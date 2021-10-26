Аргентина: Лига професьональ 2021
1:0
Конец матча
58' Желтая карточкаTomas Pozzo
1:0
73' ГолBraian Martinez
74' Желтая карточкаРомеро Сильвио
74' Желтая карточкаEnzo Roldan
77' Желтая карточкаEmanuel Britez
80' Красная карточкаБланко Доминго
15
Alan
Sonora
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Tomas Pozzo
-
36 David Sayago
-
-
26 Zarza
-
-
-
-
11 Gaston Togni
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
Ход матча
58'
73'
74'
74'
77'
80'
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Унион Санта-Фе
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
12 матчей
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|7
|0.39
|Alan Sonora
|3
|0.17
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0.17
|Бустос Фабрисио
|1
|0.06
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.06
|Lucas Daniel Romero
|1
|0.06
|Ayrton Costa
|1
|0.06
|Rodrigo Marquez
|1
|0.06
|Braian Martinez
|1
|0.06
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Alan Velasco
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Thomas Ortega
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Gonzalez2
|4
|0.22
|Mauro Luna Diale
|3
|0.17
|Фернандо Андре Маркес
|2
|0.11
|Juan Manuel Garcia
|2
|0.11
|Franco Calderon
|2
|0.11
|Nicolas Cordero
|2 (1)
|0.11
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.06
|Cristian Insaurralde
|1
|0.06
|Emanuel Britez
|1
|0.06
|Lucas Esquivel
|1
|0.06
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бланко Доминго
|5
|2
|Sergio Barreto
|5
|1
|Инсаурральде Хуан
|5
|0
|Alan Velasco
|5
|0
|Lucas Daniel Romero
|4
|0
|Соса Себастьян
|3
|0
|Thomas Ortega
|3
|0
|Ayrton Costa
|3
|0
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корвалан Клаудио
|6
|0
|Emanuel Britez
|4
|1
|Juan Portillo
|3
|1
|Franco Calderon
|2
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|Lucas Esquivel
|1
|1
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Nicolas Penailillo
|1
|0
|Cristian Insaurralde
|1
|0
|Marco Borgnino
|1
|0
|Nicolas Cordero
|1
|0
|Gaston Gonzalez2
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
50%
2
13%
31-45
2
33%
3
20%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
9
10
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
3
30%
76-90
Забито
20
20
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
15%
1
5%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
7
35%
4
20%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
4
20%
5
25%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Пропущено
15
25
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
2
13%
3
12%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
5
33%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3
Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сантос 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 0:0 Сантос - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2
Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|18
|13
|3
|2
|37 - 12
|42
|2.
|Тальерес Кордоба
|18
|10
|3
|5
|27 - 19
|33
|3.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|7
|3
|26 - 13
|31
|4.
|Ланус
|18
|9
|4
|5
|33 - 29
|31
|5.
|Бока Хуниорс
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|6.
|Колон
|18
|8
|5
|5
|16 - 20
|29
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|7
|7
|4
|19 - 16
|28
|8.
|Уракан
|18
|7
|7
|4
|18 - 14
|28
|9.
|Дефенса и Хустисия
|18
|7
|7
|4
|25 - 17
|28
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|6
|5
|27 - 20
|27
|11.
|Годой Крус
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|7
|5
|16 - 18
|25
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|6
|6
|6
|18 - 18
|24
|14.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|3
|8
|26 - 25
|24
|15.
|Расинг Авельянеда
|18
|5
|8
|5
|15 - 12
|23
|16.
|Сармиенто
|18
|6
|5
|7
|21 - 22
|23
|17.
|Унион Санта-Фе
|18
|6
|4
|8
|20 - 25
|22
|18.
|Атлетико Тукуман
|18
|5
|6
|7
|19 - 26
|21
|19.
|Альдосиви
|18
|6
|2
|10
|19 - 30
|20
|20.
|Атлетико Платенсе
|18
|4
|8
|6
|20 - 22
|20
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|18 - 26
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|23.
|Патронато Парана
|18
|3
|8
|7
|18 - 24
|17
|24.
|Банфилд
|18
|2
|9
|7
|13 - 21
|15
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|26.
|Арсенал Саранди
|18
|2
|7
|9
|7 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|4.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|7.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|8.
|Ланус
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|9.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|4
|2
|10 - 7
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|17.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|18.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|19.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|21.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|22.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|23.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|3.
|Ланус
|8
|5
|0
|3
|15 - 14
|15
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|6.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|15.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|17.
|Дефенса и Хустисия
|9
|1
|5
|3
|7 - 8
|8
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|19.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2