал Порту Алегре 28 10 11 7 37 - 30 41
8. Флуминенсе 27 10 9 8 28 - 28 39
9. Атлетико Гойяненсе 27 9 10 8 24 - 24 37
10. Америка Минейро 28 8 11 9 27 - 29 35
11. Куяба 28 7 14 7 27 - 28 35
12. Сан-Паулу 28 7 13 8 22 - 27 34
13. Атлетико Паранаэнсе 27 10 4 13 32 - 36 34
14. Сеара 27 6 14 7 25 - 29 32
15. Байя 27 8 7 12 31 - 38 31
16. Жувентуде 28 6 11 11 27 - 36 29
17. Сантос 27 6 11 10 23 - 34 29
18. Спорт Ресифи 28 6 9 13 15 - 24 27
19. Гремио 26 7 5 14 23 - 32 26
20. Шапекоэнсе 28 1 10 17 24 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 11 1 1 28 - 8 34
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 2 4 26 - 22 29
3. Форталеза 14 8 3 3 21 - 13 27
4. Фламенго 13 8 1 4 22 - 13 25
5. Сеара 14 6 6 2 18 - 12 24
6. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 5 3 23 - 16 23
7. Флуминенсе 14 6 5 3 15 - 13 23
8. Атлетико Паранаэнсе 13 6 3 4 18 - 16 21
9. Жувентуде 14 5 5 4 14 - 14 20
10. Сантос 13 5 5 3 12 - 11 20
11. Брагантино 14 4 8 2 20 - 17 20
12. Америка Минейро 14 5 5 4 12 - 9 20
13. Сан-Паулу 14 4 8 2 12 - 10 20
14. Атлетико Гойяненсе 14 4 7 3 11 - 11 19
15. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
16. Байя 13 5 3 5 18 - 17 18
17. Гремио 13 4 5 4 15 - 13 17
18. Куяба 14 4 5 5 14 - 17 17
19. Спорт Ресифи 14 3 5 6 6 - 8 14
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 14 7 5 2 24 - 15 26
2. Атлетико Минейро 14 7 4 3 16 - 12 25
3. Коринтианс 15 5 7 3 13 - 11 22
4. Фламенго 12 6 3 3 25 - 11 21
5. Форталеза 14 6 3 5 17 - 17 21
6. Палмейрас Сан-Паулу 13 6 2 5 16 - 12 20
7. Интернасьонал Порту Алегре 14 4 6 4 14 - 14 18
8. Куяба 14 3 9 2 13 - 11 18
9. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
10. Флуминенсе 13 4 4 5 13 - 15 16
11. Америка Минейро 14 3 6 5 15 - 20 15
12. Сан-Паулу 14 3 5 6 10 - 17 14
13. Байя 14 3 4 7 13 - 21 13
14. Атлетико Паранаэнсе 14 4 1 9 14 - 20 13
15. Спорт Ресифи 14 3 4 7 9 - 16 13
16. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
17. Сантос 14 1 6 7 11 - 23 9
18. Гремио 13 3 0 10 8 - 19 9
19. Сеара 13 0 8 5 7 - 17 8
20. Шапекоэнсе 14 1 5 8 14 - 26 8
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Игор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Тьяго Сантос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Миранда Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Каннеманн Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атлетико Гойяненсе 2:0 Гремио онлайн




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