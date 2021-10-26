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Аргентина: Лига професьональ 2021

Индепендьенте Авельянеда
1:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
58' Желтая карточка
Tomas Pozzo
1:0
73' Гол
Braian Martinez
74' Желтая карточка
Ромеро Сильвио
74' Желтая карточка
Enzo Roldan
77' Желтая карточка
Emanuel Britez
80' Красная карточка
Бланко Доминго
90'+7
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
3
Thomas
Ortega
29
Lucas
Daniel
Romero
23
Бланко
Доминго
20
Rodrigo
Marquez
15
Alan
Sonora
7
Роа
Андрес
Фелипе
18
Ромеро
Сильвио
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
39
Imanol
Machuca
30
Juan
Ignacio
Nardoni
8
Enzo
Roldan
15
Gaston
Gonzalez2
23
Mauro
Luna
Diale
9
Фернандо
Андре
Маркес
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Унион Санта-Фе
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Унион Санта-Фе

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

12 матчей

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
0:0
С
2:2
С
2:1
С
1:0
П
0:3
П
1:1
ПБ
0:0
ПБ
1:1
П
1:1
П
1:2
П
0:0
ПА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 7 0.39
Alan Sonora 3 0.17
Роа Андрес Фелипе 3 0.17
Бустос Фабрисио 1 0.06
Инсаурральде Хуан 1 0.06
Lucas Daniel Romero 1 0.06
Ayrton Costa 1 0.06
Rodrigo Marquez 1 0.06
Braian Martinez 1 0.06
Паласиос Себастьян 0 0
Alan Velasco 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Thomas Ortega 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Gonzalez2 4 0.22
Mauro Luna Diale 3 0.17
Фернандо Андре Маркес 2 0.11
Juan Manuel Garcia 2 0.11
Franco Calderon 2 0.11
Nicolas Cordero 2 (1) 0.11
Martin Ezequiel Canete 1 0.06
Cristian Insaurralde 1 0.06
Emanuel Britez 1 0.06
Lucas Esquivel 1 0.06
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Federico Vera 0 0
Корвалан Клаудио 0 0
Enzo Roldan 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бланко Доминго 5 2
Sergio Barreto 5 1
Инсаурральде Хуан 5 0
Alan Velasco 5 0
Lucas Daniel Romero 4 0
Соса Себастьян 3 0
Thomas Ortega 3 0
Ayrton Costa 3 0
Роа Андрес Фелипе 2 0
Ромеро Сильвио 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Joaquin Laso 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Javier Ostachuk 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корвалан Клаудио 6 0
Emanuel Britez 4 1
Juan Portillo 3 1
Franco Calderon 2 1
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Martin Ezequiel Canete 3 0
Lucas Esquivel 1 1
Juan Manuel Garcia 2 0
Nicolas Penailillo 1 0
Cristian Insaurralde 1 0
Marco Borgnino 1 0
Nicolas Cordero 1 0
Gaston Gonzalez2 1 0
Daniel Juarez 1 0
Enzo Roldan 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
50%
2
13%
31-45
2
33%
3
20%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

9
10
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
3
30%
76-90

Забито

20
20
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
15%
1
5%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
7
35%
4
20%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
4
20%
5
25%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Пропущено

15
25
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
2
13%
3
12%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
5
33%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3
Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сантос 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 0:0 Сантос - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2
Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 18 13 3 2 37 - 12 42
2. Тальерес Кордоба 18 10 3 5 27 - 19 33
3. Велес Сарсфилд 18 8 7 3 26 - 13 31
4. Ланус 18 9 4 5 33 - 29 31
5. Бока Хуниорс 18 8 6 4 21 - 15 30
6. Колон 18 8 5 5 16 - 20 29
7. Индепендьенте Авельянеда 18 7 7 4 19 - 16 28
8. Уракан 18 7 7 4 18 - 14 28
9. Дефенса и Хустисия 18 7 7 4 25 - 17 28
10. Эстудиантес Ла Плата 18 7 6 5 27 - 20 27
11. Годой Крус 18 7 5 6 28 - 23 26
12. Химнасия Ла-Плата 18 6 7 5 16 - 18 25
13. Аргентинос Хуниорс 18 6 6 6 18 - 18 24
14. Росарио Сентраль 18 7 3 8 26 - 25 24
15. Расинг Авельянеда 18 5 8 5 15 - 12 23
16. Сармиенто 18 6 5 7 21 - 22 23
17. Унион Санта-Фе 18 6 4 8 20 - 25 22
18. Атлетико Тукуман 18 5 6 7 19 - 26 21
19. Альдосиви 18 6 2 10 19 - 30 20
20. Атлетико Платенсе 18 4 8 6 20 - 22 20
21. Ньюэллс Олд Бойз 18 4 5 9 18 - 26 17
22. Сан-Лоренсо 18 4 5 9 16 - 25 17
23. Патронато Парана 18 3 8 7 18 - 24 17
24. Банфилд 18 2 9 7 13 - 21 15
25. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
26. Арсенал Саранди 18 2 7 9 7 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
3. Тальерес Кордоба 8 6 1 1 14 - 4 19
4. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
7. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
8. Ланус 10 4 4 2 18 - 15 16
9. Годой Крус 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Индепендьенте Авельянеда 10 4 4 2 10 - 7 16
11. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Атлетико Тукуман 9 3 5 1 12 - 9 14
15. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 11 - 7 14
16. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
17. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
18. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
19. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
20. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
21. Арсенал Саранди 9 2 5 2 5 - 7 11
22. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 5 - 4 10
23. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
3. Ланус 8 5 0 3 15 - 14 15
4. Тальерес Кордоба 10 4 2 4 13 - 15 14
5. Эстудиантес Ла Плата 10 4 2 4 15 - 14 14
6. Уракан 8 3 4 1 9 - 5 13
7. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
13. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
15. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
16. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Дефенса и Хустисия 9 1 5 3 7 - 8 8
18. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
19. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 8 1 4 3 7 - 11 7
22. Атлетико Тукуман 9 2 1 6 7 - 17 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 32'
    Эмануэль Бритес уходит с поля. Хуан Портильо выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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